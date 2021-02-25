Кутаисский международный университет в поиске самых талантливых выпускников региона в 2021

Университет спонсируется международным благотворительным фондом «Карту», основанным бывшим премьер-министром Грузии Бидзиной Иванишвили (Bidzina Ivanishvili). Впервые он открыл двери для иностранных и грузинских студентов в 2020 году. Целью проекта является создание ценовой альтернативы среди самых лучших технических университетов Европы и Америки.

Главными целями на 2021 год являются выпускники из России, Украины, Беларуси, Азербайджана и Казахстана. В своем сообщении о начале набора ректор университета Александр Тевзадзе заявил:

«Масштаб нашего инвестирования в КМУ в размере 1 млрд евро указывает на амбициозность наших планов. Мы хотим, чтобы КМУ стал магнитом для самых лучших и ярких выпускников из России, Центральной Азии и Кавказа. Наша цель заключается в создании ведущего в мире регионального центра обучения, технологий и инноваций».

КМУ изначально спроектирован как «международный» университет в соответствии со стандартами американского и европейского образования. Его партнер — Мюнхенский технический университет (TUM) — является одним из лучших университетов Европы в 2020 году по данным QS World University Rankings.

КМУ предлагает полный спектр образовательных услуг на территории кампуса, включая возможность проживания. Особое внимание будет уделяться научно-техническим специальностям. Содержание курсов разработано совместно с TUM, в штате которого в настоящее время трудятся шесть профессоров-лауреатов премии Александра фон Гумбольдта, а университет может похвастать 17 Нобелевскими премиями за свою историю.

В настоящее время КМУ предлагает программы подготовки бакалавров в области компьютерных наук, математики и управления. Открываются новейшие научно-исследовательские и медицинские центры и лаборатории для поддержки магистерских, докторских и постдокторских программ.

Научно-исследовательские центры уже привлекают ведущих ученых и инвесторов со всего мира. Ведущий европейский поставщик технологии протонной терапии для лечения раковых заболеваний, компания Ion Beam Applications of Belgium, устанавливает циклотрон в медицинском исследовательском центре университета.

Ректор университета Магда Маградзе (Magda Magradze) рассказала о преимуществах КМУ:

«Грузия признана великолепным местом для проживания и обучения. Мы располагаем ультрасовременными сооружениями на новой территории на окраине Кутаиси, рядом с международным аэропортом, который обслуживает рейсы в остальные крупные города региона.

«Мы привлекаем талантливых студентов из соседних стран. Для получения информации о предлагаемых нами пакетах финансовой поддержки посетите сайт www.kiu.edu.ge».

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=MUMzDFbNSQ8

Сопутствующие ссылки

http://www.kiu.edu.ge/



SOURCE Kutaisi International University