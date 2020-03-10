Lumenis представляет Stellar M22™ -- передовую инновационную систему ухода за кожей с интеллектуальной поддержкой

ЙОКНЕАМ, Израиль, 10 марта 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Lumenis Ltd., являющаяся крупнейшим в мире производителем медицинского оборудования для косметологических, хирургических и офтальмологических целей, объявляет о запуске своей новейшей передовой платформы Stellar M22™. Эта универсальная многоцелевая платформа, основанная на наследии легендарной M22, занимает лидирующее место в данной категории.

Компания Lumenis, являющаяся изобретателем метода пульсирующей световой терапии (IPL), с гордостью представляет новое поколение многофункциональных платформ Stellar M22™. Эта система обеспечивает все необходимое пользователям в рамках одной платформы, в то же время делая работу врача и качество обслуживания пациента более безукоризненными и успешными, чем когда-либо ранее. Эта новинка продолжает реализацию миссии компании Lumenis, направленной на повышение стандартов ухода за кожей на постоянно растущем, многомиллиардном рынке услуг по уходу за кожей с применением методов на основе источников энергии.

«Компания Lumenis является первопроходцем в области IPL, на счету которого различные системы PhotoDerm до M22, все из которых были и являются золотым стандартом», — заявил д-р Митчел Гоулдмэн (Mitchel Goldman) из Сан-Диего (шт. Калифорния). «Эффективность Stellar M22 не имеет себе равных благодаря повышенному уровню комфорта, скорости, универсальности, а также демонстрирует более успешные результаты. В конце дня мы предлагаем пациентам действенные процедуры, что способствует повышению степени их удовлетворенности, а также увеличению доходности», ― продолжает д-р Голдман.

Модель Stellar M22 создана на основе золотого стандарта, заложенного первоначальной разработкой компании Lumenis — системой M22, и поддерживает все ее процедурные возможности (а именно лечение сосудистых заболеваний кожи, восстановление ее текстуры и тонуса, удаление волос), но с применением усовершенствований, обеспечивающих дальнейшее усиление благоприятных эффектов.

«Новая IPL-система Stellar M22™ обеспечивает легкую и быструю обработку с превосходным результатом и эффективностью, которыми славится продукция компании Lumenis», — говорит д-р Третти Клементони (Tretti Clementoni) из Милана (Италия). «Это огромная экономия времени и восхитительные результаты!» — добавляет он.

К новейшим качественным скачкам, достигнутым IPL-системой шестого поколения Stellar M22™, относятся значительно усовершенствованный пользовательский интерфейс с большим экраном, позволяющий сократить длительность процедуры и повысить удобство просмотра с расстояния. Кроме того, система Stellar M22™ отличается новой эргономичной конструкцией манипул IPL и удлиненными световодами SapphireCool™, улучшающими видимость зоны обработки.

«Компания Lumenis с радостью представляет новую систему Stellar M22™, относящуюся к новому поколению наших многоцелевых приборов, которая обеспечивает возможность лечения более 30 видов заболеваний кожи и удаления волос независимо от типа кожи, пола и возраста», — сообщил генеральный директор компании Lumenis Ципи Озер-Армон (Tzipi Ozer-Armon). «Как и в случае с ее предшественницей M22, компания Stellar задает новые целевые ориентиры в данной категории и демонстрирует нашу неизменную приверженность новаторству и совершенствованию технологий с целью повышения качества обслуживания пациентов».

Новая система Stellar M22™ в настоящее время доступна в США и странах Европы.

О компании Lumenis

Компания Lumenis является одним из мировых лидеров в области минимально инвазивных медицинских технологий, применяемых в хирургии, офтальмологии и косметологии, а также всемирно известным специалистом по разработке и выводу на рынок передовых технологий с использованием электромагнитной энергии, включая лазеры, пульсирующую световую терапию и радиочастотное (РЧ) излучение. За 50 лет инновационная продукция компании Lumenis вывела терапевтическое лечение на новый уровень и установила множество золотых стандартов технологического и клинического профилей. Компания Lumenis добилась успехов в создании средств для лечения заболеваний, ранее считавшихся неизлечимыми, а также разработала целый ряд передовых технологий, коренным образом преобразивших существующие методы лечения. Посетите сайт: www.lumenis.com

Заявления о перспективах

Информация, представленная в настоящем пресс-релизе, может содержать заявления, касающиеся текущих ожиданий, оценок, прогнозов и предположений в отношении будущих событий, которые являются прогнозными. Эти прогнозные заявления могут включать, помимо прочего, планы, цели и ожидания Компании в отношении будущих операций, в том числе предполагаемые результаты операций. Заявления о возможных перспективах часто характеризуются использованием таких терминов, как «может», «будет», «ожидать», «предполагать», «оценивать», «продолжать», «полагать», «намереваться», «планировать», «проектировать» или другие подобные слова, которые, однако, не являются единственным способом распознавания таких утверждений. Эти заявления о перспективах основаны на текущих оценках и прогнозах нашего руководства относительно будущих результатов или тенденций. Фактические результаты могут существенно отличаться от планируемых в результате некоторых рисков и неопределенностей. Такие заявления о перспективах актуальны только на момент их высказывания, и компания не принимает на себя каких-либо обязательств по корректировке или исправлению заявлений о перспективах, будь то в результате новой информации, будущих событий или иных причин.

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