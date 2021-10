Криптоплатформа Matrixport оценена более чем в $1 млрд через 2 года после своего основания

Ведущая азиатская платформа криптофинансового обслуживания Matrixport оценивается более чем в 1 миллиард долларов через два года после своего основания

В ходе раунда финансирования серии C, проведенного партнерами DST Global, C Ventures и K3 Ventures совместно с криптофирмой Джихана Ву, на сегодняшний день привлечено 129 млн долларов США

СИНГАПУР, 25 октября 2021 г. /PRNewswire/ -- Быстрорастущая азиатская платформа Matrixport, специализирующаяся на финансовом обслуживании владельцев цифровых активов, завершила свой раунд финансирования серии C и оценивается более чем в 1 миллиард долларов США всего через два года после своего создания. Этот раунд проводился партнерами DST Global, C Ventures и K3 Ventures вместе с другими участниками, включая Venture Partners, CE Innovation Capital, Tiger Global, Cachet Group, Palm Drive Capital, Foresight Ventures и A&T Capital, а также инвесторами более ранних стадий Lightspeed, Polychain, Dragonfly Capital, CMT Digital и IDG Capital. На данный момент этот сингапурский стартап сумел привлечь 129 миллионов долларов.

Платформа Matrixport предлагает полный спектр криптовалютных финансовых услуг, включая институциональное хранение, трейдинг, кредитование, структурированные продукты и управление активами для институциональных и розничных[1] клиентов. По состоянию на март 2021 года компания осуществляла управление и ответственное хранение клиентских активов в размере более $10 млрд и ежемесячно фиксировала транзакции по всем семействам продуктов на сумму около $5 млрд.

«Я неизменно убежден в том, что открытая и свободная от ограничений блокчейн-экосистема является краеугольным камнем новой финансовой сети, которая будет приносить пользу значительной части населения мира. В результате в этой новой финансовой сети будут создаваться, храниться и передаваться ценности на сотни триллионов», — заявил соучредитель и председатель правления Matrixport Джихан Ву (Jihan Wu).

С момента своего возникновения в 2019 году Matrixport стремится стать универсальной платформой финансовых услуг. Ее экспоненциальный рост обусловлен солидными технологическими возможностями и инновационным ассортиментом, включающим в себя первый в мире двухвалютный криптопродукт. Компания предлагает всеобъемлющий комплекс программ, адаптированных к самым различным уровням приемлемого риска и ожидаемой доходности.

«Мы являемся не просто шлюзом в криптовалютную экономику. Matrixport — это место, где институциональные клиенты и частные лица могут легко извлекать повышенные выгоды из своих криптоактивов, не ограничиваясь только трейдингом. Мы непрерывно предоставляем новые способы криптовалютного инвестирования и получения прибылей безопасным и рациональным образом. Мы убеждены, что нашим клиентам очень важно иметь возможность выбора, которую мы предоставляем с помощью целого ряда принципиально новых криптоинвестиционных продуктов», — заявил соучредитель и глава компании Matrixport Джон Гэ (John Ge).

Благодаря этому финансированию Matrixport планирует и далее вкладывать средства в исследования и разработки с целью повышения качества предлагаемых ею инновационных продуктов и уровня безопасности при одновременном повышении качества обслуживания пользователей. Кроме того, эти средства будут использоваться для поддержки расширения всемирной географии ее деятельности, а также для получения лицензий на осуществление деятельности в других юрисдикциях. Реализация концепции компании — «Сделать криптовалюту проще для всех» — позволит увеличить число пользователей по всему миру, берущих на вооружение ее платформу криптофинансовых услуг.

«По мере расширения масштабов внедрения и признания цифровых активов на основе блокчейна возникает необходимость в нахождении новых путей для извлечения прибылей, получения ликвидности и управления криптоактивами как стремительно развивающимся классом активов. Обладая глубокими знаниями в области традиционных финансов и тонким пониманием криптоактивов, Matrixport имеет хорошие возможности для удовлетворения растущего спроса на эту новую сферу инвестирования, ориентированную преимущественно на молодые поколения», — заявил основатель C Ventures и глава New World Group Эдриан Чэн (Adrian Cheng).

«Компания Matrixport великолепно продемонстрировала интеллектуальное лидерство в качестве платформы финансовых услуг для цифровых активов, став первопроходцем в предоставлении хорошо продуманного комплекса инновационных продуктов в сфере криптоинвестирования. Matrixport расширяет возможности "криптоаборигенов", искушенных институциональных клиентов и, что не менее важно, более широкого сообщества пользователей, впервые вступающих на путь криптоинвестирования с опорой на солидную и надежную платформу», — заявил управляющий партнер K3 Ventures Эм-Экс Куок (MX Kuok).

«Как один из ранних инвесторов, Dragonfly с радостью наблюдает за непрерывным ростом и инновационной деятельностью Matrixport в формирующемся классе активов. Эта платформа имеет хорошие возможности для того, чтобы стать одним из важнейших участников процесса внедрения криптовалют», — сказал управляющий партнер-учредитель Dragonfly Capital Фэн Бо (Feng Bo).

[1] Правовая оговорка: термин «розничные» относится к клиентам в юрисдикциях, где предоставление финансовых продуктов, связанных с криптоактивами, розничным клиентам не ограничено или не запрещено законом.

Информация о Matrixport

Matrixport — одна из самых быстрорастущих в Азии платформ финансовых услуг, специализирующихся на цифровых активах. Имея в управлении и на хранении активы общей стоимостью 10 млрд долларов, она предоставляет универсальные криптофинансовые услуги со среднемесячными объемами трейдинга, превышающими $5 млрд. Предлагаемый ею ассортимент включает Cactus CustodyTM, внебиржевые споты, активы с фиксированным доходом, структурированные продукты, кредитование, а также управление активами.

Стратегическая цель компании Matrixport, штаб-квартира которой находится в Сингапуре, заключается в том, чтобы сделать криптовалюты проще для всех, а ее девиз — «Берите больше от своей криптовалюты». Компания имеет лицензии на осуществление деятельности в Гонконге и Швейцарии, а ее сотрудники численностью более 220 человек обслуживают как институциональных, так и розничных клиентов по всей Азии и Европе. Более подробная информация представлена на сайте по адресу: www.matrixport.com.

