LC Waikiki Kyrgyzstan представила модель прямых продаж в Instagram

Компания LC Waikiki, предлагающая модную одежду по доступным ценам для всех слоев общества, разработала собственную модель прямых продаж через Instagram, которая будет впервые реализована в Кыргызстане, позволяя одевать людей в соответствии с их стилем и финансовыми возможностями во исполнение миссии «Каждый человек достоин хорошо одеваться». Новое приложение значительно упростит процесс совершения покупок без посещения магазинов. Самые модные вещи сезона будут представлены в виде цифрового каталога, доступного покупателям через учетную запись компании LC Waikiki Kyrgyzstan в социальной сети Instagram.

Заказы могут оформляться в режиме онлайн ежедневно с 09:00 до 18:00 через выделенный канал Whatsapp Business, созданный специально для поддержки приложения, обеспечивающего пользователям возможность беспрепятственного совершения покупок. Благодаря кодам, которые присваиваются сообщениям на странице LC Waikiki Kyrgyzstan в Instagram, покупатели могут без труда подбирать для себя нужные товары и заказывать их. Доставка заказов осуществляется в течение 24 часов.

Более подробная информация представлена на странице по адресу https://www.instagram.com/lcwaikikikyrgyzstan/

О компании LC Waikiki

Начиная с 1997 года компания LC Waikiki, основанная в 1988 году, работает на территории Турции в структуре торговой сети LC Waikiki Retail, выполняя миссию «Каждый человек достоин хорошо одеваться» и придерживаясь концепции «доступной моды». На протяжении 32 лет компания LC Waikiki непрерывно развивается как внутри страны, так и за ее пределами. Являясь лидером сектора готовой одежды, компания LC Waikiki насчитывает более 1000 магазинов в 47 странах со штатом около 47 700 человек.

www.lcwaikiki.com

Логотип: https://mma.prnewswire.com/media/1191893/LC_Waikiki_Logo.jpg

Фото: https://mma.prnewswire.com/media/1245451/LC_Waikiki_Kyrgyzstan.jpg

Сопутствующие ссылки

https://www.lcwaikiki.com



SOURCE LC Waikiki