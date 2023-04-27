Mad World, Адское Безумие выходит на мировой рынок MMORPG
27 апр, 2023, 13:00 BST
Сюжет и игровой процесс, полный безумия, теперь готов к открытию на ПК
СЕУЛ, Южная Корея, 27 апреля 2023 г. /PRNewswire/ -- Игроки со всего мира наконец-то услышали ответ на свои ожидания, ведь 27 апреля состоялся релиз MMORPG "Mad World" от компании JANDISOFT.
Mad World отличают поразительные 2D-арты нарисованные от руки, монстры с причудливым дизайном, сюжеты, в которых повествование ведет к непредвиденным местам, а также оружие и навыки, не ограниченные традиционной классовой системой.
В глобальном закрытом бета-тесте игры приняли участие десять тысяч тестировщиков, 70% из которых предоставили обратную связь, что в итоге позволило получить положительные отзывы не менее чем от 90% игроков.
Игроки смогут выбрать корейские, североамериканские и европейские серверы.
В этом месяце глобальный запуск в первую очередь предназначен для ПК и Steam, чтобы в будущем откликнуться на просьбы игроков о предоставлении игры на мобильных и других платформах.
В настоящее время Jandisoft проводит несколько общественных мероприятий в честь официального запуска игры. Более подробная информация доступна на официальных страницах сообщества, включая официальную домашнюю страницу и Discord.
Информация о компании JANDISOFT
JANDISOFT, Inc. стремится предоставить игрокам продолжительный игровой опыт через историю, сбалансированную между отчаянием и надеждой, а также благодаря сложным сражениям с участием уникальных монстров и рейдам по подземельям. Узнайте больше о JANDISOFT и "Mad World" в официальных сообществах, перечисленных ниже:
Reddit: https://www.reddit.com/r/madworld/
YouTube: https://www.youtube.com/c/MADWORLDMMO
Facebook: https://www.facebook.com/madworldmmo/
Twitter: https://twitter.com/jandisoft
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=428EKK4m9Wo
SOURCE JANDISOFT
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