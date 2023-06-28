LUNA X HK568/HK568U от HiStone: система POS для розничной торговли и гостиничного бизнеса

LUNA X HK568/HK568U от компании HiStonet: принципиально новая система POS, определяющая качество обслуживания в сфере розничной торговли и гостиничного бизнеса

Компания HiStone представляет универсальную модель LUNA X HK568/HK568U, обеспечивающую революцию в сфере розничной торговли и гостиничного бизнеса

ЦИНДАО (Китай), 28 июня 2023 г. /PRNewswire/-- Компания HiStone, являющаяся одним из ведущих поставщиков инновационных аппаратных средств POS и Self-Checkout, объявляет о выпуске своего новейшего дополнения к моделям LUNA X – HK568/HK568U. Эта универсальная модель POS демонстрирует новые стандарты производительности, гибкости и удобства для пользователей, укрепляя позиции компании HiStone как надежного поставщика технологий премиум-класса в отрасли.

Unleash the Power of the New Generation Luna X (HK568/HK568U) All-In-One-POS: Limitless Versatility

Модель HK568/HK568U оснащается процессорами Intel® Celeron® Elkhart Lake J6412 и Tiger Lake i3 соответственно ®, ™ что обеспечивает непревзойденную вычислительную мощность и производительность для удовлетворения постоянно растущих потребностей современных компаний. Эти расширенные возможности обработки данных позволяют ритейлерам и поставщикам гостиничного бизнеса эффективно выполнять сложные операции, обеспечивая клиентам возможность беспрепятственного предоставления платежных услуг.

Умная конструкция шарниров, являющаяся одной из отличительных особенностей модели HK568/HK568U, обеспечивает бесперебойное вращение экрана и регулируемую высоту экрана. Эта гибкость повышает удобство и удобство пользователей, предоставляя операторам больше свободы настройки устройства согласно их конкретным потребностям.

Дисплей wide-screen POS диагональю 15,6 дюймов обеспечивает эффект присутствия. Этот более крупный дисплей обеспечивает большую четкость и детализацию на переднем крае, что повышает эффективность взаимодействия с клиентами и общий пользовательский интерфейс для операторов. Благодаря HK568/HK568U компании могут обеспечивать своим клиентам беспрепятственный и приятный процесс покупки.

Конструкция коробок Cube X повышает ценность за счет оптимизации места счетчика в тех случаях, когда помещение является проблемой. Компактный форм-фактор обеспечивает компаниям максимальную эффективность работы без ущерба для производительности или функциональности.

"Разработанная компанией HiStone система HK568/HK568U является важной вехой на пути к созданию наиболее надежных и высококачественных решений для розничной и гостиничной отраслей, – заявил директор по развитию бизнеса в регионе ЕС компании HiStone Alex Barannik. - "Понимая сегодняшние проблемы для бизнеса, мы предоставляем решения POS, обеспечивающие высочайшее качество обслуживания клиентов в широких масштабах".

С появлением HK568/HK568U компания HiStone вновь демонстрирует свою приверженность стимулированию цифровой трансформации и поддержке компаний в розничном и гостиничном секторах.

Более подробная информация о компании HiStone и HK568/HK568U представлена на ее сайте по адресу: https://www.hics.histonetec.com/luna-x-hk568-all-in-one-pos.

О компании HiStone

Компания HiStone является одним из ведущих в мире поставщиков инновационных аппаратных средств, специализирующимся на системах POS и самоконтроля. Компания HiStone, уделяющая особое внимание надежности, производительности и высочайшему уровнюобслуживания клиентов, поставляет высококачественные решения, позволяющие предприятиям извлекать выгоду из новых возможностей в эпоху цифровых технологий.

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