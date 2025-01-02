KT&G встретилась с Департаментом санитарно-эпидемиологического надзора Узбекистана для обсуждения долгосрочного технологического сотрудничества

СЕУЛ, Южная Корея, 2 января 2025 г. /PRNewswire/ -- Компания KT&G (KRX:033780) встретилась с Департаментом санитарно-эпидемиологического надзора Узбекистана, чтобы обсудить методы технологической подготовки специалистов и направленность практического сотрудничества для будущих совместных исследовательских проектов.

Chief of R&D HQ Cho, Seong-Moon (front row, third from left), Sanitary Department Head Soyibjon Goziev (front row, third from right) and board members gathered for a commemorative photo after the discussion.

Встреча была завершена после того, как сотрудники Департамента санитарно-эпидемиологического надзора Узбекистана («Санитарный департамент Узбекистана») посетили Корею 10 декабря. Члены обеих организаций, в том числе Чо Сон-Мун (Cho, Seong-Moon ), начальник штаба НИОКР и Сойибжон Гозиев, начальник санитарного отдела, встретились и обсудили потенциальное сотрудничество в области технологической инфраструктуры и аналитических технологий.

Кроме того, Санитарный департамент Узбекистана посетил научно-исследовательские и производственные объекты KT&G и дочерних компаний для более глубокого понимания бизнеса группы, подтверждения устоявшейся исследовательской инфраструктуры, а также технологических возможностей, и пообещал продолжить взаимное технологическое сотрудничество на основе дружеского партнерства.

В августе KT&G и Санитарный департамент Узбекистана подписали Меморандум о взаимопонимании для взаимных технологических обменов. KT&G расширяет возможности НИОКР посредством тесного сотрудничества на основе Меморандума о взаимопонимании с Санитарным департаментом Узбекистана.

Компания KT&G открыла офис в Узбекистане в 2023 году и начала экспансию на евразийском рынке со своим флагманским брендом ESSE. KT&G также открывает офисы в России и других странах Евразии, создавая новые рабочие места на местном уровне и оживляя местную экономику, стремясь к взаимному росту.

KT&G Group — известная корейская компания и лидер на рынке корейских сигарет, продуктов нового поколения и продуктов для здоровья. По состоянию на 2023 год KT&G является глобальной корпорацией с 5 184 участниками, продавая 717 брендов в 143 странах мира, включая Узбекистан. KT&G сотрудничает с местными организациями для оживления местной экономики в Узбекистане и во всем регионе Евразии.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2586754/image_5016829_32469368.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2316472/5090395/KT_G_Logo.jpg