Maypharm представляет новый продукт METOX на Таймс-сквер в Нью-Йорке

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Maypharm

26 янв, 2021, 09:00 GMT

СЕУЛ (Южная Корея) и НЬЮ-ЙОРК, 26 января 2021 г. /PRNewswire/ -- 26 января 2021 года компания Maypharm объявила о выпуске нового ботулотоксина METOX. METOX — эффективное средство для разглаживания любых типов морщин, от умеренных до глубоких, вызываемых активной мимикой лица в повседневной жизни.

METOX, Maypharm's new botulinum toxin
Maypharm’s METOX at the Times Square Spectacular Digital Billboard
METOX, Maypharm's new botulinum toxin Maypharm’s METOX at the Times Square Spectacular Digital Billboard

Компания Maypharm специализируется на производстве превосходной фармацевтической продукции, обеспечивающей современные технологические преимущества ботулотоксинов, и разработке передовых систем контроля качества производства и высокотехнологичного оборудования в соответствии с требованиями Правил надлежащей производственной практики, предусмотренных в принятом Агентством регламенте CGMP.

Компания Maypharm успешно вышла на рынок токсинов, объявив о выпуске своего нового токсина на цифровом билборде The Times Square Spectacular в Нью-Йорке.

Maypharm уже имеет оптовых партнеров в различных странах и регионах мира, включая Китай, Россию, Европу, США, Ближний Восток и Западную Азию (Тайвань, Таиланд, Вьетнам, Филиппины), поэтому в настоящее время намеревается поставлять новый токсин METOX по всему миру, занять прочное положение на европейском рынке и значительно увеличить свою долю на рынке токсинов в течение трех лет с момента выпуска новой продукции.

В настоящее время METOX проходит активные клинические исследования в различных областях с целью лечения таких симптомов, как асимметрия жевательных мышц и боль в плечевых мышцах, а также для выявления показаний в таких областях, как сглаживание межбровных морщин и морщин вокруг глаз.

Все существующие ботулотоксины производятся традиционным способом — лиофилизацией, где на дне каждого флакона всегда сохраняются остатки порошка. В то же время для производства ботулотоксина типа A "METOX 100U" используется технология 2-го поколения, представляющая собой усовершенствованную методику под названием «вакуумная сушка». В результате на дне каждого флакона практически не остается порошковых остатков. Это минимизирует утрату природных свойств (в частности, разрушение пены или молекулярный разрыв) при разбавлении, делая процесс проникновения практически безболезненным и значительно облегчая заполнение через шприц (благодаря отсутствию воздуха).

Исследование показало, что разработка METOX на основе новейшего оборудования и новых стандартов НИОКР и благодаря технологии 2-го поколения, имеет важное преимущество по сравнению с другими продуктами, заключающееся в высокой чистоте, эффекте стабилизации и подтвержденной эффективности, что подразумевает не только безопасные процедуры высокого качества с идеальным результатом, но и установление абсолютно нового уровня на мировом рынке ботулотоксинов.

Более подробная информация о компании представлена на ее сайте по адресу: www.maypharm.net

Для контактов: [email protected] 

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1423400/1st_photo_Metox_image.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1423908/METOX_small.jpg

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http://www.maypharm.net

SOURCE Maypharm

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