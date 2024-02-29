MAG ПРИГЛАШАЕТ ПОДРЯДЧИКОВ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО KETURAH RESERVE

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MAG

29 февр, 2024, 22:06 GMT

  • Стоимость строительства проекта составляет 1,8 млрд дирхамов ОАЭ

ДУБАЙ, ОАЭ, 29 февраля 2024 г. /PRNewswire/ -- MAG, один из ведущих застройщиков ОАЭ, пригласил подрядчиков принять участие в тендере на строительство Keturah Reserve, элитного жилого комплекса в Мейдане, который предлагает революционный стиль жизни благодаря дизайну пространства. Стоимость строительства проекта оценивается в 1,8 млрд дирхамов ОАЭ.

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Keturah Reserve
Keturah Reserve

Keturah Reserve будет включать 93 таунхауса, 90 вилл, 533 квартиры в шести многоквартирных домах. Проект является первым жилым комплексом на Ближнем Востоке, который погружает жителей в природу благодаря концепции Bio Living для улучшения физического, психологического и эмоционального благополучия его обитателей.

В своем комментарии Талал Моафак-аль-Гаддах (Talal Moafaq Al Gaddah), генеральный директор MAG Lifestyle Development, сказал: «Мы с нетерпением ждем назначения генерального подрядчика для Keturah Reserve, проекта, который воплощает в себе самые высокие стандарты роскоши в сочетании с первым в регионе принципом Bio Living. Проект уже пользуется большим спросом со стороны покупателей, ищущих разнообразный стиль жизни, который сочетает в себе роскошь и благополучие с непревзойденными удобствами».

Заинтересованные участники торгов могут связаться с Тайером аль-Кубайси (Thyer Al Kubaisi) ([email protected]) и Мохаммедом Бенгали (Mohammed Benghali) ([email protected]) из Dewan Architects and Engineers по телефону +971 4 2402010.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2351291/MAG.jpg

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