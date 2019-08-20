Международный павильон 126-й сессии Кантонской ярмарки готов содействовать росту товарооборота между Китаем и Россией

ГУАНЧЖОУ (GUANGZHOU), Китай, 20 августа 2019 г. /PRNewswire/ -- До открытия 126-й сессии Кантонской ярмарки осталось всего 8 недель, и Международный павильон ("Павильон") уже готов приветствовать свыше 600 экспонентов из 40 стран и регионов мира, более 60% из которых представляют Россию и другие государства инициативы "Пояс и путь".

Как отметил руководитель проекта Павильона, некоторые российские экспоненты в течение многих лет посещали павильон как покупатели, а теперь представляют уже собственную продукцию на китайском рынке. Стратегическое партнерство между двумя странами послужило стимулом для экономического взаимодействия между китайскими и российскими предприятиями. За первую половину 2019 года объем двусторонней торговли вырос на 11,5%.

Платформа для установления глобальных бизнес-связей

Кроме "окна" на китайский рынок, многие экспоненты считают Павильон платформой для установления деловых контактов с покупателями из всех уголков земного шара.

Чтобы предоставить еще больше бизнес-возможностей экспонентам и покупателям, принимающим участие в 126-й сессии Ярмарки, организаторы Павильона совместно с торгово-экономическими институтами и внешнеторговыми палатами провели ряд промокампаний и выставок в различных странах мира. Цель этих мероприятий заключается в привлечении еще большего числа предприятий-экспонентов, способных извлечь максимальную выгоду из 20 000 кв. метров выставочного пространства Павильона.

Избранными категориями в рамках предстоящей сессии выставки станут "Продукция для детей" и "Чистящие средства для повседневного использования", что позволит удовлетворить растущий спрос на товары данных категорий среди местных покупателей. Свою высококлассную продукцию на выставке представят такие известные экспоненты, как нидерландская компания-производитель детской одежды Van Gennip Textiles и южнокорейский производитель ковриков для ползания Alzipmat.

Павильон, как выставочная платформа, будет и дальше интегрировать сервисные ресурсы и предоставлять экспонентам и покупателям из всех уголков земного шара качественные услуги, охватывающие весь процесс экспозиции, помогая всем сторонам лучше понимать рыночные тенденции, использовать возможностями для бизнеса и заключать выгодные сделки.

Программа экспозиции в Международном павильоне на 126-й сессии Кантонской ярмарки:

Этап Даты Категории Этап 1 15-19 октября 2019 г. - Электроника и бытовая электротехника - Строительные материалы и инструменты - Машинное оборудование Этап 3 31 октября – 4 ноября 2019 г. - Напитки и продукты питания - Товары для дома - Ткани и текстиль для дома

Для получения подробной информации посетите официальный веб-сайт Международного павильона Кантонской ярмарки: http://www.cantonfair.org.cn/en/international/index.aspx

О Международном павильоне Кантонской ярмарки

Международный павильон, учрежденный организаторами Кантонской ярмарки в 2007 году, неизменно привлекает внимание агентств по продвижению торговли и профессиональных ассоциаций. За годы, прошедшие с его основания, Международный павильон успешно превратился в передовую платформу для развития международной торговли.

Узнайте больше на веб-сайте: http://www.cantonfair.org.cn/en/international/

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http://www.cantonfair.org.cn/en/international/



SOURCE Canton Fair International Pavilion