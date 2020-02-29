Люксовый внедорожник GS8 от GAC MOTOR оказался в центре внимания в России после выпуска на рынок

Растущая узнаваемость бренда GAC MOTOR среди российских потребителей заставила многих клиентов, уже знакомых с этой торговой маркой, размещать заказы на новый автомобиль сразу после новостей о начале его продаж.

"Я раньше работал в Китае и ездил в офис на этом автомобиле. Я выбрал GS8 за его большой размер, премиальный внешний вид и высокую надежность. Рекомендую всем последовать моему примеру", - отметил Сергей Николаев, обладатель первого GS8 в Санкт-Петербурге. Этот автомобиль успел полюбиться ему еще в Китае, поэтому Сергей разместил заказ на GS8 сразу после начала продаж в России.

Тех же, кто до сих пор не был знаком с GAC MOTOR, привлекают качество, мощность и комфорт GS8, подтверждаемые тест-драйвами и многочисленными восторженными отзывами экспертов. Владельцы первых внедорожников, приобретенных во Владимире и Москве, узнали о GS8 в Интернете и из рекламного ролика с участием российского репера Баста, являющегося "лицом" бренда в России. Испробовав автомобиль в деле, клиенты приобрели GS8 и уже рекомендуют его своим друзьям и близким.

Кроме положительных отзывов от пользователей дизайн и технические характеристики GS8 получили отличную оценку от экспертов ведущих российских СМИ автомобильной отрасли.

Созданный для обеспечения повышенной мобильности всем членам семьи, GS8 сочетает высокую мощность с элегантным и стильным дизайном. Люксовый семиместный внедорожник отличается стабильным кузовом и внушительным экстерьером, а просторный интерьер источает комфорт с регулируемыми сиденьями третьего ряда и панорамным люком. В "сердце" GS8 лежит двигатель 320Т второго поколения, 6-скоростная автоматическая трансмиссия Aisin третьего поколения и полноприводная интеллектуальная подвеска второго поколения, отличающаяся повышенной проходимостью.

Разработчики добавили GS8 функции, которые придутся особенно по душе российским потребителям. Рулевое колесо и лобовое стекло с подогревом обеспечивают дополнительный комфорт зимой, а лучшие в своем классе характеристики безопасности и шесть режимов вождения гарантируют безупречное поведение автомобиля на любом дорожном покрытии и даже в условиях полного бездорожья.

Внедорожник по цене 1 898 000 рублей отличается превосходным соотношением цены и качества. Производитель предоставляет превосходную программу послепродажного обслуживания, включая гарантию на пять лет или пробег в 150 000 км, а также один год бесплатного дорожного ассистанса. Первые 200 покупателей GS8 в России также могут рассчитывать на 3-летний бесплатный сервис, а также бесплатные зимние шины.

Российский рынок имеет стратегическое значение для GAC MOTOR, и презентация GS8 представляется важным шагом на пути к его освоению. Начиная с 2019 года, GAC MOTOR приступил к локализованной деятельности в России. Автопроизводитель уже начал поставку продукции для удовлетворения потребностей потребителей по всей стране.

В 2020 году GAC MOTOR планирует сконцентрировать свои усилия на московском и санкт-петербургском регионах, а также на других крупных городах страны с населением свыше 1 миллиона человек, изучая дополнительные каналы сбыта. В планы компании также входит установление сотрудничества с 15 новыми дистрибьюторами. Параллельно с этим, GAC MOTOR будет наращивать координацию между производственным департаментом и отделами продаж для дальнейшего вывода на российский рынок и других моделей.

По предварительным прогнозам, в первой половине текущего года компания должна получить допуск на рынок России для двух других моделей - GN8 и GS5. GAC MOTOR будет изучать возможность предоставления потребителям дополнительных вариантов, выводя на региональный рынок новые модели, включая люксовые седаны.

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Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1097446/Pic_1_GAC_MOTOR_s_newly_opened_store_in_St__Petersburg.jpg

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SOURCE GAC MOTOR