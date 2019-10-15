Мировые показатели деятельности в области интеллектуальной собственности: в 2018 году число заявок на регистрацию патентов, товарных знаков и промышленных образцов достигло рекордных уровней

ЖЕНЕВА, 15 октября 2019 г. /PRNewswire/ -- В 2018 году более двух третей всех заявок на регистрацию патентов, товарных знаков и промышленных образцов приходилось на Азию, причем общий рост востребованности охраны прав интеллектуальной собственности (ИС) определялся динамикой в Китае, в то время как Соединенные Штаты сохраняли первенство по числу патентных заявок, поданных на экспортных рынках.

Согласно ежегодному докладу ВОИС «Мировые показатели деятельности в области интеллектуальной собственности» (WIPI), в 2018 году новаторы во всем мире подали 3,3 млн патентных заявок, другими словами, рост числа патентных заявок продолжился девятый год подряд и составил 5,2%. Число поданных на регистрацию во всем мире товарных знаков возросло до 14,3 млн, а промышленных образцов – до 1,3 млн.

«Азия продолжает опережать другие регионы по числу заявок на регистрацию патентов, товарных знаков, промышленных образцов и других прав интеллектуальной собственности, которые занимают центральное место в мировой экономике», – заявил Генеральный директор ВОИС Фрэнсис Гарри. – «На один лишь Китай приходится почти половина всех патентных заявок в мире, внушительный рост отмечен и в Индии. Азия стала глобальным узловым центром инновационной деятельности».

Кроме того, в 2018 году на 8,9% увеличилось число заявок на охрану сортов растений во всем мире, достигнув уровня 20 210 заявок, и по данным, полученным от 92 национальных и региональных ведомств, в 2018 году в мире действовало порядка 65 900 охраняемых географических указаний (ГУ).

https://www.wipo.int/pressroom/ru/articles/2019/article_0012.html

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SOURCE World Intellectual Property Organization WIPO