LOTTE HOTEL запускает гостиничный бренд L7 в Чикаго

СЕУЛ (Южная Корея), 25 января 2022 г. /PRNewswire/ -- 14 января крупная корейская сеть отелей LOTTE HOTEL закрыла сделку по приобретению гостиничного комплекса Kimpton Hotel Monaco , расположенного по адресу: 225 N Wabash Avenue, Chicago, USA.

Компания инвестировала в новый отель совместно с Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation — национальной корпорацией, которая оказывает поддержку корейским брендам в ходе их международной экспансии. Сумма инвестиций составила примерно 36 млн долл. США.

Новый отель будет работать под гостиничным брендом L7 группы компаний LOTTE HOTEL. Заведение откроется во второй половине 2023 года

в формате бутик-отеля и сможет похвастаться стильными интерьерами и высоким уровнем сервиса. Гостей ждет отдых с учетом местных культурных особенностей. После открытия отеля ACE в Сиэтле в 1999 году на гостиничном рынке в таких городах, как Нью-Йорк и Лос-Анджелес, наблюдается бум lifestyle-отелей.

Отели L7 работают в соответствии с концепцией «открытого пространства», наполненного новыми впечатлениями, под девизом «Путешествие за вдохновением» (A Journey for Inspiration). В 2016 году начал свою работу первый отель под брендом L7 в Мёндоне — главном туристическом и торговом районе Сеула. Открытие lifestyle-отеля стало поворотным моментом для корейской индустрии гостеприимства, где ранее доминировали бизнес-отели.

На сегодняшний день в Корее работают три отеля L7, радуя гостей уютной атмосферой, отражающей местные культурные особенности. L7 первым начал использовать комбинированные промоакции в сфере развлечений, в частности установил тренировочное поле для гольфа и провел соревнования по мобильным играм. Бренд стал инициатором совместных мероприятий с модными, косметическими и культурными брендами. Сегодня гостиничный бренд L7 остается флагманом lifestyle-индустрии.

Стремление компании расширить географию своего присутствия в США — на родине lifestyle-отелей — отражает уверенность LOTTE HOTEL в своей способности конкурировать с лучшими. Ожидается, что запуск нового отеля ускорит дальнейшее развитие проектов в портфеле компании.

Уникальность Чикаго стала одним из важнейших факторов для сети отелей L7. Это один из главных туристических городов США, до пандемии COVID-19 его посещали 60 млн человек в год. Город переживает яркую трансформацию, так как все больше компаний-стартапов и венчурных предприятий выбирают его своим домом.

«Чикаго называют городом архитектуры, культуры и джаза. Местные особенности делают его оптимальным направлением для расширения сети отелей L7», — отметил представитель группы компаний LOTTE HOTEL. Глава группы компаний LOTTE HOTEL Седжин Ан (Sejin Ahn) заявил следующее: «Мы вошли в историю корейской индустрии гостеприимства, открыв отель L7 CHICAGO в центральной части США вслед за LOTTE NEW YORK PALACE на востоке и LOTTE HOTEL SEATTLE на западе страны. Наш портфель брендов позволяет рассчитывать на международную экспансию».

Отель L7 CHICAGO расположен в центре Чикаго, примерно в 25 километрах от международного аэропорта О'Хара (30 минут езды). У отеля превосходное расположение, он находится в 20 минутах ходьбы от главных достопримечательностей: набережной реки Чикаго и парка Миллениум.

К услугам гостей 191 номер (в том числе 22 люкса), ресторан и три банкетных зала в 13-этажном здании. В отеле планируется проведение реновации и стилизация в соответствии с lifestyle-концепцией L7.

В настоящее время группа компаний LOTTE HOTEL управляет 32 отелями в семи странах. Благодаря высокому уровню обслуживания в корейском стиле и продуманному портфелю брендов заведения группы компаний способны удовлетворить потребности самых разных путешественников: премиум-отель SIGNIEL, классический отель LOTTE HOTELS, lifestyle-отель L7 HOTELS, бизнес-отель LOTTE City Hotels, а также отель для семейного отдыха LOTTE Resort.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1730276/L7_Chicago_Site_Kimpton_Hotel_Monaco.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1730277/L7_HOTELS_BI_Logo.jpg

SOURCE LOTTE HOTELS & RESORTS