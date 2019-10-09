LOTTE HOTEL SEOUL Executive Tower выходит в лидеры рынка люксовых отелей Южной Кореи, представляя "сервис корейского гостеприимства"

Расположенная на пятнадцатом этаже стойка регистрации встречает гостей роскошным убранством в традиционном корейском стиле. Постояльцев Executive Tower ждет "сервис корейского гостеприимства", в основу которого положены принципы традиционной вежливости и многолетний опыт обслуживания VIР-клиентов. Прежде чем проводить постояльцев в номер, персонал предлагает гостям чашечку приветственного чая с угощениями и подробно знакомит их с окружающими достопримечательностями и услугами отеля.

Генеральный менеджер гостиницы Джейсон Чо (Jason S. Cho) поясняет: "Executive Tower представляет собой идеальное сочетание первоклассного оснащения и удобств с "сервисами корейского гостеприимства". Мы создаем превосходные условия для VIP-гостей, являясь отелем класса "люкс" в истинном смысле этого слова". "Наша команда профессионалов гостиничного бизнеса с многолетним опытом обслуживания высоких гостей прилагает все усилия к тому, чтобы каждый наш постоялец получал сервис, который по праву можно назвать "лучшим из лучших", - добавляет г-н Чо.

Четыре трапезы в день в Le Salon

Эксклюзивное лаунж-кафе Le Salon на шестнадцатом этаже отеля предлагает своим посетителям до четырех трапез в день, включая завтрак, легкий ланч, послеобеденный чай и ужин в формате "счастливый час". На завтрак по системе "шведский стол" подают популярные блюда западной кухни и простое здоровое меню с широким выбором свежевыжатых соков. В вечерние часы все желающие могут продегустировать разнообразные блюда корейской, японской, китайской и других кухонь мира. В зоне открытой демонстрационной кухни шеф-повара жарят и подают стейки, лобстеров и другие свежие деликатесы, а также коктейли и кофе. Во время традиционного послеполуденного чая гости отеля имеют возможность насладиться роскошными десертами и вкуснейшими сэндвичами.

Завоевывая сердце корейского рынка люксовых отелей

Всего за год с момента открытия Executive Tower удалось прочно обосноваться на вершине сегмента высококлассных отелей Кореи. Но руководство заведения не планирует останавливаться на достигнутом, прилагая все усилия для создания атмосферы поистине роскошной гостиницы. Благодаря этому курсу, Executive Tower и SIGNIEL Seoul и дальше будут возглавлять корейский рынок отелей класса "люкс".

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Тел.: +82-2-771-1000

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1006003/Photo_LOTTE_HOTEL_SEOUL_Exeuctive_Tower_Royal_Suite.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1006004/Photo_LOTTE_HOTEL_SEOUL_Exeuctive_Tower_Le_Salon.jpg

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SOURCE LOTTE HOTELS & RESORTS