Maypharm представляет новый продукт METOX на Таймс-сквер в Нью-Йорке

Компания Maypharm специализируется на производстве превосходной фармацевтической продукции, обеспечивающей современные технологические преимущества ботулотоксинов, и разработке передовых систем контроля качества производства и высокотехнологичного оборудования в соответствии с требованиями Правил надлежащей производственной практики, предусмотренных в принятом Агентством регламенте CGMP.

Компания Maypharm успешно вышла на рынок токсинов, объявив о выпуске своего нового токсина на цифровом билборде The Times Square Spectacular в Нью-Йорке.

Maypharm уже имеет оптовых партнеров в различных странах и регионах мира, включая Китай, Россию, Европу, США, Ближний Восток и Западную Азию (Тайвань, Таиланд, Вьетнам, Филиппины), поэтому в настоящее время намеревается поставлять новый токсин METOX по всему миру, занять прочное положение на европейском рынке и значительно увеличить свою долю на рынке токсинов в течение трех лет с момента выпуска новой продукции.

В настоящее время METOX проходит активные клинические исследования в различных областях с целью лечения таких симптомов, как асимметрия жевательных мышц и боль в плечевых мышцах, а также для выявления показаний в таких областях, как сглаживание межбровных морщин и морщин вокруг глаз.

Все существующие ботулотоксины производятся традиционным способом — лиофилизацией, где на дне каждого флакона всегда сохраняются остатки порошка. В то же время для производства ботулотоксина типа A "METOX 100U" используется технология 2-го поколения, представляющая собой усовершенствованную методику под названием «вакуумная сушка». В результате на дне каждого флакона практически не остается порошковых остатков. Это минимизирует утрату природных свойств (в частности, разрушение пены или молекулярный разрыв) при разбавлении, делая процесс проникновения практически безболезненным и значительно облегчая заполнение через шприц (благодаря отсутствию воздуха).

Исследование показало, что разработка METOX на основе новейшего оборудования и новых стандартов НИОКР и благодаря технологии 2-го поколения, имеет важное преимущество по сравнению с другими продуктами, заключающееся в высокой чистоте, эффекте стабилизации и подтвержденной эффективности, что подразумевает не только безопасные процедуры высокого качества с идеальным результатом, но и установление абсолютно нового уровня на мировом рынке ботулотоксинов.

Более подробная информация о компании представлена на ее сайте по адресу: www.maypharm.net

Для контактов: [email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1423400/1st_photo_Metox_image.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1423908/METOX_small.jpg

Сопутствующие ссылки

http://www.maypharm.net



SOURCE Maypharm