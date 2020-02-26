La Casa del Habano отмечает свой 30-летний юбилей

В честь этого юбилея компания Habanos, S.A. представляет специальный формат Juan López Selección Especial (размер кольца 52, длина 170 мм) в упаковке по 25 сигар уникальных размеров с приятным запахом дыма. Все сигары изготавливаются по технологии "Totalmente a Mano con Tripa Larga" ("полностью ручной работы с цельным наполнителем") после тщательного отбора покровных, начиночных и связующих листьев со знаменитых равнин в самом престижном районе Вуэльта-Абахо* провинции Пинар-дель-Рио* на Кубе* профессиональными кубинскими торседорами — крутильщиками сигар. Сигары формата Juan López Selección Especial будут распространяться только в рамках франчайзинговой сети La Casa del Habano.

Кроме того, в ходе этого вечера мы также воздадим должное марке Montecristo — одному из наиболее известных брендов гаванских сигар — в ознаменование его 85-й годовщины, представив новый формат Herederos (размер кольца 47, длина 162 мм) в специальной коробке на 20 сигар, созданной исключительно для этой сети специализированных магазинов La Casa del Habano и Habanos Specialists.

La Casa del Habano — международная сеть специализированных магазинов, действующих на условиях франшизы и ориентированных на любителей наслаждения гаванскими сигарами и приверженцев культуры их курения. Эта сеть, представленная в более чем 60 странах, включает в себя 155 магазинов, представляющих собой платформу для выпуска новой продукции и играющих ключевую роль в расширении развивающихся рынков.

*(P.A.O.) Защищенные наименования мест происхождения товара

Графический материал: ссылка

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1094292/La_Casa_del_Habano_30th_Anniversary.jpg

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SOURCE HABANOS SA