Masar Destination и AlZamel подписывают полумиллиардное соглашение о приобретении активов

Masar Destination и AlZamel Real Estate Development подписывают соглашение о приобретении недвижимости стоимостью около полумиллиарда риалов

МЕККА (Саудовская Аравия), 27 июля 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания Um Al-Qura Development and Construction Company, владелец и застройщик объектов недвижимости Masar Destination, и компания AlZamel Real Estate Development сегодня подписали соглашение о приобретении активов. В соответствии с этим соглашением компания AlZamel Real Estate Development станет владельцем одного из фешенебельных жилых небоскребов класса люкс стоимостью в полмиллиарда риалов с видом на торгово-развлекательный комплекс Masar Front.

Masar Destination and AlZamel Real Estate Development Sign an acquisition agreement

Соглашение подписали глава компании Um Al-Qura Development and Construction г-н Ясир Абуатек (Yasser Abuateek) и Председатель Совета директоров компании AlZamel Real Estate Development г-н Абдул Хамид Абдулла Альзамель (Abdul Hamid Abdullah AlZamel). Г-н Альзамель выразил свое удовлетворение и благодарность, подтвердив, что это приобретение соответствует высоким устремлениям компании AlZamel Real Estate Development, поскольку она стремится обеспечить высочайший уровень услуг в сфере недвижимости и создавать элитные жилищные решения. Компания AlZamel будет строить для продажи элитные жилые апартаменты, достойные изысканного и престижного района Masar Destination.

В свою очередь г-н Ясир Абуатек, глава компании Um Al-Qura Development and Construction, заявил о стремлении компании к заключению соглашения с компанией AlZamel Real Estate, в котором подчеркивается необходимость поддержки гостиничного сектора и развития Masar Destination, направленного на обеспечение выдающегося качества жилья, отвечающего требованиям жителей и посетителей Мекки.

Masar — это городской квартал с концепцией застройки и инвестирования, в основе которой лежат высочайшие стандарты устойчивого развития окружающей среды и местной общины. Masar станет уникальной достопримечательностью, которая повысит качество жизни людей Мекки и ее посетителей благодаря широкому спектру предложений и возможностей. Ее интегрированная и разнообразная экосистема, привлекающая инвестиции во многие жизненно важные сектора, а также качество ее объектов и услуг сделают Мекку привлекательным направлением для долгосрочных инвестиций.

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SOURCE Umm Al Qura For Development & Construction - Masar Destination