Mouton Cadet Wine Bar Приветствует Премию Angénieux Award-2019

На этой эксклюзивной вечеринке присутствовали такие великолепные деятели искусства, как Амира Касар, Орели Дюпон, Модура Палит, Хуан Лу, Чжан Цзыи, Стейси Мартин, Гийом Лоран, Катрин Брунет, Ксавье Долан, Антуан Пилон, Кристоф Вальц, Рафаэль Персонас, Жан-Пьер Жёне и Раджив Менон, чтобы в том числе насладиться прекрасным видом на побережье Каннского залива, который может предложить только Mouton Cadet Wine Bar.

О Baron Philippe de Rothschild SA

С 1933 года семейная компания Baron Philippe de Rothschild SA, возглавляемая председателем и главным исполнительным директором Филиппом Сересом де Ротшильдом и расположенная в самом сердце виноградника Пойак, руководствуется постоянным стремлением создавать лучшие в мире вина, каждое в своей категории. Речь идет как о винах Шато, за которые компания несет ответственность, например, выдающемся Château Mouton Rothschild категории Премье Крю, так и о марочных винах, включая знаменитое Mouton Cadet, самое продаваемое в мире бордосское вино AOC.

Созданная бароном Филиппом де Ротшильдом в 1930 году, Mouton Cadet символизирует дальновидный дух семьи Ротшильдов и ее приверженность инновациям. Следуя своим убеждениям, третье поколение сосредоточено на постоянном совершенствовании бренда Mouton Cadet, синонима успеха в более чем 150 странах мира. Международная репутация компании (и ее брендов) естественным образом делает ее партнером престижных международных мероприятий, таких как Каннский международный кинофестиваль, официальным поставщиком которого она является с 1991 года.

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Contact:

Cecilia Rowe

c.rowe@rpca.fr

Andreas Wenger

a.wenger@rpca.fr

+33-142-308-100

SOURCE Baron Philippe de Rothschild