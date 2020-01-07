Лучшая вечеринка января: как прошла Likee Party с участием Миа Бойка, Niletto и группы Марсель в Санкт-Петербурге

Новогоднюю вечеринку посетило 55 топ-лайкеров, что рекордно много по сравнению с прошлыми мероприятиями бренда, – среди них Милана Некрасова (15,1 млн подписчиков), Настя Кош (13,3 млн) Лисичка Элина (11,1 млн), Масей (8,73 млн) и другие. Звезды Likee поздравили поклонников с Новым годом, провели конкурсы и мастер-классы по созданию видеороликов, а также записали прямой эфир вместе с гостями. Мероприятие стало лучшей платформой для лайкеров, чтобы презентовать свои авторские треки и DJ-сеты: Настя Кош исполнила песню «Мы дельфины», Эльза Адисовна представила свой сингл «К мечте», Стриж – «Неоновые лица», Лисичка Элина и Масей – «Хэппиэнды».

Зажигали на Likee Party не только лайкеры, но и всеми любимые музыканты. Хедлайнером мероприятия стал рэпер Niletto, который исполнил сингл «Любимка» – абсолютный хит 2019 года, который занимает первую строчку рейтинга «Топ-100 России» Apple Music. Вместе с Niletto выступили Миа Бойка, ФОГЕЛЬ, группы Марсель и 3-й Январь!

Помимо концертной площадки, на вечеринке было доступно несколько интерактивных фотозон, залы отдыха (в том числе с аттракционами) и фудкорты. Проводились различные баттлы: особой популярностью пользовались танцевальные челленджи, конкурсы караоке и викторины.

Спонсорами мероприятия выступили выставочный комплекс «Экспофорум» и «Газпромбанк».

Посмотреть, как прошла Likee Party можно на официальных страницах мероприятия в Instagram и Вконтакте.

О платформе Likee

Likee (ранее LIKE Video) — глобальная платформа для создания коротких видеороликов. В третьем квартале 2019 года количество активных пользователей ежемесячно в Likee достигло 100 млн. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года рост составил 413.4%. Likee принадлежит международной компании BIGO Technology Pte. Ltd, разработчику VoIP-продуктов и программ для редактирования и трансляции видео.

В августе 2019 года Likee вошло в мировую десятку самых скачиваемых приложений социальных медиа (3-е место в рейтинге Google Play; 4-е место – в общем рейтинге) по версии Sensor Tower. В декабре этого же года Likee заняло первое место в категории «прорывных приложений», показавших наибольший рост загрузок или дохода согласно отчёту аналитической компании App Annie.

Официальная страница Likee в Instagram: https://www.instagram.com/likee_official_russia/

Скачать приложение Likee: https://likee.video/

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1061779/Likee_Party_2020.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1061781/Likee_Party_2020.jpg

Сопутствующие ссылки

https://likee.com/



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