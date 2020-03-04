Matrixport выпустил бивалюту-USDⓢ с годовой доходностью до 100%.

СИНГАПУР, 4 марта 2020 г. /PRNewswire/ -- В конце 2019 года было официально запущено приложение Matrixport, и это был первый Двухвалютный продукт, поддерживающий инвестиции BTC. Двухвалютные инвестиции - это первый в своем роде продукт по управлению цифровыми активами, выпущенный компанией Matrixport. Метод расчета определяется "привязанной ценой", и гарантируется, что один из двух цифровых активов всегда будет приносить прибыль.

Недавно Matrixport выпустила бивалюту-USDⓢ с доходностью в годовом исчислении до 100%. Как следует из названия, это Двухвалютная инвестиция, которая поддерживает платежи в долларах США в стабильной валюте (USDT/USDC). По сравнению с бивалютой-BTC, бивалюта-USD представляет инвесторам большую надежность из-за исключения риска колебаний BTC, поскольку инвестиционной валютой здесь является стабильный доллар США. Когда срок инвестиции подходит к концу, инвесторы могут получить больше USDC или более дешевые BTC.（https://shence.matrixtechfin.com:8406/t/y）

Согласно официальным параметрам продукта Matrixport:

Связанная цена: 8,000; Срок действия: 25-Янв-2020; Доходность: 5%; Инвестиционная валюта: USDC

9 января 2020 года пользователь купил вышеуказанного продукта на 10,000 USDC. 25 января 2020 года, если расчетная цена BTC/USD превышает 8000 USD, пользователь получает 5% доходности по USDC, что составляет 10 000 * (1+5%) USDC, итого 10 500 USDC. Если расчетная цена BTC/USD равна или выше 8000 USD, пользователь получает 10,000/8,000*(1+5%) BTC, что составляет 1.3125 BTC. В принципе, пользователь определенно получит доходность 5% в день истечения срока действия — единственная неопределенность заключается в том, получать BTC или USDC, что зависит от положения BTC/USD в день истечения срока действия.

Бивалюта-USDⓢ в настоящее время поддерживает два типа стабильных валютных платежей в долларах США: USDT и USDC. Обратите внимание, что когда инвестор использует USDT в инвестициях, они будут оценены в эквиваленте USDC. Например, если текущий обменный курс USDT равен 0.99 USDC, и инвестор покупает бивалюты-USDⓢ на 1000 USDT, фактическая сумма инвестиции составит 990 USDC. Причина использования этого метода расчета заключается в том, что обменный курс USDC является более стабильным и безопасным, и таким образом USDC может улучшить безопасность активов для инвесторов и платформ. А так же, Matrixport немного ранее добавила Двухвалютный ВТС, который имеет ту же систему расчета и логику.

Company Name:Matrixport Website: https://www.matrixport.com/

SOURCE Matrixport