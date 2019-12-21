MDL Beast Festival: в первый же день проведения уникального музыкального фестиваля в Саудовской Аравии посетили свыше 130 000 фанатов
21 дек, 2019, 14:46 GMT
3 дня, 5 сцен, свыше 60+ точек фуд-корта, 22+ представлений и 70+ международных и региональных диджеев
ЭР-РИЯД, Саудовская Аравия, 21 декабря 2019 г. /PRNewswire/ -- Крупнейший в Саудовской Аравии фестиваль музыки, искусств и культуры MDL Beast сегодня начал свою работу и в первый же день принял более 130 000 преданных фанатов из различных регионов мира. Множество меломанов собрались на первом в истории страны музыкальном фестивале, проходящем сразу на нескольких сценах, чтобы увидеть мировых суперзвезд - Tiësto, Мартина Гаррикса, Black Coffee, Swizz Beatz, Рика Росса, - а также местных знаменитостей Cosmicat, DJ Baloo, Dish Dash и Simi Haze.
MDL Beast - знаковое и поистине уникальное событие как для жителей, так и для гостей королевства: у них впервые появилась возможность познакомиться со столь многогранной культурной, художественной и музыкальной индустрией Саудовской Аравии, демонстрируемой на специально созданной для этого площадке.
Музыка
На основной сцене "Big Beast" фестиваль открывали Simi Haze - саудовские диджеи-близнецы, стремительно ворвавшиеся на музыкальный и модный олимп и вернувшиеся на родину специально, чтобы принять участие в MDL Beast. Зал "Big Beast" вместимостью в 45 000 человек - это самая большая в мире сцена, построенная в этом году, а зажигательный дуэт открыл фестиваль в потрясающем саудовском стиле!
В зоне Underground Beast публику ждали сразу девятнадцать выступлений, проходивших одновременно на 3 сценах, изготовленных из транспортных контейнеров, декорированных местными художниками граффити. Сочетая в себе передовое аудиовизуальное оборудование и передовой дизайн, расположенные под землей сектора предоставили абсолютно уникальную перспективу на главную сцену и привлекли колоссальные толпы как местных, так и зарубежных гостей фестиваля.
Первыми на сцену Underground Beast вышли Cosmicat и Vinyl Mode, продемонстрировав все свое мастерство перед абсолютно новой для них публикой.
Как отметил Cosmicat: "Это крупнейший в регионе музыкальный фестиваль и без преувеличения уникальное событие для Саудовской Аравии. И мы намерены произвести здесь настоящий фурор! Это не только первый, но и крупнейший подобный фестиваль - по нашим самым скромным подсчетам, к нам в гости приедет около 200 000 человек! Это отличный вариант как для местных жителей, так и для региональных исполнителей. Фестиваль создает колоссальную по своим масштабам платформу, позволяющую продемонстрировать всему миру, а что способен народ Саудовской Аравии!"
Культура
Район настоящей шопинг-терапии MDL Town и фуд-корт Saudi Alley подарили гостям фестиваля возможность не только приобрести товары лучших региональных и международных брендов, но и продегустировать местную кухню. Специально для фестиваля шеф-повара из всех уголков земного шара разработали потрясающие меню и создали рецепты уникальных моктейлей, а модные дизайнеры представили актуальные новинки саудовского дизайна.
Искусство
В первый же день проведения фестиваля состоялись сразу 22 представления - абсолютно уникальных для MDL Beast. В зоне Arts Beast были представлены визуальные и интерактивные перфомансы, а актеры уличных театров то и дело увлекали гостей своими необычными постановками.
С наступлением ночи публику Arts Beast ждало захватывающее дух световое шоу и выступления барабанщиков.
Один из гостей фестиваля поделился своими впечатлениями:
"Я не ожидал увидеть столь яркое шоу в Саудовской Аравии! Множество исполнителей из всех уголков земного шара собрались в королевстве, чтобы продемонстрировать свои таланты специально для нас. Для нас большая честь приветствовать потрясающую плеяду мировых суперзвезд!"
Креативный директор MDL Beast Festival Джон Раш (John Rash) прокомментировал:
"Мы гордимся тем, что нам удалось сделать. Мы смогли продемонстрировать потенциал Саудовской Аравии в вопросах проведения масштабных мероприятий такого типа. MDL Beast позволит нам в будущем создать принципиально новую и абсолютно уникальную модель международных фестивалей. Вы можете быть уверены - Beast обязательно вернется!"
Примечание для редакторов:
Новейший контент см. на https://mdlbeast.studiomediahouse.com/
Фотоматериалы доступны бесплатно и не защищены авторскими правами.
Чтобы узнать больше о фестивале и приобрести билеты посетите веб-сайт www.MDLBeast.com
Видео: https://mma.prnewswire.com/media/1058218/MDL_BEAST_WEBFILM_DIRTYVER_FESTIVAL_DAY_ONE.mp4
Фото: https://mma.prnewswire.com/media/1058219/MDL_Beast_Festival.jpg
Фото: https://mma.prnewswire.com/media/1058220/MDL_Beast_Festival.jpg
Фото: https://mma.prnewswire.com/media/1058221/MDL_Beast_Festival.jpg
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Фото: https://mma.prnewswire.com/media/1058228/MDL_Beast_Festival.jpg
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