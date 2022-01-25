MAWANI повышает шансы Эр-Рияда на превращение во всемирный логистический центр

Благодаря неустанным усилиям Управления, направленным на достижение амбициозных целей в этом секторе, Королевство вышло на 16-е место в рейтинге Lloyd's «Сто портов» (One Hundred Ports) 2021 года по объему обработанных грузов. В ежегодный рейтинг попали три ведущих порта страны, а именно Исламский порт Джидды (37-я позиция), Порт короля Абдаллы (84-я позиция) и Порт короля Абдул-Азиза (93-я позиция).

В подтверждение важности и конкурентной привлекательности саудовских портов Королевство было объявлено пятой в мире страной по скорости обслуживания контейнерных судов в ежегодном рейтинге Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) за 2020 год, что ознаменовало первое в истории вхождение страны в десятку ведущих морских портов мира. Кроме того, в III квартале 2021 года Королевство поднялось в рейтинге развитости сети линейного судоходства, став лидером своего региона с результатом 70,68 балла.

Одновременно с началом реализации Национальной транспортно-логистической стратегии MAWANI представило свой план по обеспечению процветания и устойчивого развития судоходного сектора, в который вошли инициативы по развитию национальной экономики и преобразованию саудовских портов в центры притяжения инвестиций.

Стремясь к укреплению конкурентных преимуществ Королевства, MAWANI заключило соглашение с компанией Maersk об инвестировании 500 миллионов саудовских риялов (SAR) в создание полностью интегрированной логистической зоны в Исламском порту Джидды, которая предположительно станет крупнейшей на Ближнем Востоке. Кроме того, компания DP World приступила к застройке первой очереди Южного контейнерного терминала в Исламском порту Джидды стоимостью 3 млрд саудовских риялов.

В целях дальнейшего укрепления торговых связей и глобальных партнерских взаимоотношений Королевства в 2021 году MAWANI организовало четыре дополнительных маршрута морских перевозок из Исламского порта Джидды и Порта короля Абдул-Азиза в Эд-Даммаме, связав их с портами в Индийском океане, Северной Европе, Джибути, Китае и Бахрейне. Кроме того, Управление подписало соглашение с компанией Hapag-Lloyd о повышении скорости обработки контейнерных грузов во всех портах Саудовской Аравии.

В соответствии со своей стратегической целью, заключающейся в максимальном увеличении и полноценном использовании возросшей пропускной способности саудовских портов, MAWANI реализовало 32 инфраструктурных проекта, в том числе по строительству новых и реконструкции и расширению существующих причалов, а также по проведению дноуглубительных работ в разворотных бассейнах. Помимо этого, Управление обеспечило доступ к инвестиционным возможностям для строительства и эксплуатации многоцелевых терминалов в восьми саудовских портах.

В плане реализации своей задачи, связанной с повышением качества обслуживания клиентов, MAWANI разработало семь новых онлайн-систем, выдало 16 лицензий на эксплуатацию национальным и зарубежным экспедиторским агентствам, а также ввело в действие новую систему бронирования для грузового автотранспорта. Признавая важнейшую роль портово-логистического сектора в различных сферах, от производства до обеспечения продовольственной безопасности, MAWANI подписало соглашение о строительстве крупнейшего на Ближнем Востоке терминала для ввоза и переработки зерна и кормов для животных. Этот терминал со 120 бункерами сможет обрабатывать целых восемь миллионов тонн зерна в год.

В рамках государственной инициативы по обеспечению туристического сектора инфраструктурой мирового класса Управление портов Саудовской Аравии открыло первый в Королевстве терминал для круизных судов в Исламском порту Джидды, с которого отправился в свой первый рейс круизный лайнер MSC Bellissima. Кроме того, MAWANI подписало соглашения с Cruise Saudi and Globe Group о строительстве и освоении терминалов и причалов для круизных судов в Порту короля Абдул-Азиза в Эд-Даммаме и Торговом порту Янбу.

Комментируя достижения в 2021 году, Его Превосходительство Омар Харири (Omar Hariri), президент Управления портов Саудовской Аравии, заявил: «Благодаря поддержке нашего руководства и одновременно с началом реализации Национальной транспортно-логистической стратегии Королевство разработало четкий план преобразования судоходного сектора и доведения его портов до уровней мирового класса. Мы намереваемся инвестировать дополнительные средства в нашу портовую инфраструктуру для обеспечения органичной интеграции с другими видами транспорта по всей стране. Мы также стремимся достичь ежегодной пропускной способности, превышающей 40 миллионов TEU, за счет расширения связей с международными морскими коммуникациями».

«Достижения MAWANI опираются на поддержку со стороны Его Превосходительства инж. Салеха ибн Насера Аль-Джассера (Saleh bin Nasser Al-Jasser), министра транспорта и логистики, члена Совета директоров Портового управления Саудовской Аравии, а также на эффективное взаимодействие между правительственными учреждениями в целях интеграции национальной транспортной системы и реализации нашей стратегии. Тесное сотрудничество с нашими партнерами было и остается ключом к успеху в превращении саудовских портов в значимые звенья национальной экономики», — добавил Его Превосходительство.

Фото: https://mma.prnewswire.com/media/1732092/Saudi_Ports_Authority_1.jpg

Фото: https://mma.prnewswire.com/media/1732093/Saudi_Ports_Authority_2.jpg

SOURCE The Saudi Ports Authority (MAWANI)