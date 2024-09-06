Meizu возвращается на российский рынок смартфонов

Легендарный производитель возобновляет продажи смартфонов на рынке страны

Устройства являются частью экосистемы DreamSmart, которая включает в себя смартфоны, автомобили и приборы расширенной реальности

МОСКВА, Россия, 6 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- После длительного отсутствия компания Meizu возобновляет работу на российском рынке, готовясь в ближайшие месяцы выпустить несколько новых устройств. Несмотря на перерыв, производитель по-прежнему имеет обширную и лояльную фан-базу в стране и репутацию инновационного бренда, предлагающего передовые технологии по доступным ценам.

В Россию Meizu возвращается как часть экосистемы DreamSmart, которая включает в себя ряд высокотехнологичных устройств. Разработанная Meizu программная платформа Flyme OS легла в основу экосистемы, где смартфоны, автомобили и носимые устройства объединены в синергию и эффективно работают вместе.

Например, система Flyme Auto поддерживает синхронизацию со смартфоном, что позволяет водителям легко управлять функциями автомобиля, такими как навигация, мультимедиа, и связь, используя привычный интерфейс. Кроме того, благодаря поддержке локальных приложений, таких как сервисы Яндекса, через Flyme Link, взаимодействие с автомобилем становится еще более комфортным и интуитивным.

Совместно с DreamSmart Meizu планирует внедрить на российский рынок продукты, основанные на передовых разработках в области искусственного интеллекта и технологий интернета вещей. Это включает в себя использование ИИ-технологий для улучшения пользовательского опыта, интеграцию с умными автомобилями и развитие новых устройств, которые будут отвечать самым современным требованиям рынка.

В ближайшие месяцы на рынке России появится сразу несколько новых моделей смартфонов Meizu. Новинки будут рассчитаны на разные категории пользователей и охватывать широкий ценовой диапазон.

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