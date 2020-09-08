Lumenis объявляет о прорыве в сфере разработки оборудования для эстетической медицины: технология NuEra® Tight на базе FocalRF™, уже предлагаемая в странах Европы и Ближнего Востока, открывает новую эру персонализированных методик коррекции фигуры

ЙОКНЕАМ, Израиль, 8 сентября 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Lumenis Ltd., являющаяся крупнейшим в мире производителем оборудования в сфере технологий на основе источников высокоэнергетического излучения для эстетического, хирургического и офтальмологического применения, с гордостью представляет свою революционную разработку — технологию NuEra Tight на базе FocalRF, которая уже доступна для пациентов в странах Европы и Ближнего Востока. Благодаря NuEra Tight коррекция фигуры приобретает совершенно новое значение. Технология позволяет вырабатывать персонализированную методику для уменьшения содержания жиров, подтяжки кожи, ослабления целлюлита и сокращения числа морщин — и все это с помощью одного устройства.

Технология NuEra Tight на базе FocalRF была разработана с целью обеспечения индивидуального подхода к методам коррекции фигуры путем воздействия на конкретные проблемные зоны пациента. Новая технология дает практикующим специалистам новейшие инструменты для выполнения косметической коррекции с учетом клинических показаний и индивидуальных потребностей пациентов.

«Нет универсальных решений на все случаи жизни. Именно поэтому мы произвели настоящую революцию в технологии NuEra Tight, — заявила глава компании Lumenis Ципи Озер-Армон (Tzipi Ozer-Armon). — Мы признали необходимость выхода на новый уровень в разработке неинвазивных методов коррекции фигуры, что привело нас к созданию этого новейшего продукта. Технология NuEra Tight на базе FocalRF подстраивает лечение под клинические показания и конкретный участок тела, точно ориентируясь на различные состояния кожи и тканей на протяжении всей процедуры, что делает лечение столь же уникальным, как и потребности ваших пациентов».

«Все больше и больше моих пациентов желают избавиться от трудноудаляемого жира и подтянуть кожу с целью коррекции своей фигуры и устранения таких проблем с текстурой кожи, как целлюлит и морщины, ― говорит дерматолог, доктор медицины Фрида Таннус (Freeda Tannous) из Аммана (Иордания). ― Благодаря технологии FocalRF я могу адаптировать лечение под потребности каждого конкретного пациента, добиваясь желаемого улучшения внешности».

В основе простого в использовании интерфейса данной системы лежит технология NuAPIC (автоматизированный персонализированный интеллектуальный контроль), обеспечивающая оптимальную терапевтическую температуру на протяжении всей процедуры, а также принципиально новый инструмент настройки с усовершенствованным протоколом NuLogic™ для оптимизации результатов лечения.

«Возможность обеспечивать пациентам контурную пластику тела нехирургическим способом, ориентируясь на различные показания в ходе одного сеанса с использованием одного устройства, является невероятным преимуществом, — сказал доктор медицины Джованни Луиджи Рицци (Giovanni Luigi Rizzi) из Милана (Италия). — NuEra Tight может применяться ко всему спектру процедур коррекции фигуры, и это единственное устройство, которое нужно клинике».

Система NuEra Tight предлагается в США, странах азиатско-тихоокеанского региона, Европы и Ближнего Востока в соответствии с местными нормативными требованиями, а позднее в этом году появится и в других странах.

Для получения более подробной информации об ассортименте продуктов Lumenis посетите веб-сайт компании по адресу: lumenis.com.

О компании Lumenis

Компания Lumenis является мировым лидером в сфере разработки малоинвазивных клинических методик для хирургии, офтальмологии и косметологии, а также всемирно известным экспертом в области разработки и коммерческой реализации инновационных технологий на основе источников высокоэнергетического излучения, включая лазерную, пульсирующую световую (IPL) и радиочастотную (RF) терапию. За более чем 50 лет новаторская продукция компании Lumenis обусловила радикальное изменение методик лечения и установила множество золотых стандартов в технологической и клинической сферах. Компания Lumenis успешно разработала методики лечения для ранее неизлечимых заболеваний, а также передовые технологии, которые коренным образом изменили существующие методы лечения. Lumenis — портфельная компания инвестиционной фирмы Baring Private Equity Asia.

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