Linglong Tire заключила соглашение о стратегическом сотрудничестве с Geely Automobile

Linglong и Geely сотрудничают с 2012 года. На протяжении этих восьми лет Linglong предоставляла услуги OE для всего модельного ряда Geely, поставляя партнеру продукты и сервисы превосходного качества, за что и была удостоена премий Quality Improvement Award и Best Cooperation Award от Geely.

Новое соглашение является очередным важным шагом на пути к углублению партнерских связей между двумя сторонами. По условиям документа, стороны будут осуществлять долгосрочное сотрудничество в сферах проектирования и разработки продуктов, внедрения новых технологий, обеспечения качества, оптимизации расходов и глобализации производственного процесса, а международные производственные базы Geely Automobile станут стабильным источником обширных ОЕ-ресурсов для Linglong. Кроме того, стороны будут использовать собственные преимущества в сфере НИОКР и разработки продуктов для планомерного увеличения присутствия партнеров на мировом рынке.

В последние годы, подстегиваемая высоким спросом на рынке ОЕ, компания Linglong подхватила рыночную тенденцию и разработала высококачественные шины, удовлетворяющие потребностям участников рынка, использовав для этого весь спектр имеющихся у нее передовых технологий и систем тестирования эксплуатационно-технических характеристик. На сегодняшний день компания имеет обширный опыт предоставления ОЕ-сервисов более чем 100 предприятиям известных мировых автопроизводителей.

Заключение соглашения о комплексном стратегическом партнерстве наглядно свидетельствует о признании преимуществ и потенциала Linglong cо стороны Geely. Linglong Tire и дальше будет концентрировать свои усилия на создании научно-технических инновации и разработке новых типов шин, подходящих для новых, высокотехнологичных моделей автомобилей.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/966016/Linglong_Tire.jpg

SOURCE Linglong Tire