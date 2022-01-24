Le Clos представляет эксклюзивный 50-летний купажированный виски тиражом всего 120 бутылок

ДУБАЙ (ОАЭ), 24 января 2022 г. /PRNewswire/ -- Известный магазин Le Clos, специализирующийся на марочных винах и элитных крепких напитках, начал продажу ограниченного тиража мирового эксклюзива — 50-летнего купажированного виски в праздничном оформлении . В уникальном праздничном тираже 50-летнего виски представлен редкий купаж ручного производства ряда легендарных шотландских винокурен. Коллекция ограничена 120 бутылками и предлагается только в торговых точках Le Clos в международном аэропорту Дубай (DXB) и на сайте lechlos.net .

- Эксклюзивные экземпляры продаются в розницу всего за $500

Этот уникальный купаж, продаваемый в розницу по цене 500 долларов США (1800 дирхамов ОАЭ), стал первым среди эксклюзивных розливов, которые Le Clos планирует представить в течение года в рамках коллекции Le Clos Limited Edition. Покупатели виски праздничного тиража могут сделать его по-настоящему уникальным подарком, воспользовавшись бесплатной услугой гравировки в магазине Le Clos.

Каждая бутылка промаркирована, поэтому поклонники виски получают свой уникальный кусочек истории. Праздничный тираж, в котором классический вкус шотландского виски сочетается с нотками инжира, корицы и ароматного меда, станет одним из ценнейших 50-летних купажированных солодовых виски, представленных по всему миру.

Главный управляющий магазина Le Clos Бен Оджерс (Ben Odgers) заявил следующее:

«Celebration Edition 50 Year Old является кульминацией годичного поиска по-настоящему уникального продукта для наших покупателей. Мы гордимся возможностью поставлять эксклюзивную продукцию мирового класса, и данный розлив является еще одним примером реализации этой целенаправленной политики. Этот виски будет представлять интерес как для поклонников напитка, так и для коллекционеров, обеспечивая им возможность запечатлеть свое послание к потомкам».

Le Clos продолжает расширять ассортимент редких, эксклюзивных и элитных марочных вин и крепких напитков, а в течение 2022 года представит целый ряд новых впечатляющих совместных продуктов и розливов. Бренд стремится доводить до покупателей самые редкие и востребованные продукты вплоть до повседневных предметов роскоши.

По мере восстановления туристического рынка от последствий пандемии Дубай принимает гостей с распростертыми объятиями, а Le Clos планирует расширить географию своего присутствия в 2022 году, сделав магазин более доступным для иностранных путешественников.

Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: https://www.leclos.net/

Фото: https://mma.prnewswire.com/media/1731555/Le_Clos_1.jpg

Фото: https://mma.prnewswire.com/media/1731556/Le_Clos_2.jpg

SOURCE Le Clos