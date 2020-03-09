Мультимедийный пресс-релиз: Чанша: город возвращается к нормальной жизни на фоне решительной борьбы с эпидемией

ЧАНША (CHANGSHA), Китай, 9 марта 2020 г. /PRNewswire/ -- Город Чанша - столица провинции Хунань, расположенной ближе всех к эпицентру эпидемии в Ухане. Столкнувшись со вспышкой "новой коронавирусной пневмонии (COVID-19)" и прилагая колоссальные усилия к борьбе с эпидемией, власти города также предприняли ряд мер, направленных на содействие предприятиям в процессе возобновления рабочей и производственной деятельности с целью сокращения негативного воздействия эпидемии на экономическую среду.

Согласно сообщению департамента пропаганды Городского комитета КПК в Чанша, для повышения жизнеспособности субъектов рынка был разработан и внедрен План действий по эффективному сокращению влияния эпидемии и стабилизации экономических процессов. Руководство региона предприняло сразу двадцать специальных мер по поддержке всех без исключения предприятий малого и среднего бизнеса. Свыше 4 200 государственных служащих были назначены связующими лицами в вопросах эпидемической профилактики на предприятиях, возобновляющих производственно-хозяйственную деятельность; более шестидесяти групп специалистов были направлены в бедные районы с целью найма рабочих для возобновления работы ключевых предприятий.

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Все эти решительные меры позволили вернуть Чанша - "город умного производства", - к нормальной жизни. На заводе Sany Heavy Industry работает порядка сотни интеллектуальных роботов. Предприятие Zoomlion Heavy Industry выполнила первую в этом году поставку экскаваторов и бульдозеров заказчикам в Юго-Восточной Азии. Китайско-европейский грузовой железнодорожный экспресс отправился из Чанша в Европу и Центральную Азию, неся на борту механическое оборудование, автомобильные комплектующие и бытовую технику производства хунаньских компаний, а обратно доставил древесину и сухое молоко. С января по февраль частота рейсов грузового ж/д экспресса повысилась на 142,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Руководство города непрерывно работает над оптимизацией делового климата и расширением масштабов финансовой поддержке реальному сектору экономики. Недавно в Чанша состоялась конференция под тематическим названием "Борьба с эпидемией финансовыми мерами" с участием представителей банков и коммерческих предприятий. Пятьдесят компаний и 14 банков подписали соглашения о реализации 48 проектов общей стоимостью 50,2 млрд юаней. Прагматичные меры позволили создать стабильную платформу для взаимодействия между бизнесом и финансовыми учреждениями и решить наиболее насущные проблемы коммерческого сектора. Согласно неполным статистическим данным, с момента начала противоэпидемических мероприятий банки Чанша расширили кредитные линии для почти 4 000 региональных предприятий на 153 млрд юаней и выделили ссуды на 89 млрд юаней. Делая акцент на реализации концепции "трех умных отраслей и одного сегмента самоуправления" (производство смарт-устройств, умных автомобилей с подключением к сети Интернет и смарт-терминалов, а также обеспечения самоконтроля и информационной безопасности) и развитии 22 передовых отраслевых цепочек, власти города предоставила расширенную и более удобную финансовую поддержку реальному сектору экономики, что дало толчок устойчивому и высококачественному экономическому развитию региона.

Как показывают данные региональной статистики, по состоянию на 1 марта этого года 98,3% работающих в Чанша крупных предприятий восстановили работу. Производственно-хозяйственная деятельность была возобновлена во всех ключевых отраслях промышленности. Персонал 87% крупных компаний с иностранным капиталом вернулся к работе, запущены все новые масштабные проекты. Процесс реализации 94,3% незавершенных проектов также был возобновлен.

Центрально-китайский город Чанша является столицей провинции Хунань и известным культурным центром с тысячелетней историей. Это важный мегаполис в экономической зоне Янцзы, пользующийся репутацией "столицы инженерно-технического машиностроения" и одного из "самых счастливых городов Китая".

SOURCE The Publicity Department of CPC Changsha Municipal Committee