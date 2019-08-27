Linglong Tire заключила соглашение о стратегическом сотрудничестве с Geely Automobile

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Linglong Tire

27 авг, 2019, 15:01 BST

НИНБО (NINGBO), Китай, 27 августа 2019 г. /PRNewswire/ --26 августа этого года компании Linglong Tire и Geely Automobile заключили соглашение о комплексном стратегическом сотрудничестве. Подписание документа состоялось в Нинбо. На церемонии присутвовали вице-президент Geely Automobile Group г-н Гуань Юй (Guan Yu) и глава правления Linglong Tire г-н Ван Фэн (Wang Feng), а также другие представители руководства обеих компаний.

Mr. Guan Yu, vice president of Geely Automobile Group, and Mr. Wang Feng, chairman of Linglong Tire
Mr. Guan Yu, vice president of Geely Automobile Group, and Mr. Wang Feng, chairman of Linglong Tire

Linglong и Geely сотрудничают с 2012 года. На протяжении этих восьми лет Linglong предоставляла услуги OE для всего модельного ряда Geely, поставляя партнеру продукты и сервисы превосходного качества, за что и была удостоена премий Quality Improvement Award и Best Cooperation Award от Geely.

Новое соглашение является очередным важным шагом на пути к углублению партнерских связей между двумя сторонами. По условиям документа, стороны будут осуществлять долгосрочное сотрудничество в сферах проектирования и разработки продуктов, внедрения новых технологий, обеспечения качества, оптимизации расходов и глобализации производственного процесса, а международные производственные базы Geely Automobile станут стабильным источником обширных ОЕ-ресурсов для Linglong. Кроме того, стороны будут использовать собственные преимущества в сфере НИОКР и разработки продуктов для планомерного увеличения присутствия партнеров на мировом рынке.

В последние годы, подстегиваемая высоким спросом на рынке ОЕ, компания Linglong подхватила рыночную тенденцию и разработала высококачественные шины, удовлетворяющие потребностям участников рынка, использовав для этого весь спектр имеющихся у нее передовых технологий и систем тестирования эксплуатационно-технических характеристик. На сегодняшний день компания имеет обширный опыт предоставления ОЕ-сервисов более чем 100 предприятиям известных мировых автопроизводителей.

Заключение соглашения о комплексном стратегическом партнерстве наглядно свидетельствует о признании преимуществ и потенциала Linglong cо стороны Geely. Linglong Tire и дальше будет концентрировать свои усилия на создании научно-технических инновации и разработке новых типов шин, подходящих для новых, высокотехнологичных моделей автомобилей.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/966016/Linglong_Tire.jpg

SOURCE Linglong Tire

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Linglong Tire заключила соглашение о стратегическом сотрудничестве с Geely Automobile

Информация предоставлена

Linglong Tire

27 авг, 2019, 15:01 BST