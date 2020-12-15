Легенда футбола Неймар идет олл-ин вместе с PokerStars

Это сотрудничество положит начало совместной деятельности по многим направлениям работы PokerStars. Азарт Неймара и его любовь к покеру отлично сочетаются с философией бренда, а талант и харизма позволят ему идеально влиться в сообщество PokerStars и став важной частью как онлайн-игр, так и крупнейших оффлайн-мероприятий, таких как EPT и BSOP.

Данное партнерство открывает новую главу во взаимодействии Неймара и компании PokerStars, объединяющей живые турниры и покер-румы, а также другие релевантные сервисы. Видеоролик расскажет о том, как Неймар «пошел олл-ин» вместе с PokerStars, а также о значении этой коллаборации для бразильской звезды футбола.

«Когда я не на футбольном поле, я люблю играть в карты. Состязания с друзьями – моя страсть, мне нравится чувство сплоченности, веселье и непредсказуемые моменты, возникающие в каждой партии. Как настоящий фанат покера я очень рад вновь сотрудничать с PokerStars. Вместе мы создадим еще больше ярких моментов для игроков и фанатов по всему миру», – прокомментировал партнёрство Неймар.

Подписание контракта стало результатом обновленной глобальной стратегии PokerStars, которая поможет компании стать брендом развлечений мирового уровня. В соответствии с политикой по обеспечению безопасности игроков, она включает первую в своем роде ТВ-рекламу об ответственной игре. Особая команда PokerStars по формированию ответственного подхода пользователей к игре является первой в своем роде во всей индустрии и неотъемлемой частью компании. Помимо этого, данная команда была удостоена ряда релевантных наград.

Мартин Ниери, Глобальный креативный и бренд-директор PokerStars, подчеркнул: «Неймар – настоящая суперзвезда. Но именно его подлинная любовь к покеру делает возможным это сотрудничество. В основе проекта лежит наша общая страсть к игре и магии непредсказуемых моментов. PokerStars постоянно стремится к тому, чтобы предлагать своим пользователям новые воодушевляющие, вдохновляющие и приносящие удовольствие от игры активности. Мы убеждены, что вместе с Неймаром мы сможем вывести эти ощущения у всего сообщества PokerStars на новый уровень».

PokerStars и Неймар – старшая пара в покере. И это только начало пути, который продолжится в 2021 году. Однако взглянуть на то, что будет дальше, можно уже сейчас, пройдя по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=sMJzgExJG8g&feature=youtu.be.

Играйте ответственно! Информацию об ответственной игре вы можете найти на нашем сайте.

ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ:

О компании PokerStars

PokerStars владеет самыми популярными платформами для онлайн-покера, предлагая услуги сообществу игроков по всему миру. С момента запуска в 2001 году PokerStars стал любимой платформой для игроков по всему миру, а на его площадках проводятся больше ежедневных турниров, чем где либо еще; кроме того, компания обечпечивает наивысшую степень безопасности в онлайне. Более 200 млрд раздач было сыграно на PokerStars, что является самым большим показателем по сравнению с другими сайтами.

PokerStars находится в собственности Flutter Entertainment plc. (LSE: FLTR) (EURONEXT: FLTR).

Играйте ответственно! Информацию об ответственной игре вы можете найти на нашем сайте http://www.pokerstars.com/about/responsible-gaming/.

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SOURCE PokerStars