Мировая звезда поло Игнасио «Начо» Фигерас объявлен лицом рекламной кампании роскошного курортного комплекса AMAALA в Саудовской Аравии

Фигерас, широко известный по прозвищу «Начо», входит в сотню лучших игроков в поло на планете. Этот звездный спортсмен, регулярно участвующий в телепрограммах и привлекающий к себе огромное внимание во всем мире, однажды уже занимал второе место среди самых красивых мужчин планеты по итогам опроса читателей журнала Vanity Fair. В своей новой роли Начо будет содействовать возведению сооружений мирового класса для игры в поло на курорте AMAALA и представлять этот бренд на международных соревнованиях по конному поло.

«Я всегда говорил, что целью моей жизни является популяризация поло во всем мире, поэтому шанс помочь созданию лучших в мире сооружений для игры в поло представляет для меня небывалую возможность, от которой я просто не могу отказаться», — заявил Фигерас. «Я буду консультировать владельцев по всем принципиально важным вопросам, включая проектирование, строительство, эксплуатацию, рекламу и планирование мероприятий на сооружениях для игры в поло на курорте AMAALA».

Как представитель бренда AMAALA, специализирующийся на игре в поло, Начо будет заниматься организацией престижных соревнований по конному поло на курорте AMAALA, а также реализацией спонсорских программ по всему миру и другой деятельностью. Он будет оказывать помощь в организации Академии поло AMAALA — тренировочного центра для молодых игроков — в целях привлечения молодежи к участию в спортивных состязаниях. Кроме того, отдельные гости будут иметь возможность потренироваться с ним как персональным тренером по игре в поло.

Комментируя это соглашение, глава компании компании AMAALA Николас Наплес (Nicholas Naples) заявил следующее: «Наше сотрудничество с Начо демонстрирует ту серьезность, с которой мы рассматриваем поло в качестве одной из составляющих спортивно-развлекательной жизни курорта AMAALA. Начо регулярно входит в число лучших игроков мира, а его известность выходит далеко за рамки спорта, что позволило ему заслужить прозвище «Дэвид Бекхэм в мире поло». Он идеально вписывается в проект создания сооружений мирового класса, которые будут способствовать активной популяризации поло в Саудовской Аравии».

Проектирование всех сооружений для игры в поло будет осуществляться на основе международных стандартов, а количество, размеры и расположение объектов, непосредственно связанных с этой игрой, и других конноспортивных сооружений будут соответствовать мировому уровню. Сопутствующая инфраструктура будет включать гостиницу с тематическим оформлением в рыцарском стиле, загородный клуб, паддок-виллы и усадьбы, конюшни, гостиницы для лошадей, а также зоны для спа-процедур и реабилитации лошадей. Кроме того, строящиеся объекты будут иметь зоны для размещения гостей, трассы для верховой езды и дорожки для конных прогулок в оздоровительных целях. Планируется также создание городков для катания детей на пони.

«Это обеспечивает впечатляющие перспективы для повышения интереса к игре в поло со стороны жителей Королевства», — заявил президент Саудовской федерации поло Амр Зедан (Amr Zedan). «Объекты, сооружение которых планируется на территории курорта AMAALA, действительно соответствуют мировому уровню и будут побуждать новое поколение молодых саудовцев заниматься спортом и учиться у таких мировых звезд как Начо».

После официального подписания партнерского соглашения о партнерстве Начо привел команду AMAALA к победе в прошедшем чемпионате по игре в поло под названием AlUla Desert Polo. Первый матч, организованный совместно с Саудовской федерацией поло, а также Королевской комиссией AlUla, был проведен в рамках фестиваля Winter at Tantora («Зима на Танторе»). В этом чемпионате с участием четырех команд по три игрока: AMAALA, AlUla, Al Nahla Bentley и Richard Mille — историческую победу одержала команда AMAALA, а в церемонии награждения принял участие председатель Главного управления спорта, Его Королевское Высочество Абдулазиз ибн Турки ибн Фейсал (Abdulaziz bin Turki bin Faisal).

В основу курортного комплекса AMAALA заложены «три кита»: здоровье и спорт; искусство и культура; солнце, море и современный образ жизни. Помимо этого, для него специально разработаны методики экологически безопасного строительства и эксплуатации, которые в сочетании с мероприятиями по охране и оздоровлению окружающей среды будут играть первостепенную роль в обеспечении успешной реализации этого амбициозного проекта.

Фото: https://mma.prnewswire.com/media/1082066/Nicholas_Naples_CEO_AMAALA_and_Ignacio__Nacho__Figueras_at_AlUla_Desert_Polo__2.jpg

SOURCE AMAALA