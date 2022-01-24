Le Clos представляет эксклюзивный 50-летний купажированный виски тиражом всего 120 бутылок

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Le Clos

24 янв, 2022, 09:00 GMT

-  Первый из серии розливов виски ограниченного тиража будет реализован дубайским розничным магазином Le Clos, специализирующимся на марочных винах и элитных крепких напитках

-  Редчайший шотландский купаж выпущен тиражом всего 120 бутылок

Le Clos 50 Year Old Celebration Blended Whiskey
Le Clos 50 Year Old Celebration Blended Whiskey
Le Clos, Dubai International Airport
Le Clos, Dubai International Airport
Le Clos 50 Year Old Celebration Blended Whiskey Le Clos, Dubai International Airport

ДУБАЙ (ОАЭ), 24 января 2022 г. /PRNewswire/ -- Известный магазин Le Clos, специализирующийся на марочных винах и элитных крепких напитках, начал продажу ограниченного тиража мирового эксклюзива — 50-летнего купажированного виски в праздничном оформлении. В уникальном праздничном тираже 50-летнего виски представлен редкий купаж ручного производства ряда легендарных шотландских винокурен. Коллекция ограничена 120 бутылками и предлагается только в торговых точках Le Clos в международном аэропорту Дубай (DXB) и на сайте lechlos.net.

-  Эксклюзивные экземпляры продаются в розницу всего за $500

Этот уникальный купаж, продаваемый в розницу по цене 500 долларов США (1800 дирхамов ОАЭ), стал первым среди эксклюзивных розливов, которые Le Clos планирует представить в течение года в рамках коллекции Le Clos Limited Edition. Покупатели виски праздничного тиража могут сделать его по-настоящему уникальным подарком, воспользовавшись бесплатной услугой гравировки в магазине Le Clos.

Каждая бутылка промаркирована, поэтому поклонники виски получают свой уникальный кусочек истории. Праздничный тираж, в котором классический вкус шотландского виски сочетается с нотками инжира, корицы и ароматного меда, станет одним из ценнейших 50-летних купажированных солодовых виски, представленных по всему миру.

Главный управляющий магазина Le Clos Бен Оджерс (Ben Odgers) заявил следующее: 

«Celebration Edition 50 Year Old является кульминацией годичного поиска по-настоящему уникального продукта для наших покупателей. Мы гордимся возможностью поставлять эксклюзивную продукцию мирового класса, и данный розлив является еще одним примером реализации этой целенаправленной политики. Этот виски будет представлять интерес как для поклонников напитка, так и для коллекционеров, обеспечивая им возможность запечатлеть свое послание к потомкам».

Le Clos продолжает расширять ассортимент редких, эксклюзивных и элитных марочных вин и крепких напитков, а в течение 2022 года представит целый ряд новых впечатляющих совместных продуктов и розливов. Бренд стремится доводить до покупателей самые редкие и востребованные продукты вплоть до повседневных предметов роскоши.

По мере восстановления туристического рынка от последствий пандемии Дубай принимает гостей с распростертыми объятиями, а Le Clos планирует расширить географию своего присутствия в 2022 году, сделав магазин более доступным для иностранных путешественников. 

Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: https://www.leclos.net/ 

Фото: https://mma.prnewswire.com/media/1731555/Le_Clos_1.jpg  
Фото: https://mma.prnewswire.com/media/1731556/Le_Clos_2.jpg

SOURCE Le Clos

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