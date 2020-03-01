Кульминацией XXII фестиваля Habanos Festival стал гала-вечер, посвященный 145-летнему юбилею бренда Romeo y Julieta
01 мар, 2020, 16:53 GMT
В мероприятии приняли участие 1200 гостей, было проведено вручение премии Habanos Awards, а также традиционный аукцион Humidors
Известная певица Глория Гейнор (Gloria Gaynor) выступила на концерте последнего вечера, ознаменовав блистательное завершение XXII фестиваля Habanos Festival
ГАВАНА, 1 марта 2020 г. /PRNewswire/ -- Кульминацией XXII фестиваля Habanos Festival стал гала-вечер, который ознаменовал яркое завершение недели, наполненной событиями для любителей лучшего в мире табака, прибывших из 60 стран мира.
Для просмотра мультимедийного пресс-релиза перейдите по ссылке: https://www.multivu.com/players/uk/8698651-habanos-145th-anniversary-romeo-y-julieta/
В рамках традиционного аукциона Humidors этого года на продажу были выставлены пять хьюмидоров от самых престижных брендов Habanos, в том числе особый хьюмидор, переданный Habanos семьей Саймона Чейза. На аукционе была собрана историческая сумма в размере 4 270 000 евро, при этом вся прибыль была направлена на развитие кубинской системы здравоохранения. Впервые на этом традиционном аукционе стоимость хьюмидора от бренда Cohiba достигла 2 400 000 евро.
Гала-вечер был посвящен 145-летнему юбилею бренда Romeo y Julieta, представившего три новых формата сигар новой линейки — Línea de Oro. Участники получили эксклюзивную возможность оценить три новых формата сигар, вошедших в премиальную линейку бренда — Hidalgos (калибр 57 x длина 125 мм), Nobles (калибр 56 x длина 135 мм) и Dianas (калибр 52 x длина 145 мм).
На протяжении всего вечера в гаванском выставочном комплексе Pabexpo более 1200 гостей наслаждались потрясающей музыкальной программой с участием знаменитой артистки и легенды поп-музыки Глории Гейнор, а также других музыкантов, включая Camerata Guido López и Maestro Patterson Orchestra, а также дирижера оркестра радио и телевидения Кубы. Кроме того, были показаны танцевальные номера, в числе которых выступление труппы во главе с Сантьяго Альфонсо (Santiago Alfonso), победителя Cuban National Dance Award 2006, и великой Венгсай Вальдес (Vengsay Valdés), директора и примы Кубинского национального балета.
На церемонии закрытия было проведено вручение премии Habanos Awards. Александр Авеллар (Alexander Avellar) получил награду в категории "Информационное обеспечение", Жан Клод Райхлинг (Jean Claude Reichling) — в категории "Бизнес", а Сервилио Хесус Кордова Торрес (Servilio Jesús Córdova Torres) — в категории "Производство".
Победителями III международного конкурса Habanos World Challenge стали Тарек Гамайе (Tarek Gamaye) и Фаби Хаммад (Fabi Hammad) из Объединенных Арабских Эмиратов.
*(P.A.O.) Защищенные наименования мест происхождения товара
Фото: https://mma.prnewswire.com/media/1097465/Gloria_Gaynor.jpg
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[email protected]
Izaskun Martínez (Изаскун Мартинез): Тел.: +34-670-09-40-74
Carla Lladó (Карла Лладо): Тел.: +34-669-54-69-09
Сопутствующие ссылки
https://www.habanoscigares.com/
SOURCE HABANOS SA
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