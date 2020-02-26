La Casa del Habano отмечает свой 30-летний юбилей
26 фев, 2020, 15:00 GMT
- La Casa del Habano, международная сеть привилегированных специализированных магазинов компании Habanos, S.A., действующих более чем в 60 странах, отмечает свой 30-летний юбилей
- Juan López Selección Especial — формат, выбранный компанией Habanos, S.A. в 2020 году в ознаменование 150-летнего юбилея бренда и 30-летнего юбилея создания франчайзинговой сети La Casa del Habano
- Фестиваль Habanos приближается к своему экватору и представляет Montecristo Herederos по случаю 85-летнего юбилея бренда
ГАВАНА, 26 февраля 2020 г. /PRNewswire/ -- В рамках XXII фестиваля гаванских сигар Habanos Festival отмечается особая дата: 30-я годовщина со дня рождения La Casa del Habano — высокоспециализированной международной сети магазинов, занимающихся реализацией, обеспечением сохранности и рекламой гаванских сигар и культуры их курения. По этой причине второй вечер фестиваля, приходящийся на его экватор, посвящается празднованию этого юбилея. Этот торжественный ужин пройдет в Laguito Protocol Hall с участием лучших кубинских кулинаров и будет сопровождаться выступлениями всемирно известных артистов.
Для просмотра мультимедийного пресс-релиза перейдите по ссылке:
https://www.multivu.com/players/uk/8696851-la-casa-del-habano-30th-anniversary/
В честь этого юбилея компания Habanos, S.A. представляет специальный формат Juan López Selección Especial (размер кольца 52, длина 170 мм) в упаковке по 25 сигар уникальных размеров с приятным запахом дыма. Все сигары изготавливаются по технологии "Totalmente a Mano con Tripa Larga" ("полностью ручной работы с цельным наполнителем") после тщательного отбора покровных, начиночных и связующих листьев со знаменитых равнин в самом престижном районе Вуэльта-Абахо* провинции Пинар-дель-Рио* на Кубе* профессиональными кубинскими торседорами — крутильщиками сигар. Сигары формата Juan López Selección Especial будут распространяться только в рамках франчайзинговой сети La Casa del Habano.
Кроме того, в ходе этого вечера мы также воздадим должное марке Montecristo — одному из наиболее известных брендов гаванских сигар — в ознаменование его 85-й годовщины, представив новый формат Herederos (размер кольца 47, длина 162 мм) в специальной коробке на 20 сигар, созданной исключительно для этой сети специализированных магазинов La Casa del Habano и Habanos Specialists.
La Casa del Habano — международная сеть специализированных магазинов, действующих на условиях франшизы и ориентированных на любителей наслаждения гаванскими сигарами и приверженцев культуры их курения. Эта сеть, представленная в более чем 60 странах, включает в себя 155 магазинов, представляющих собой платформу для выпуска новой продукции и играющих ключевую роль в расширении развивающихся рынков.
*(P.A.O.) Защищенные наименования мест происхождения товара
Графический материал: ссылка
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1094292/La_Casa_del_Habano_30th_Anniversary.jpg
Контактная информация:
BCW:press.habanos@yr.com
Исаскун Мартинес (Izaskun Martinez), тел.: +34-670-09-40-74
Карла Льядо (Carla Lladó), тел.: + 34-669-54-69-09
Сопутствующие ссылки
https://www.habanoscigares.com
SOURCE HABANOS SA
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