Midea выпускает робот-пылесос M9 – интеллектуальный пылесос для уборки полов без стресса для всех поверхностей

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 28 марта 2023 г. /PRNewswire/ -- Современный образ жизни требует создания как можно более простых устройств для уборки дома. Зная об этом, компания Midea, специализирующаяся на разработке самых современных устройств для удовлетворения непрерывно меняющихся потребностей потребителей, с 28 марта представляет робот-пылесос M9 (далее "M9") во Франции, Испании и России. Пылесос двойного назначения с функциями сухой и влажной уборки является настоящим прорывом в области уборки дома. Модель M9, в которой предусмотрены современные функции роботизированной чистки, обеспечивает эффективную очистку независимо от особенности планировки дома и разных типов поверхностей.

Robot Vacuum Cleaner Midea M9

Функция обхода препятствий в трехмерном пространстве (3D Obstacle Avoidance) позволяет пылесосу M9 двигаться независимо от того, что находится у него на пути

Модель M9 оснащается двухлинейными лазерами, которые позволяют быстро определять расстояние и высоту объектов, расположенных на ее пути. Эта модель может легко обходить тапочки, провода и другие небольшие объекты на полу. Модель M9 создает трехмерную модель дома, что позволяет ей избежать застревания и возникновения неисправностей во время уборки. Ознакомившись с планировкой дома, модель M9 позволяет пользователям приходить и уходить в любое время, в то время как робот-пылесос выполняет за них всю работу.

Уборка под давлением имитирует движения человека-уборщика.

В некоторых ситуациях в случае наличия пролитых жидкостей или пятен приходится потрудиться. Когда человек убирается с помощью обычной швабры, для успешного удаления пятен приходится во время чистки оказывать давление и тереть шваброй по поверхности. Конструкторы модели M9 учитывали этот момент при разработке моющей насадки, чтобы она могла эффективно очищать стойкие пятна. В сочетании с тремя уровнями расхода воды, предусмотренными в модели M9, функция влажной уборки под давлением воспроизводит давление, которое человеку-уборщику пришлось бы приложить к обычной швабре, чтобы удалить какие-либо засохшие пятна, возвращая полу его исходную текстуру.

Автоматическое поднятие моющей насадки позволяет пылесосу M9 перемещаться по различным поверхностям.

Осознавая наличие разницы в особенностях поверхностей и уровнях поверхностей в доме, конструкторы M9 предусмотрели в этой модели функцию автоматического подъема моющей насадки, что позволяет этому роботу-пылесосу обнаруживать коврики и ковры и при необходимости поднимать ее. Функция автоматического подъема моющей насадки предназначена для ее подъема на расстояние до 10 мм и повышения интенсивности всасывания для обеспечения более глубокой очистки ковровых покрытий. Кроме того, функция подъема моющей насадки предотвращает протаскивание пылесосом M9 вторичной грязи и мусора по уже очищенным поверхностям.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2040690/M9_3.jpg

SOURCE Midea Robozone