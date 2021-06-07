Messenger API для Instagram от Gupshup: больше опций для взаимодействия и монетизации

САН-ФРАНЦИСКО, 7 июня 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания Gupshup, лидер в области обмена сообщениями, объявила о добавлении возможности интеграции Messenger API для Instagram на своей платформе для обмена сообщениями. Теперь компаниям, пользующимся сервисами Gupshup, легче повысить вовлеченность пользователей Instagram при обмене сообщениями.

Компания Gupshup давно сотрудничает с семейством платформ для обмена сообщениями Facebook. Все началось с Messenger в 2017 году. Gupshup также стала одним из первых партнеров службы WhatsApp для бизнеса в 2018 году.

«Мы рады, что компания Gupshup запускает поддержку Messenger API для Instagram. Теперь разработчикам будет проще улучшать обмен сообщениями между брендами и их клиентами, — заявил Константинос Папамилтиадис (Konstantinos Papamiltiadis), вице-президент Messenger по партнерским отношениям с платформами. — За счет интеграции Messenger API для Instagram компании и разработчики смогут эффективно масштабировать рабочие процессы обмена сообщениями, повышая качество обслуживания клиентов и выстраивая более аутентичные отношения».

«Instagram лидирует среди социальных сетей по коммерческой привлекательности, — пояснил Беруд Шет (Beerud Sheth), соучредитель и генеральный директор компании Gupshup. — Богатый функционал для обмена сообщениями на основе ИИ делает диалоги в Instagram более персонализированными и соответствующими контексту. Помимо более увлекательных диалогов, обмен сообщениями в Instagram станет новым каналом монетизации для бизнеса».

Компания Gupshup подключила Instagram к своей платформе для обмена сообщениями и предоставила компаниям возможность создавать и настраивать рабочие процессы. Получить доступ к Messenger API в Instagram можно на сайте www.gupshup.io

Информация о компании Gupshup

Gupshup — ведущая платформа для обмена сообщениями (свыше 6 млрд сообщений в месяц). Тысячи крупных и малых предприятий в различных отраслях на развивающихся рынках пользуются Gupshup для своих целей в области маркетинга и продаж, а также для работы службы поддержки. Платформа Gupshup соответствует требованиям крупнейших провайдеров услуг связи и предоставляет единый API для обмена сообщениями посредством более чем 30 каналов. Среди других преимуществ платформы — обширный набор инструментов для обмена сообщениями при любых сценариях и сеть партнерств на развивающихся рынках между каналами обмена сообщениями, производителями устройств, независимыми поставщиками программного обеспечения и операторами.

Компания Gupshup предоставляет наиболее удобную программу интеграции для WhatsApp Business API. В ее рамках не предполагается никаких обязательств, оплата производится по мере использования, есть бесплатная песочница и кредиты на тестирование. Это уникальный партнерский портал премиум-класса для независимых поставщиков программного обеспечения со всего мира. На нем зарегистрировано свыше 35 тыс. приложений от более чем 250 независимых поставщиков программного обеспечения. Количество сообщений в день исчисляется миллионами.

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