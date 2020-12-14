Мероприятие «Россия -- почетный гость» в рамках 18-й Конференции по международному обмену профессионалами успешно завершено

На церемонии присутствовали заинтересованные и ответственные лица из Отдела обслуживания иностранных экспертов, Отдела подготовки кадров, Отдела сотрудничества, Центра обмена Министерства науки и технологий, Бюро международного сотрудничества Комитета по контролю и управлению государственным имуществом Китая (SASAC), Шэньчжэнской комиссии по научно-техническим инновациям, некоторых подразделений по сотрудничеству CIEP и представители некоторых подразделений по сотрудничеству и российских университетов, научно-исследовательских учреждений и технологических предприятий.

В своей речи вице-министр Хуан Вэй отметил, что эпидемия COVID-19 не препятствует дружбе и обменам между Китаем и Россией. Мероприятие «Россия — почетный гость» в рамках 18-й Конференции по международному обмену профессионалами, являющееся первым важным мероприятием после начала Года научно-технических инноваций между Китаем и Россией, было благосклонно воспринято всеми слоями населения и общественностью Китая и России через онлайн-платформу и достигло хороших результатов. Он выразил надежду на то, что Россия станет долгосрочным партнером CIEP и будет сотрудничать с Китаем в целях содействия практическому двустороннему научно-техническому сотрудничеству и обменам, а также совместного совершенствования всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и Россией в новую эпоху, с тем чтобы приносить бóльшую пользу народам обеих стран и всего мира в целом.

Заместитель министра Бочарова заявила, что мероприятие «Россия — почетный гость» в рамках 18-й Конференции по международному обмену профессионалами является важным событием в графике проведения Российско-китайского года научно-технических инноваций, за время которого состоялось девять важных мероприятий, включая «Неделю России — почетного гостя», форум высоких технологий, тематическую конференцию за круглым столом, двусторонние встречи и переговоры. В этом мероприятии участвовали более 500 известных экспертов, деятелей науки и руководителей предприятий из двух стран, а число его виртуальных и очных участников превысило 800 тысяч человек. В ходе этого мероприятия ведущие российские университеты и научно-исследовательские институты представили около 150 проектов сотрудничества, научно-исследовательских достижений и программ подготовки персонала, которые заложили прочную основу для соглашений о дальнейшем сотрудничестве в будущем. Она отметила, что Россия продолжит укреплять достижения научно-технического сотрудничества и искать новые возможности для развития двустороннего сотрудничества.

На встрече заместитель директора Китайского центра международного обмена персоналом Ся Бин (Xia Bing) и вице-президент, председатель исполнительного комитета российского Союза общественных объединений «Международный союз приборостроителей и специалистов по информационным и телекоммуникационным технологиям» Геннадий Попов представили сводные доклады о мероприятии «Россия — почетный гость» в рамках 18-й Конференции по международному обмену профессионалами от имени Китая и России соответственно. С момента его открытия в сентябре было проведено девять специальных мероприятий в традиционной форме и в режиме видеоконференции в Пекине, Шэньчжэне, Шанхае, Харбине, Нанкине, Ухане, Сиане, предметами которых являлись передовые технологии производства, новые материалы, биомедицина и здравоохранение, научно-образовательные инновации и сотрудничество в университетах, а также был создан Китайско-российский альянс натуральных продуктов и изыскания новых лекарственных средств (CRAND), награжден Вспомогательный центр китайско-российского индустриального парка «Шелковый путь» и запущена программа совместного строительства Научно-образовательного центра «Шелковый путь». В виртуальной выставочной зоне мероприятия «Россия — почетный гость», проходившего в режиме онлайн, были представлены 183 проекта научно-технических инноваций и обмена специалистами, осуществляемых в общей сложности 76 российскими университетами, научно-исследовательскими учреждениями и научно-технологическими предприятиями. Число участвующих учреждений и проектов с российской стороны достигло нового исторического максимума среди всех стран. Это является прорывом в развитии двустороннего обмена талантами между Китаем и Россией, углубляющим трансформацию достижений, венчурного капитала и другого прогресса в сфере практического сотрудничества.

Церемонии закрытия предшествовала последняя сессия мероприятия «Россия — почетный гость». Бюро международного сотрудничества Комитета по контролю и управлению государственным имуществом при Госсовете КНР, 16 основных предприятий Китая и 10 российских университетов и научно-исследовательских институтов приняли участие в обменах по процессу проектных исследований и разработок, сценариям применения, методам сотрудничества и другим составляющим посредством традиционных контактов и видеосвязи в режиме онлайн.

Контактная информация: CIEP, Wang Chan (Ван Чань), [email protected]

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