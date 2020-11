L'Oreal Paris с гордостью представляет свою новую международную посланницу -- невероятно популярную Голливудскую звезду джемму чан

СВОИМ ПУТЕМ

После того как в 2004 году Джемма окончила Оксфорд-ский университет и получила диплом по юриспруденции, ей поступило предложение работы в одной из ведущих юридических компаний Лондона. Но она отказалась. Она решила положиться на свою интуицию и попробовать себя в актерском искусстве. Целый год она работала моделью, чтобы оплатить обучение в Drama Centre London — веду-щей школе актерского мастерства, которую окончили та-кие звезды, как Эмилия Кларк, Колин Ферт и Пирс Броснан.

Джемма получила свою первую роль в театре, снялась в нескольких телесериалах, таких как «Доктор Кто» и «Шер-лок», после чего ей предложили сыграть в научно-фан-тастическом телесериале «Люди», что стало поворотным моментом в ее карьере. В 2018 году она ворвалась в мир Голливуда, сыграв в самой популярной романтической комедии десятилетия «Безумно богатые азиаты», а затем — в «Капитан Марвел», первом фильме компании Marvel с женщиной-супергероем, который получил огромный успех во всем мире. Затем Джемма вернулась на британ-ское телевидение и сыграла роль в драматическом теле-сериале-антологии «Я существую» для канала Channel 4.

Сценарий для фильма написал обладатель премии BAFTA, режиссер-сценарист Доминик Сэвадж. Эта трилогия рас-сказывает о переживании эмоционально тяжелых момен-тов тремя женщинами. Фильм заставляет над многим за-думаться и поднимает такие личные темы, как отношения, давление общества, самоопределение и борьба за права.

Работу Джеммы в фильме «I Am Hannah» высоко оценили; она не только сыграла в нем главную роль, но и выступи-ла соавтором сценария. В декабре этого года канал HBO выпустит новую комедию Стивена Содерберга «Пусть гово-рят», в которой Джемма сыграет вместе с легендой Голли-вуда Мерил Стрип. А в ноябре следующего года состоится долгожданное возвращение актрисы в блокбастер новой франшизы компании Marvel «Вечные» вместе с Анджели-ной Джоли и Сальмой Хайек.

ЗА ИНКЛЮЗИВНОСТЬ

Актерская деятельность для Джеммы Чан означает возмож-ность высказываться на волнующие темы. Она выступает за инклюзивность и права женщин, разделяя самые глав-ные ценности компании L'Oreal Paris. В начале своей актер-ской карьеры Джемма зачастую была единственной актри-сой с другим цветом кожи на съемочной площадке. Она на себе испытала острую необходимость культурных измене-ний и поняла, насколько сопротивляется этому общество.

В 2019 году она перешла к решительным действиям по поддержке недостаточно представленных групп населения и основала свою собственную продюсерскую компанию. Она поставила цель — дать возможность меньшинствам высказаться и рассказать миру свою историю. Ее усилия в этом направлении получили международное признание, а британское издание Vogue присудило ей награду Forces for Change («Силы для перемен») в номере, приглашенным редактором которого стала герцогиня Сассекская.

БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ

Джемма отстаивает права женщин и выступает против сек-суальных домогательств в киноиндустрии и в обществе в целом. В 2018 году она вошла в число 190 участников дви-жения Time's Up («Время вышло»); является основателем и спонсором Фонда справедливости и равенства (Justice and Equality Fund), британского аналога Фонда правовой защиты Time's Up. Цель фонда: защита от сексуальных до-могательств, насилия и дискриминации. Помимо продвиже-ния принципов многообразия и равенства Джемма высту-пает посланником для будущих поколений. Она участвует в кампаниях по защите прав детей и активно поддерживает ЮНИСЕФ Великобритания.

ЭТОГО ДОСТОЙНА!

ПЕРВЫМ ПРОЕКТОМ ДЛЯ ДЖЕММЫ В РАМКАХ ГЛОБАЛЬНОЙ КАМПАНИИ L'OREAL PARIS СТАНЕТ РЕКЛАМНЫЙ РОЛИК ОЧИЩАЮЩЕГО СРЕДСТВА REVITALIFT DERM INTENSIVES С 3,5%-Й ЧИСТОЙ ГЛИКОЛЕВОЙ КИСЛОТОЙ, КОТОРЫЙ ВЫЙДЕТ В НОЯБРЕ ЭТОГО ГОДА.

«Джемма — яркий пример того, какого успеха можно достичь, если упорно идти к своей мечте и поддерживать других в их стремлениях. Она преданна своему делу, обладает невероятной женской силой и вдохновляет молодых женщин творить перемены — и делает это не только в кино, но и в реальной жизни. Мы невероятно рады тому, что теперь Джемма стала частью нашей большой семьи». Дельфин Вигье-Овас (Delphine Viguier-Hovasse) Международный президент марки L'Oreal Paris

«Я всегда была уверена в том, что наша сила — в нашей уникальности. Я счастлива быть частью семьи L'Oreal Paris, которая объединяет женщин со всего мира и доказывает, что красота и сила в нашем многообразии. L'Oreal Paris стремится донести каждой женщине, что надо верить в себя, ведь сегодня это важно как никогда». ДЖЕММА ЧАН__

