Курорт JA Manafaru Maldives («Всё включено») возобновляет работу, пополнившись новыми услугами

Комплекс JA Manafaru, расположенный на самой северной оконечности Мальдивских островов — Атолле Хаа-Алифу, предлагает своим гостям атмосферу уединения в идиллическом месте на отдалении от других островов, где Аравийское море граничит с бескрайним Индийским океаном. Шикарный анклав, окруженный изысканными песчаными пляжами и кристально чистой водой, изобилующей экзотической морской флорой и фауной, располагает 84 роскошными пляжными и надводным виллами и резиденциями, каждая из которых имеет собственный бассейн. Гостям предлагаются различные варианты размещения площадью от 135 до 1600 кв.м., обеспечивающие полное спокойствие, а расположение острова, окруженного лагуной, подарит гостям чувство полной безопасности.

Для отдыхающих работает множество ресторанов, предлагающих традиционные блюда стран, омываемых Индийским океаном, а также блюда интернациональной кухни и морепродукты, которые можно заказать в рамках программы «Всё включено» вместе с элитными напитками с 11 утра до 11 вечера. Один из самых живописных уголков острова превращен в новую зону отдыха White Orchid Lounge, которая откроется в декабре — атмосферный океанский лаунж, где гости могут насладиться мягким бризом, азиатской уличной едой и мелодичными ритмами. Кроме того, можно приятно провести время в круглосуточном островном центре Kakuni, а также в Andiamo Bistro на фоне пышной растительности или в Ocean Grill — сказочном ресторане на берегу моря под звездами.

Открывающийся в ближайшее время Мальдивский культурный центр является одной из главных достопримечательностей, где посетителям будут демонстрироваться произведения традиционного искусства и народных промыслов со всей территории Мальдив, а также артефакты, найденные на самом острове. Гармоничным дополнением к нему станет галерея Utheemu, где будут представлены фотоматериалы, рассказывающие о культурной жизни, а также специализированные публикации о стране. В качестве дополнительных видов активного отдыха для взрослых и детей предлагаются центр подводного плавания, имеющий сертификат PADI, а также катание на гидроциклах и водных лыжах/монолыжах, фантюбинг, вейкбординг, виндсерфинг, каякинг и плавание на катамаранах. К услугам гостей: Морской информационный центр, площадки для игры в пляжный волейбол, мини-футбольная площадка, теннисные и бадминтонные корты, бильярдный стол и игровая комната, а также недавно модернизированный фитнес-павильон, в котором открыт зал для занятий йогой. Для путешественников предлагаются мастер-классы по мальдивской кухне, наблюдение за дельфинами, лодочные круизы, рыбалка, йога, эко-гольф и превосходный спа-центр Calm Spa Sanctuary с аюрведическими, ароматерапевтическими и другими оздоровительными процедурами.

Курорт JA Manafaru Maldives осуществляет полную программу обеспечения безопасности и дезинфекции в соответствии с правительственными постановлениями и протоколами, предусмотренными программой #SafeTravels Всемирного совета по туризму и путешествиям.

Видео — https://mma.prnewswire.com/media/1325172/JA_Resorts_Hotels_Maldives.mp4

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SOURCE JA Resorts & Hotels