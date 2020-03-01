Кульминацией XXII фестиваля Habanos Festival стал гала-вечер, посвященный 145-летнему юбилею бренда Romeo y Julieta

В рамках традиционного аукциона Humidors этого года на продажу были выставлены пять хьюмидоров от самых престижных брендов Habanos, в том числе особый хьюмидор, переданный Habanos семьей Саймона Чейза. На аукционе была собрана историческая сумма в размере 4 270 000 евро, при этом вся прибыль была направлена на развитие кубинской системы здравоохранения. Впервые на этом традиционном аукционе стоимость хьюмидора от бренда Cohiba достигла 2 400 000 евро.

Гала-вечер был посвящен 145-летнему юбилею бренда Romeo y Julieta, представившего три новых формата сигар новой линейки — Línea de Oro. Участники получили эксклюзивную возможность оценить три новых формата сигар, вошедших в премиальную линейку бренда — Hidalgos (калибр 57 x длина 125 мм), Nobles (калибр 56 x длина 135 мм) и Dianas (калибр 52 x длина 145 мм).

На протяжении всего вечера в гаванском выставочном комплексе Pabexpo более 1200 гостей наслаждались потрясающей музыкальной программой с участием знаменитой артистки и легенды поп-музыки Глории Гейнор, а также других музыкантов, включая Camerata Guido López и Maestro Patterson Orchestra, а также дирижера оркестра радио и телевидения Кубы. Кроме того, были показаны танцевальные номера, в числе которых выступление труппы во главе с Сантьяго Альфонсо (Santiago Alfonso), победителя Cuban National Dance Award 2006, и великой Венгсай Вальдес (Vengsay Valdés), директора и примы Кубинского национального балета.

На церемонии закрытия было проведено вручение премии Habanos Awards. Александр Авеллар (Alexander Avellar) получил награду в категории "Информационное обеспечение", Жан Клод Райхлинг (Jean Claude Reichling) — в категории "Бизнес", а Сервилио Хесус Кордова Торрес (Servilio Jesús Córdova Torres) — в категории "Производство".

Победителями III международного конкурса Habanos World Challenge стали Тарек Гамайе (Tarek Gamaye) и Фаби Хаммад (Fabi Hammad) из Объединенных Арабских Эмиратов.

*(P.A.O.) Защищенные наименования мест происхождения товара

Фото: https://mma.prnewswire.com/media/1097465/Gloria_Gaynor.jpg

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Сопутствующие ссылки

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SOURCE HABANOS SA