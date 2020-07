Lumenis запускает гольмиево-лазерную технологию нового поколения MOSES™ 2.0

Значительные технологические достижения демонстрируют повышение эффективности разрушения камней на величину до 85% в процессе проведения литотрипсии и амбулаторных процедур лечения ДГПЖ с выпиской пациентов в тот же день без катетера[1],[2]

ЙОКНЕАМ, Израиль, 9 июля 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Lumenis Ltd., являющаяся крупнейшим в мире производителем оборудования для применения в косметологии, хирургии и офтальмологии, сегодня объявила о запуске MOSES 2.0 — многофункциональной запатентованной платформы нового поколения MOSES, которая выводит урологическую помощь на качественно новый уровень. MOSES 2.0 основывается на ранее клинически подтвержденных преимуществах технологической платформы MOSES и открывает новые горизонты с точки зрения результатов процедур, а также их эффективности и рентабельности.

Технология MOSES, впервые представленная в 2017 году, была разработана с целью значительного повышения эффективности процедур лечения мочекаменной болезни и аденомы предстательной железы (ДГПЖ) за счет оптимизации передачи энергии лазерного излучения. За последние три года технология MOSES продемонстрировала превосходные клинические результаты, представленные в десятках медицинских статей, в том числе ускорение процедур на 20% и процесса дробления камней на 33%, а также сведение к минимуму случаев миграции камней из мочеточника в почку3. Теперь MOSES 2.0 полностью раскрывает потенциал лазерной литотрипсии, обеспечивая повышение эффективности разрушения камней на величину до 85% за счет сверхскоростного распыления камней при частоте 120 Гц в мелких волокнах MOSES2. При уретероскопическом или чрескожном применении технология MOSES 2.0 обеспечивает превосходное дистанционное дробление всех камней при любом расположении и составе последних3-5. Эти преимущества, вместе взятые, позволяют экономить тысячи долларов за счет сокращения времени использования операционной в расчете на одну процедуру6.

При лечении ДГПЖ технология MOSES 2.0 представляет собой кардинальную смену концепции, преобразуя клинически подтвержденную эталонную методику лечения под названием «гольмиевая лазерная энуклеация предстательной железы» (HoLEP) в амбулаторную процедуру без применения катетера с выпиской пациента в тот же день. Технология MOSES 2.0, обеспечивающая одновременное разрушение аденомы и каутеризацию кровеносных сосудов, ускоряет процессы энуклеации предстательной железы на 15% и гемостаза на 40%, что значительно сокращает общую продолжительность операции, применение анестезии и кровотечение1. Это способствует уменьшению длительности пребывания в больнице, улучшению результатов хирургических операций и повышению степени удовлетворенности пациентов, что в конечном счете сводится к повышению рентабельности медицинского учреждения за счет экономии, исчисляемой тысячами долларов на каждую процедуру.

Д-р Эми Э. Крэмбек (Amy E. Krambeck), профессор урологии медицинского факультета Индианского университета в Индианаполисе, отмечает технологический прогресс, достигнутый благодаря MOSES 2.0, при осуществлении процедур литотрипсии и лечения ДГПЖ. «Технология MOSES настолько эффективна, что я использую ее в процедурах дробления камней и лечения ДГПЖ на протяжении нескольких лет. MOSES 2.0 для HoLEP ускоряет процесс энуклеации тканей и способствует очень быстрой остановке кровотечения, что очень важно для обеспечения наглядности, послеоперационного восстановления и повышения производительности труда хирурга. Это позволило мне полностью изменить свою практику, и пациенты с радостью возвращаются домой в тот же день без катетера. Эта трансформация еще более важна в настоящее время, когда пандемия COVID-19 вынуждает пациентов отказываться от необходимой медицинской помощи, а наши больницы стремятся освободить стационарные койки для лечения острых заболеваний. MOSES 2.0 помогает сделать это возможным».

«Компания Lumenis ставит своей приоритетной задачей непрерывное внедрение инноваций: от изобретения первого хирургического лазера более 50 лет назад до новейших технических прорывов, реализуемых в настоящее время. Наша технология стала передовой методикой лечения для тысяч больниц и миллионов операций по всему миру, а ведущие урологи планеты публикуют беспрецедентные клинические свидетельства», — сообщил глава компании Lumenis Ципи Озер-Армон (Tzipi Ozer-Armon). — Сегодня мы с гордостью представляем MOSES 2.0 и вновь повышаем уровень достижений, что подтверждает наше стремление к совершенствованию технологий в целях улучшения качества лечения пациентов».

Более подробная информация о том, как технология MOSES 2.0 обеспечивает совершенствование урологической помощи, представлена на веб-сайте www.lumenis.com

О компании Lumenis

Компания Lumenis является мировым лидером в сфере разработки малоинвазивных клинических методик для хирургии, офтальмологии и косметологии, а также всемирно известным экспертом в области разработки и коммерческой реализации инновационных технологий на основе источников высокоэнергетического излучения, включая лазерную, пульсирующую световую (IPL) и радиочастотную (RF) терапию. За 50 лет новаторская продукция компании Lumenis обусловила радикальное изменение методик лечения и установила множество золотых стандартов в технологической и клинической сферах. Компания Lumenis успешно разработала методики лечения для ранее неизлечимых заболеваний, а также передовые технологии, которые коренным образом изменили существующие методы лечения. Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: www.lumenis.com

Заявления о возможных перспективах

Информация, содержащаяся в настоящем пресс-релизе, может содержать заявления, касающиеся текущих ожиданий, оценок, предсказаний и предположений в отношении будущих событий, которые носят прогнозный характер. Эти заявления о возможных перспективах могут включать, помимо прочего, планы, цели и ожидания компании в отношении будущих операций, включая прогнозируемые результаты ее деятельности. Заявления о возможных перспективах часто характеризуются использованием таких прогностических терминов, как «может», «будет», «ожидать», «предполагать», «оценивать», «продолжать», «считать», «должен», «намереваться», «планировать», «проектировать» или другие подобные слова, однако это не единственный способ распознавания таких утверждений. Эти заявления о возможных перспективах основаны на текущих оценках и прогнозах нашего руководства относительно будущих результатов или тенденций. Фактические результаты могут существенно отличаться от планируемых в связи с некоторыми рисками и неопределенностями. Эти заявления о возможных перспективах актуальны только на указанную дату, и компания не обязана корректировать или пересматривать заявления о возможных перспективах в результате появления новой информации, будущих событий и пр.

