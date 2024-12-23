Miral анонсирует амбициозную стратегию устойчивого развития для продвижения ответственного досуга, развлечений и туризма

• Стратегия устойчивого развития Miral содержит основные инициативы по достижению цели Miral к 2030 году стать эталоном устойчивого развития LET в регионе

• Стратегия опирается на наследие неуклонной приверженности ответственным развлечениям.

• Стратегия обеспечивает комплексный подход к защите окружающей среды, благополучию сотрудников и устойчивому росту бизнеса.

АБУ-ДАБИ, ОАЭ, 23 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Miral, ведущий создатель захватывающих туристических направлений и впечатлений в Абу-Даби, представила комплексную стратегию устойчивого развития всей группы компаний, что является важной вехой для неизменных экологических и социальных обязательств Miral. В ней изложены амбициозные планы Miral к 2030 году стать эталоном устойчивого развития досуга, развлечений и туризма (LET) в регионе.

Miral Sustainability Strategy Miral Sustainability Strategy Launch

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Основываясь на многолетнем опыте устойчивого ведения бизнеса, Miral будет уделять особое внимание своей ответственности за обеспечение будущим поколения более светлого будущего. Долгосрочная стратегия подчеркивает приверженность компании Miral стараниям, направленным на то, чтобы ее туристические направления и достопримечательности служили региональными ориентирами в плане устойчивых подходов.

Комментируя стратегию, Мохамед Абдалла аль-Зааби (Mohamed Abdalla Al Zaabi), генеральный директор Miral Group, сказал: «Miral стремится к важной вехе своего развития, ставя устойчивость в основу всего, что мы делаем. Наша стратегия устойчивого развития будет определять эту эволюцию, обеспечивая ответственный рост и инновации и при этом принося долгосрочную пользу нашим заинтересованным лицам и сообществу. Она также демонстрирует наше стремление внести свой вклад в стратегию ОАЭ по достижению нулевого углеродного баланса к 2050 году в рамках борьбы с изменением климата и одновременно развивать устойчивый туризм в Абу-Даби».

Стратегия устойчивого развития Miral является результатом всесторонней оценки ее текущей деятельности и видения будущего и определяет ключевые направления с амбициозными целями и сроками. С целью оказать влияние на существующие и будущие достопримечательности на островах Яс и Саадият приверженность Miral устойчивому развитию обусловлена тремя ключевыми задачами:

• развивать в регионе виды LET, обеспечивающие наибольшую устойчивость;

• управлять LET, используя самые устойчивые подходы в регионе;

• позиционировать свои туристические направления как лучшие в регионе в плане устойчивости.

Стратегия, основанная на убежденности, что устойчивость является катализатором позитивных изменений, опирается на четыре столпа:

• Впечатления, делающие мир лучше: Miral стремится способствовать культурному просвещению посредством таких достопримечательностей, как дворец Каср аль-Ватан, и защищать природу, реализуя такие инициативы, как научно-исследовательский и спасательный центр Yas SeaWorld, а также организовывать развлекательные мероприятия, которые включают образовательные элементы и способствуют более глубокому пониманию важнейших социальных и экологических проблем.

• Декарбонизация и управление ресурсами: обязательство Miral по сокращению углеродного следа к 2030 году согласуется со стратегией ОАЭ по достижению нулевого углеродного баланса к 2050 году. Для повышения углеродной эффективности всех активов Miral и минимизации воздействия на окружающую среду применяется многогранный подход, включающий реализацию мер по повышению энергоэффективности всех подразделений, переход на возобновляемые источники энергии, изучение инициатив по компенсации выбросов углерода и применение принципов устойчивого проектирования ко всем новым проектам строительства. Это также относится к управлению ресурсами, включая комплексные стратегии сохранения водных ресурсов и основательные программы управления отходами, направленные на обеспечение отказа от захоронения отходов.

• Люди: этот компонент является наиболее приоритетным в рамках стратегии, обеспечивая благополучие сотрудников Miral посредством инициатив, способствующих многообразию и инклюзивности, эмиратизации, профессиональному развитию и здоровому балансу между работой и личной жизнью. Эта ответственность распространяется на поддержание самых высоких стандартов благополучия строительных рабочих, обеспечение справедливого обращения, безопасных условий труда и доступа к необходимым ресурсам.

• Устойчивое развитие: в дополнение к внедрению устойчивых подходов к осуществлению хозяйственной деятельности компании, усилия Miral в области устойчивого развития будут распространяться на все туристические направления компании. Эти инициативы включают ответственное управление цепочками поставок, предполагающее предоставление приоритета устойчивому материально-техническому обеспечению, распространение устойчивых подходов в области туризма в рамках сотрудничества с партнерами и создание более устойчивых туристических направлений с предложением более экологичного транспорта.

Приверженность Miral устойчивому развитию уже проявляется в рамках ее существующих инициатив. К ним относится установка крупнейшей в ОАЭ системы солнечных панелей на крыше комплекса Warner Bros. World™ Yas Island, Абу-Даби, делающей зависимость от электросети ОАЭ минимальной и в оптимальные периоды покрывающей до 64 % потребности тематического парка в электроэнергии. Недавно в комплексах SeaWorld® Yas Island, Абу-Даби, и Yas Bay при сотрудничестве с Emerge, совместным предприятием компаний Masdar и EDF, были установлены дополнительные панели.

Кроме того, недавнее сотрудничество с Агентством по охране окружающей среды Абу-Даби (EAD), крупнейшим природоохранным регулятором на Ближнем Востоке, и научно-исследовательским и спасательным центром Yas SeaWorld позволило создать интегрированный и передовой центр научных знаний о Мировом океане для сохранения морской среды, реализации исследовательских инициатив и усилий по спасению морской дикой природы в регионе.

Кроме того, отель Hilton Abu Dhabi, Yas Island производит для своих гостей питьевую воду из содержащейся в воздухе влаги, а отель The WB™ Abu Dhabi планирует организовать на своей территории гидропонную ферму, чтобы выращивать свежие фрукты и овощи для своих магазинов продуктов и напитков. Тематический парк SeaWorld® Yas Island, Абу-Даби, сократил использование одноразовых пластиковых изделий всеми своими подразделениями за счет использования альтернативных изделий из переработанных материалов и стремится полностью отказаться от одноразовых пластиковых изделий в ближайшем будущем.

Стратегия устойчивого развития Miral отражает приверженность компании сотрудничеству, инновациям и прозрачности на пути к более светлому и устойчивому будущему туристической отрасли. Она служит важным шагом на пути к обеспечению более устойчивого будущего туристической отрасли и полностью согласуется с амбициозным планом ОАЭ добиться к 2050 году нулевого углеродного баланса.

Видео — https://mma.prnewswire.com/media/2584158/Miral_Sustainability_Strategy.mp4

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2584129/Miral_Sustainability_Strategy_Launch.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2213421/5084658/Miral_Logo.jpg