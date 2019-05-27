Mouton Cadet Wine Bar Приветствует Премию Angénieux Award-2019

Информация предоставлена

Baron Philippe de Rothschild

27 мая, 2019, 17:06 BST

PAUILLAC, Франция, 27 мая 2019 г. /PRNewswire/ -- Уже четвертый год подряд престижная награда в сфере кинопроизводства ExcelLens Пьера Анженьё выбирает террасу Mouton Cadet Wine Bar для проведения фуршета после официальной церемонии.

Каждый год Angénieux Award отмечает операторов-постановщиков, чья работа становится очередной вехой в истории кино. В этом году премия Angénieux присуждена французскому оператору Брюно Дельбоннелю в присутствии режиссеров, актеров и продюсеров, которые работали с ним на протяжении всей его кинематографической карьеры. 

Bruno Delbonnel & Christoph Waltz@MCWB 2019
Bruno Delbonnel & Christoph Waltz@MCWB 2019
Bruno Delbonnel & Christoph Waltz@MCWB 2019
Bruno Delbonnel & Christoph Waltz@MCWB 2019
Catherine Brunet, Xavier Dolan, Antoine Pilon@MCWB 2019
Catherine Brunet, Xavier Dolan, Antoine Pilon@MCWB 2019
Christoph Waltz, Aurelie Dupont, Bruno Delbonnel, Guillaume Laurant, Amira Casar, Stacy Martin@MCWB 2019
Christoph Waltz, Aurelie Dupont, Bruno Delbonnel, Guillaume Laurant, Amira Casar, Stacy Martin@MCWB 2019
Christoph Waltz@MCWB 2019
Christoph Waltz@MCWB 2019
Huang Lu@MCWB 2019
Huang Lu@MCWB 2019
Jean Pierre Jeunet et son épouse Lisa@MCWB 2019
Jean Pierre Jeunet et son épouse Lisa@MCWB 2019
JP Jeunet & Bruno Delbonnel@MCWB 2019
JP Jeunet & Bruno Delbonnel@MCWB 2019
M & Mme Alzherra (Thales), Emmanuel Sprauel (President Angenieux), Modhura Plait, Severine Serrano (Angenieux), Rajiv Menon, Dominique Rouchon (Angenieux)@MCWB 2019
M & Mme Alzherra (Thales), Emmanuel Sprauel (President Angenieux), Modhura Plait, Severine Serrano (Angenieux), Rajiv Menon, Dominique Rouchon (Angenieux)@MCWB 2019
Stacy Martin@MCWB 2019
Stacy Martin@MCWB 2019
Zhang Ziyi@MCWB 2019
Zhang Ziyi@MCWB 2019
Bruno Delbonnel & Christoph Waltz@MCWB 2019 Bruno Delbonnel & Christoph Waltz@MCWB 2019 Catherine Brunet, Xavier Dolan, Antoine Pilon@MCWB 2019 Christoph Waltz, Aurelie Dupont, Bruno Delbonnel, Guillaume Laurant, Amira Casar, Stacy Martin@MCWB 2019 Christoph Waltz@MCWB 2019 Huang Lu@MCWB 2019 Jean Pierre Jeunet et son épouse Lisa@MCWB 2019 JP Jeunet & Bruno Delbonnel@MCWB 2019 M & Mme Alzherra (Thales), Emmanuel Sprauel (President Angenieux), Modhura Plait, Severine Serrano (Angenieux), Rajiv Menon, Dominique Rouchon (Angenieux)@MCWB 2019 Stacy Martin@MCWB 2019 Zhang Ziyi@MCWB 2019

На этой эксклюзивной вечеринке присутствовали такие великолепные деятели искусства, как Амира Касар, Орели Дюпон, Модура Палит, Хуан Лу, Чжан Цзыи, Стейси Мартин, Гийом Лоран, Катрин Брунет, Ксавье Долан, Антуан Пилон, Кристоф Вальц, Рафаэль Персонас, Жан-Пьер Жёне и Раджив Менон, чтобы в том числе насладиться прекрасным видом на побережье Каннского залива, который может предложить только Mouton Cadet Wine Bar.

О Baron Philippe de Rothschild SA

С 1933 года семейная компания Baron Philippe de Rothschild SA, возглавляемая председателем и главным исполнительным директором Филиппом Сересом де Ротшильдом и расположенная в самом сердце виноградника Пойак, руководствуется постоянным стремлением создавать лучшие в мире вина, каждое в своей категории. Речь идет как о винах Шато, за которые компания несет ответственность, например, выдающемся Château Mouton Rothschild категории Премье Крю, так и о марочных винах, включая знаменитое Mouton Cadet, самое продаваемое в мире бордосское вино AOC.

Созданная бароном Филиппом де Ротшильдом в 1930 году, Mouton Cadet символизирует дальновидный дух семьи Ротшильдов и ее приверженность инновациям. Следуя своим убеждениям, третье поколение сосредоточено на постоянном совершенствовании бренда Mouton Cadet, синонима успеха в более чем 150 странах мира. Международная репутация компании (и ее брендов) естественным образом делает ее партнером престижных международных мероприятий, таких как Каннский международный кинофестиваль, официальным поставщиком которого она является с 1991 года.

#MOUTONCADET
#MCWB
#MOUTONCADETWINEBAR
#CANNES2019

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/893100/Mouton_Cadet_Wine_Bar.jpg  
Photo - https://mma.prnewswire.com/media/893101/Mouton_Cadet_Wine_Bar.jpg  
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Contact:

Cecilia Rowe
c.rowe@rpca.fr

Andreas Wenger
a.wenger@rpca.fr

+33-142-308-100

SOURCE Baron Philippe de Rothschild

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Mouton Cadet Wine Bar Приветствует Премию Angénieux Award-2019

Информация предоставлена

Baron Philippe de Rothschild

27 мая, 2019, 17:06 BST