Miral открывает центр исследований и спасения морских животных Yas SeaWorld®

Компания Miral объявляет об открытии первого в регионе Ближнего Востока и Африки специализированного центра исследований и спасения морских животных Yas SeaWorld® Research Rescue на острове Яс в Абу-Даби

Этот центр, расположенный на острове Яс, включает в себя клинику экстренной помощи, новейшую ветеринарную больницу, реабилитационные бассейны, лабораторию и объект рыбоводного хозяйства .

. Центр будет возглавлять профессиональная команда ученых, зоологов и профильных экспертов по уходу за морскими животными, исследованиям и спасению животных

В свете провозглашения 2023 года Годом устойчивого развития в ОАЭ этот центр будет играть важную роль в природоохранной деятельности в регионе, опираясь на почти 60-летний опыт компании SeaWorld Parks Entertainment в области спасения морских животных и ухода за ними.

SeaWorld — одна из крупнейших в мире организаций по спасению морских животных; этот новейший и первый за пределами США центр создает глобальную сеть совместно с тремя районами, прилегающими к паркам SeaWorld в США.

АБУ-ДАБИ (ОАЭ), 8 февраля 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания Miral, ведущий создатель культурно-развлекательных объектов и мероприятий с эффектом присутствия, совместно с SeaWorld® Parks & Entertainment заявили об открытии первого в регионе специализированного морского научно-исследовательского центра Yas SeaWorld Research & Rescue на острове Яс в Абу-Даби, который займется спасением, реабилитацией и возвращением морских животных в их естественную среду обитания. Центр площадью 8 602 м2 расположен на острове Яс в Абу-Даби и станет одним из ключевых факторов сохранения морской флоры и фауны как в ОАЭ, так и во всем регионе, проводя комплексные программы в области научных исследований, образования, спасения, реабилитации и возвращения морских животных в их естественную среду обитания.

Yas SeaWorld® Research & Rescue Yas Island, Abu Dhabi - the first dedicated marine research, rescue, rehabilitation and return center in the region. Dr. Elsburgh Clarke III tending to a rescued turtle with Yas SeaWorld® Research & Rescue Yas Island, Abu Dhabi colleagues.

Для просмотра мультимедийного пресс-релиза перейдите по ссылке:

https://www.multivu.com/players/uk/9140051-miral-announces-opening-yas-saeaworld-research-rescue/

Открытие центра, в котором приняли участие министр по вопросам изменения климата и окружающей среды ОАЭ Ее Превосходительство Мариам Аль Мхейри (Mariam Al Mheiri), председатель правления Miral Его Превосходительство Мухаммед Халифа Аль Мубарак (Mohamed Khalifa Al Mubarak), а также ряд должностных лиц ОАЭ и высокопоставленных представителей SeaWorld Parks & Entertainment, свидетельствует о приверженности ОАЭ, провозгласивших 2023 год Годом устойчивого развития, делу охраны окружающей среды. Деятельность центра будет направлена на повышение осведомленности общественности и ее приверженности сохранению морской дикой природы, сред обитания и экосистем региона, используя опыт и знания, накопленные компанией SeaWorld в результате почти 60 лет работы по уходу за морскими животными, их спасению, реабилитации и сохранению.

Председатель правления Miral Его Превосходительство Мухаммед Халифа Аль Мубарак прокомментировал это событие следующим образом: «Мы очень гордимся тем, что начинаем 2023 год, Год устойчивого развития ОАЭ, открывая первый в регионе специализированный научно-исследовательский центр Yas SeaWorld Research Rescue, который займется изучением и спасением морских животных. Этот краеугольный камень на пути эмирата к образованию и сохранению природы вдохновит следующее поколение океанологов больше узнать об эффективной долгосрочной концепции Абу-Даби по защите нашей морской флоры и фауны. Вместе с SeaWorld мы будем расширять границы науки и охраны природы, с тем чтобы стать главным центром знаний для океанологов не только в ОАЭ, но и во всем регионе».

Он продолжил: «Благодаря глубоким связям этой страны с морем сегодняшнее торжественное открытие является идеальным воплощением темы Года устойчивого развития«Сегодня для завтрашнего дня» и показывает нашу приверженность созданию устойчивого будущего для грядущих поколений».

Центр, возглавляемый командой океанологов, зоологов и профильных экспертов в области исследований, спасения и ухода за животными, будет играть важную роль в научно-исследовательской и природоохранной деятельности в регионе. Команда исследователей центра будет проводить фундаментальные и прикладные исследования, посвященные морской экологии Персидского залива, охватывающие такие темы, как морское биоразнообразие, устойчивость экосистем, сохранение чувствительных видов дикой флоры и фауны, восстановление критически важных сред обитания, рыболовство, загрязнение и здоровье дикой флоры и фауны.

Председатель правления SeaWorld Parks Entertainment Скотт Росс (Scott Ross) заявил следующее: «Мы очень гордимся своим сотрудничеством с Miral в деле создания этого первого в своем роде центра в ОАЭ. Сегодняшнему открытию предшествовало много лет работы, и мы очень рады сделать это официальное заявление и продолжить совместную работу по содействию сохранению удивительной и необычайно разнообразной морской жизни региона. На протяжении почти 60 лет SeaWorld неустанно реализует свою миссию, демонстрируя приверженность защите морских животных и их экосистем, а также вдохновляя других заботиться о морской природе. Расширение этого наследия здесь в ОАЭ имеет важное значение для сохранения природы во всем мире и согласуется с традицией ОАЭ и всего региона уважать важность моря».

Yas SeaWorld Research & Rescue — новейший научно-исследовательский центр SeaWorld по спасению, реабилитации и возвращению морских животных в их естественную среду обитания, первый за пределами США. Открытие центра делает его частью глобальной сети, и работа в регионе будет опираться на опыт и знания, накопленные в результате почти 60 лет работы SeaWorld по уходу за морскими животными, их спасению, реабилитации и сохранению. SeaWorld — одна из крупнейших в мире организаций по спасению морских животных, а ее спасательные группы дежурят 365 дней в году, готовые оказать помощь нуждающимся животным. Начиная с 1965 года SeaWorld спасла более 40 000 животных, и центр Yas SeaWorld Research & Rescue стремится создать морскую сеть по спасению животных, поддерживающую нуждающихся в помощи животных как в ОАЭ, так и во всем регионе.

Целью Yas SeaWorld Research & Rescue является спасение больных, раненых и осиротевших морских животных в Персидском заливе и обеспечение спасающей жизнь реабилитации с целью возвращения здоровых животных в их естественную среду обитания. Для реализации этой цели в центре будет флот спасательных транспортных средств, включающий в себя два специально разработанных спасательных катера, а также новейшая ветеринарная больница для приема и оценки шансов животных, находящихся в критическом состоянии. В центре также будет более 25 спасательных бассейнов: от больших бассейнов для морских млекопитающих до небольших бассейнов для рыб, беспозвоночных и морских рептилий. Два больших бассейна оборудованы подъемными полами, что облегчает доступ к лечению животных и снижает их раздражение. Кроме того, лаборатория центра оснащена передовым оборудованием для спасения и реабилитации, включая возможность проведения внутреннего анализа патологии морских обитателей.

Центр также сосредоточит свое внимание на прикладных исследованиях по восстановлению морских экосистем с помощью проектов, основанных на аквакультуре, включая разведение рыбы, культивирование морских трав, восстановление кораллов, а также на локальных проектах, ориентированных на критически важные места обитания водных ресурсов Персидского залива, таких как морская трава, мангровые заросли, устричные банки и коралловые рифы. Это исследование будет возможно только с привлечением лучших профильных исследователей и ученых, а также с использованием новейших лабораторий и инфраструктуры центра, включая три сухих лаборатории, одну подводную лабораторию и объект рыбоводного хозяйства объемом 345 м3, включающий помещения для живых кормов, бассейны для маточного стада и бассейны для разведения личинок. Исследовательская группа центра проведет большинство этих исследований с использованием своего исследовательского судна длиной 12,5 м с новейшим полевым оборудованием на борту.

В рамках своей деятельности по повышению осведомленности общественности и вдохновению нового поколения морских биологов, Отдел образования центра объединит опытных специалистов по морской природе и специализированную группу экспертов по спасению морских животных. Помимо команды опытных преподавателей SeaWorld в Абу-Даби центр располагает сухим классом и подводным классом, полностью оборудованными для научно-экспериментальной деятельности, а также аудиторией с первоклассной техникой на 160 мест. Центр будет проводить семинары и лекции как в своих помещениях, так и в школах, предлагая учащимся и преподавателям возможности для обучения и профессиональной подготовки в области научных исследований и сохранения морской природы.

Центр Yas SeaWorld Research & Rescue помогает любому морскому животному, нуждающемуся или находящемуся в группе риска. Если вы заметили, что животное находится в опасности, позвоните в Агентство по охране окружающей среды Абу-Даби (EAD) по телефону 800 555.

Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: www.seaworldabudhabi.com/en/research-and-rescue

Информация о Yas SeaWorld Research Rescue в Абу-Даби

Yas SeaWorld Research & Rescue является первым в своем роде специализированным научно-исследовательским центром в этом регионе по спасению, реабилитации и возвращению морских животных в их естественную среду обитания, выступая центром передовых знаний о морской природе. Опираясь на опыт SeaWorld, одной из крупнейших в мире организаций по спасению морских животных, центр Yas SeaWorld Research & Rescue ставит своей целью принести в ОАЭ и другие регионы их почти 60-летний опыт и знания в области ухода за животными, их спасения, реабилитации и сохранения.

Yas SeaWorld Research & Rescue — объект мирового класса, возглавляемый океанологами, ветеринарами, специалистами по уходу за животными, экспертами по спасению морских животных и преподавателями, которые сотрудничают с коллегами, экологическими организациями, регулирующими органами и научными учреждениями в целях содействия их деятельности по охране природы в регионе на долгосрочную перспективу.

Yas SeaWorld Research & Rescue — специализированный морской научно-исследовательский центр, оснащенный специализированным оборудованием для проведения исследований, обучения, спасательных и реабилитационных операций. Центр включает в себя новейшие научно-исследовательские лаборатории с объектом рыбоводного хозяйства, ветеринарной больницей, доступом к совместно используемому помещению для некропсии, спасательными бассейнами, клиникой неотложной помощи, а также разнообразным спасательным флотом для оказания специализированной помощи спасенным животным и содействия усилиям по охране морской среды. Кроме того, центр Yas SeaWorld Research & Rescue оснащен аудиторией с первоклассной техникой и классными комнатами, облегчающими передачу знаний и вдохновляющими новое поколение океанологов.

Комплекс Yas SeaWorld Research & Rescue, расположенный на острове Яс, был построен в Абу-Даби компанией Miral, лидером индустрии развлечений с эффектом присутствия, совместно с SeaWorld. После ввода в эксплуатацию центр будет управляться и эксплуатироваться компанией Miral Experiences, дочерней организацией Miral и одним из ведущих операторов тематических парков мирового класса, развлекательных мероприятий и культурных достопримечательностей, и SeaWorld.

Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: www.seaworldabudhabi.com/en/research-and-rescue

Информация о компании Miral

Miral является ведущим создателем культурно-развлекательных объектов и мероприятий с эффектом присутствия в Абу-Даби, способствующим развитию индустрии досуга и развлечений, а также экономической диверсификации Абу-Даби. Она осуществляет проектирование, строительство, эксплуатацию и управление захватывающими объектами и мероприятиями, привлекающими посетителей со всего мира, которые приезжают за незабываемыми воспоминаниями, ускоряя реализацию туристической концепции и развития Эмирата.

Компания Miral, отвечающая за застройку острова Яс и управление им, а также за реализацию стратегии управления объектами острова Саадият, предлагает ряд достопримечательностей мирового класса, включая культовые тематические парки, а также гостиницы, досуг, культуру, спорт, общественное питание, розничную торговлю и развлечения, дарит миллионы незабываемых моментов и самых разнообразных радостных впечатлений.

В число дочерних организаций компании Miral входят Miral Destinations, Miral Experiences и Yas Asset Management.

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SOURCE Miral; Yas SeaWorld® Research & Rescue Yas Island, Abu Dhabi