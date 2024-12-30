Maypharm представляет революционный гибридный наполнитель Hyalmass Aqua-Exosome: будущее увлажнения и регенерации кожи

Внедрение гиалуроновой кислоты, экзосом и PDRN

СЕУЛ, Южная Корея, 30 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Maypharm Co., Ltd., ведущий новатор в области медицинских и дермокосметических продуктов, с гордостью объявляет о глобальном выпуске продукта Hyalmass Aqua-Exosome, новаторского гибридного мезотерапевтического наполнителя, который должен коренным образом изменить увлажнение и восстановление кожи.

Hyalmass Aqua-Exosome Hyalmass Aqua-Exosome Beauty Factory

Компания Maypharm Co., Ltd. намерена произвести революцию в эстетической индустрии, представив продукт Hyalmass Aqua-Exosome. Этот передовой гибридный наполнитель сочетает в себе силу гиалуроновой кислоты, экзосом и PDRN для максимального увлажнения, повышения эластичности и регенерации кожи.

Hyalmass Aqua-Exosome — это прорыв в области эстетических инноваций, предлагающий непревзойденную пользу для здоровья кожи и омоложения. В отличие от традиционных гидратационных наполнителей, которые сосредоточены исключительно на влаге, Hyalmass Aqua-Exosome повышает стандарты здоровья кожи, используя регенеративный потенциал экзосом и PDRN.

«Компания Maypharm стремится расширять границы технологий эстетики, чтобы обеспечить трансформирующие результаты для наших клиентов, — говорит КВОН ДЖОНГУОК (KWON JONGWOOK), генеральный директор Maypharm Co., Ltd. — Продуктом Hyalmass Aqua-Exosome мы стремимся предоставить комплексное решение, которое не только увлажняет кожу, но также способствует долгосрочной эластичности и регенерации».

Основные особенности продукта Hyalmass Aqua-Exosome

Усовершенствованный состав: Hyalmass Aqua-Exosome содержит уникальную смесь гиалуроновой кислоты, экзосом, полученных из сред, кондиционированных стволовыми клетками человека, и растительных источников, а также PDRN (полидезоксирибонуклеотида). Эта инновационная комбинация максимально повышает регенерацию и эластичность кожи, делая ее заметно более гладкой и сияющей. Предварительно наполненные шприцы: Hyalmass Aqua-Exosome поставляется в удобной упаковке в предварительно наполненных шприцах, обеспечивая оптимальную гигиену и безопасность для пациентов и выполняющих процедуру специалистов. Долгосрочная эффективность: за счет использования высокомолекулярного сырья высокой степени очистки Hyalmass Aqua-Exosome обеспечивает длительную пользу для кожи, повышая ее вязкоупругость и общую жизнеспособность. Стимулирование фибробласт: основной ингредиент продукта Hyalmass Aqua-Exosome стимулирует фибробласты для выработки коллагена и эластина, что приводит к повышению эластичности кожи, омолаживающему эффекту и усилению регенерации кожи.

Hyalmass Aqua-Exosome является превосходным выбором по сравнению с традиционными гидратационными наполнителями. Обычные гидратационные наполнители обеспечивают быстрое увлажнение, но их польза часто ограничивается только гидратацией, предлагая минимальный регенеративный эффект. Hyalmass Aqua-Exosome, напротив, не только обеспечивает немедленную гидратацию гиалуроновой кислотой, но и способствует долгосрочной эластичности и регенерации кожи за счет включения экзосом и PDRN. Эта инновационная формула в результате обеспечивает значительное общее улучшение состояния кожи, что делает Hyalmass Aqua-Exosome революционным достижением в эстетике.

Выпуском продукта Hyalmass Aqua-Exosome компания Maypharm Co., Ltd. продолжает свою приверженность инновациям, совершенству и удовлетворенности клиентов в области косметической медицины и дермокосметических продуктов. Испытайте будущее медицины и эстетики с наполнителем Hyalmass Aqua-Exosome и откройте для себя секрет сияющей, молодой кожи.

Партнерство с Beauty Factory

Производство Hyalmass Aqua-Exosome поддерживается компанией Beauty Factory, ведущим корейским производителем продуктов для эстетической медицины, которая известна своей приверженностью инновациям и качеству. В то время как Maypharm отвечает за глобальную дистрибуцию и коммерциализацию продукта Hyalmass Aqua-Exosome, передовые производственные возможности компании Beauty Factory гарантируют его соответствие самым высоким отраслевым стандартам.

Компания Beauty Factory управляет современными предприятиями, которые соответствуют рекомендациям международной Надлежащей производственной практики (GMP). Благодаря патентованной технологии производства HALO, разработанной в партнерстве с престижными научными учреждениями, такими как Лаборатория KINS при Сеульском национальном университете и Лаборатория синтеза биоматериалов при Университете Сукмёнг, компания Beauty Factory сохраняет свое лидерство в области эстетической медицины. Сотрудничество компании с известными глобальными партнерами в сфере исследований и разработок в Польше и Германии дополнительно усиливает научно-технические достижения, которые лежат в основе создания Hyalmass Aqua-Exosome.

Контроль качества в компании Beauty Factory

Строгий процесс контроля качества Beauty Factory гарантирует соответствие каждого продукта, включая Hyalmass Aqua-Exosome, самым высоким стандартам безопасности и эффективности. Применяя 7-ступенчатую систему контроля качества (QC), Beauty Factory гарантирует, что все продукты проходят тщательное тестирование для обеспечения стабильных и надежных результатов во всех областях применения.

Компания Maypharm в сотрудничестве с Beauty Factory рады представить продукт, который сочетает в себе передовые технологии и передовую рецептуру, чтобы не только обеспечить немедленное увлажнение кожи, но и поддерживать долгосрочное здоровье и омоложение кожи, устанавливая новый стандарт в эстетической индустрии.

Для получения дополнительной информации о Hyalmass Aqua-Exosome и других продуктах Maypharm Co., Ltd. посетите веб-сайт www.maypharm.net или обращайтесь по адресу [email protected].

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