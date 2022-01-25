MAWANI повышает шансы Эр-Рияда на превращение во всемирный логистический центр

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The Saudi Ports Authority (MAWANI)

25 янв, 2022, 18:38 GMT

Управление портов обязуется покорить еще большие высоты в 2022 году 

ЭР-РИЯД (Саудовская Аравия), 25 января 2022 г. /PRNewswire/ -- В 2021 году Управление портов Саудовской Аравии (MAWANI) сыграло важную роль в укреплении судоходного сектора Королевства, помогая стране вносить свой вклад в общемировую сферу морских грузоперевозок. 2021 год стал знаковым в плане реализации стремления Королевства стать одним из мировых логистических центров, связывающим между собой три континента.

MAWANI boosts Saudi Arabia's bid to become global logistics hub
MAWANI boosts Saudi Arabia's bid to become global logistics hub
Saudi Ports Authority pledges to scale even greater heights in 2022
Saudi Ports Authority pledges to scale even greater heights in 2022
MAWANI boosts Saudi Arabia's bid to become global logistics hub Saudi Ports Authority pledges to scale even greater heights in 2022

Благодаря неустанным усилиям Управления, направленным на достижение амбициозных целей в этом секторе, Королевство вышло на 16-е место в рейтинге Lloyd's «Сто портов» (One Hundred Ports) 2021 года по объему обработанных грузов. В ежегодный рейтинг попали три ведущих порта страны, а именно Исламский порт Джидды (37-я позиция), Порт короля Абдаллы (84-я позиция) и Порт короля Абдул-Азиза (93-я позиция).

В подтверждение важности и конкурентной привлекательности саудовских портов Королевство было объявлено пятой в мире страной по скорости обслуживания контейнерных судов в ежегодном рейтинге Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) за 2020 год, что ознаменовало первое в истории вхождение страны в десятку ведущих морских портов мира. Кроме того, в III квартале 2021 года Королевство поднялось в рейтинге развитости сети линейного судоходства, став лидером своего региона с результатом 70,68 балла.

Одновременно с началом реализации Национальной транспортно-логистической стратегии MAWANI представило свой план по обеспечению процветания и устойчивого развития судоходного сектора, в который вошли инициативы по развитию национальной экономики и преобразованию саудовских портов в центры притяжения инвестиций.

Стремясь к укреплению конкурентных преимуществ Королевства, MAWANI заключило соглашение с компанией Maersk об инвестировании 500 миллионов саудовских риялов (SAR) в создание полностью интегрированной логистической зоны в Исламском порту Джидды, которая предположительно станет крупнейшей на Ближнем Востоке. Кроме того, компания DP World приступила к застройке первой очереди Южного контейнерного терминала в Исламском порту Джидды стоимостью 3 млрд саудовских риялов.

В целях дальнейшего укрепления торговых связей и глобальных партнерских взаимоотношений Королевства в 2021 году MAWANI организовало четыре дополнительных маршрута морских перевозок из Исламского порта Джидды и Порта короля Абдул-Азиза в Эд-Даммаме, связав их с портами в Индийском океане, Северной Европе, Джибути, Китае и Бахрейне. Кроме того, Управление подписало соглашение с компанией Hapag-Lloyd о повышении скорости обработки контейнерных грузов во всех портах Саудовской Аравии.

В соответствии со своей стратегической целью, заключающейся в максимальном увеличении и полноценном использовании возросшей пропускной способности саудовских портов, MAWANI реализовало 32 инфраструктурных проекта, в том числе по строительству новых и реконструкции и расширению существующих причалов, а также по проведению дноуглубительных работ в разворотных бассейнах. Помимо этого, Управление обеспечило доступ к инвестиционным возможностям для строительства и эксплуатации многоцелевых терминалов в восьми саудовских портах.

В плане реализации своей задачи, связанной с повышением качества обслуживания клиентов, MAWANI разработало семь новых онлайн-систем, выдало 16 лицензий на эксплуатацию национальным и зарубежным экспедиторским агентствам, а также ввело в действие новую систему бронирования для грузового автотранспорта. Признавая важнейшую роль портово-логистического сектора в различных сферах, от производства до обеспечения продовольственной безопасности, MAWANI подписало соглашение о строительстве крупнейшего на Ближнем Востоке терминала для ввоза и переработки зерна и кормов для животных. Этот терминал со 120 бункерами сможет обрабатывать целых восемь миллионов тонн зерна в год.

В рамках государственной инициативы по обеспечению туристического сектора инфраструктурой мирового класса Управление портов Саудовской Аравии открыло первый в Королевстве терминал для круизных судов в Исламском порту Джидды, с которого отправился в свой первый рейс круизный лайнер MSC Bellissima. Кроме того, MAWANI подписало соглашения с Cruise Saudi and Globe Group о строительстве и освоении терминалов и причалов для круизных судов в Порту короля Абдул-Азиза в Эд-Даммаме и Торговом порту Янбу.

Комментируя достижения в 2021 году, Его Превосходительство Омар Харири (Omar Hariri), президент Управления портов Саудовской Аравии, заявил: «Благодаря поддержке нашего руководства и одновременно с началом реализации Национальной транспортно-логистической стратегии Королевство разработало четкий план преобразования судоходного сектора и доведения его портов до уровней мирового класса. Мы намереваемся инвестировать дополнительные средства в нашу портовую инфраструктуру для обеспечения органичной интеграции с другими видами транспорта по всей стране. Мы также стремимся достичь ежегодной пропускной способности, превышающей 40 миллионов TEU, за счет расширения связей с международными морскими коммуникациями».

«Достижения MAWANI опираются на поддержку со стороны Его Превосходительства инж. Салеха ибн Насера Аль-Джассера (Saleh bin Nasser Al-Jasser), министра транспорта и логистики, члена Совета директоров Портового управления Саудовской Аравии, а также на эффективное взаимодействие между правительственными учреждениями в целях интеграции национальной транспортной системы и реализации нашей стратегии. Тесное сотрудничество с нашими партнерами было и остается ключом к успеху в превращении саудовских портов в значимые звенья национальной экономики», — добавил Его Превосходительство.

Фото: https://mma.prnewswire.com/media/1732092/Saudi_Ports_Authority_1.jpg
Фото: https://mma.prnewswire.com/media/1732093/Saudi_Ports_Authority_2.jpg

SOURCE The Saudi Ports Authority (MAWANI)

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