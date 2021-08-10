Made-In-China.Com: новейшие технологии оживляют выставочную деятельность в Китае

НАНКИН (Китай), 10 августа 2021 г. /PRNewswire/ -- Ведущая универсальная платформа корпоративной электронной торговли Made-in-China.com проведет крупнейшую в своей истории выставку Virtual Sourcing Expo с 16 по 27 августа 2021 года с использованием своего веб-сайта и мобильного приложения.

Поскольку поездки в Китай по-прежнему остаются затруднительными, компания Made-in-China.com усердно работает над обеспечением бесперебойности бизнеса для покупателей по всему миру.

Новый функционал EXPO специально предназначен для того, чтобы посетители могли быстро выстраивать доверительные отношения с поставщиками, оперативно размещать заказы, а также общаться на предпочтительном для них языке.

Гости мероприятия смогут:

Знакомиться и общаться с более чем 3000 поставщиков без поездки в Китай

Посещать 8 многоязычных залов с описанием продукции и функционалом на различных языках

Оперативно размещать заказы на различную продукцию легкой промышленности с использованием функций онлайн-торговли

Получить персонализированную карту участника электронной торговли для ускоренного формирования доверительных отношений с поставщиками и восстановления традиционной выставочной площадки

Пользоваться бесплатными образцами, купонами, средствами RTS, виртуальными демонстрационными залами для трехмерного показа образцов, прямыми трансляциями поставщиков и видеороликами о предлагаемой ими продукции

Использовать индивидуально настраиваемый сервис для установления контактов с целью проведения многоязычных видеоконференций.

Во время этого грандиозного закупочного онлайн-мероприятия покупатели, зарегистрированные на Made-in-China.com, могут совершать покупки как на платформе, так и непосредственно у поставщиков. Они будут присутствовать на сотнях презентаций новых продуктов, посещать производственные предприятия в прямом эфире и следить за новостными обзорами.

Ведущая технология реконструкции трехмерного пространства в Китае выведет качество обслуживания посетителей на новый уровень благодаря средствам связи, обеспечивающим полный эффект присутствия, автономной навигации, торговым путеводителям на основе сценариев, а также прямым ссылкам на товары. Один из крупнейших покупателей Made-in-China.com, уже опробовавший данную технологию, оценил ее следующим образом: «Мы можем вращать трехмерную модель, увеличивая ее фрагменты. Это интересная и высокоэффективная функция, поскольку мы не всегда могли получать достаточно подробную информацию о продукте».

Для получения более подробной информации об этом мероприятии обращайтесь к нам по телефону +86-25-6667 7777 или по электронной почте [email protected].

Ссылка: https://docs.qq.com/sheet/DQnFhY3hQVHhJQkZW?tab=cxlrz4

Информация о компании Made-in-China.com

Компания Made-in-China.com, основанная в 1998 году, специализируется на организации трансграничной торговли в корпоративном сегменте. Это интегрированная сервисная платформа, целью которой является реализация коммерческих возможностей за счет предоставления комплексных торговых услуг в режиме замкнутого цикла для своих покупателей со всего мира и китайских поставщиков.

SOURCE Made-in-China.com