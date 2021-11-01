Matrixport подготовила для новичков новый интерфейс Matrixport Lite

Расширенная версия приложения включает в себя уникальный инвестиционный продукт с фиксированным доходом в стейблкоинах

СИНГАПУР, 1 ноября 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания Matrixport, являющаяся самой быстроразвивающейся в Азии платформой цифровых финансовых услуг с управляемыми активами на сумму 10 млрд долл. США, сегодня представила новую "Lite" версию приложения Matrixport. В целях повышения качества обслуживания клиентов, недавно вступивших на путь криптовалютного инвестирования, запуск платформы Matrixport Lite отражает миссию компании облегчить процесс внедрения криптовалют для всех.

Платформа Matrixport Lite имеет упрощённый дашборд и набор продуктов, отобранных специально для новичков в сфере криптоактивов. Пошаговое руководство также доступно с момента начала изучения платформы Matrixport Lite. В то время как многие платформы для цифровых активов снижают доходность в текущей среде, Matrixport Lite предлагает фиксированный доход в размере до 7,5% в USDC, USDT, BTC, ETH и долларах США. Новые клиенты получают годовую прибыль 30% в течение определенного периода времени.

«На сегодняшний день цифровые активы продемонстрировали невероятный рост, однако без простых в использовании инструментов многие потенциальные инвесторы остаются вне этого процесса. Благодаря Matrixport Lite мы создали оптимизированный пользовательский интерфейс и удобство, в рамках которых основное внимание уделяется потребностям клиентов, от доступности до привлекательного дохода. Благодаря ориентированному на клиента дизайну продукции мы продолжим работу над устранением проблем, с которыми сталкиваются игроки на рынке криптовалют в настоящее время, и снижению входных барьеров, что обеспечит еще миллиард пользователей. Наша цель всегда заключалась в том, чтобы сделать криптовалюты простыми для всех», — заявила соучредитель и руководитель отдела развития и продаж компании Matrixport Синтия Ву (Cynthia Wu).

Платформа Matrixport предоставляет инвесторам возможности для получения максимальной прибыли от криптовалюты за счет поиска новых путей инвестирования и получения безопасной и стабильной прибыли. В настоящее время новому поколению криптоинвесторов легче изучать преимущества цифровых активов удобным для пользователей способом: от плавной адаптации через банковский перевод или кредитную карту непосредственно в USDC до получения прибыли на надежной и безопасной платформе.

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Информация о Matrixport

Matrixport — самая быстрорастущая в Азии платформа финансовых услуг, специализирующаяся на цифровых активах. Имея в управлении и на хранении активы общей стоимостью 10 млрд долларов, она предоставляет универсальные криптофинансовые услуги со среднемесячными объемами трейдинга, превышающими $5 млрд. Предлагаемый ею ассортимент включает Cactus Custody™, внебиржевые споты, активы с фиксированным доходом, структурированные продукты, кредитование, а также управление активами.

Стратегическая цель компании Matrixport, штаб-квартира которой находится в Сингапуре, заключается в том, чтобы сделать эту сферу проще для всех, а ее девиз — «Берите больше от своей криптовалюты». Численность сотрудников компании более 220 человек, которые обслуживают как институциональных, так и розничных клиентов по всей Азии и Европе. Имеет различные лицензии в Гонконге, Швейцарии и Сингапуре.

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