ИЕРУСАЛИМ, 22 января 2020 г. /PRNewswire/ -- Майк Эванс, от лица Центра Наследия Друзей Израиля, объявил в среду, 22 января 2020 г., что он вручит «Награду Друзей Израиля» Президенту России Владимиру Путину и, в его лице, народ России, спасший множество евреев во время Второй мировой войны.

Президент Путин находится в Иерусалиме в числе более чем сорока мировых лидеров для участия в Пятом Всемирном Форуме памяти Холокоста, носящем название «Помним о Холокосте: боремся с антисемитизмом». Форум приурочен к 75-й годовщине освобождения концентрационного лагеря «Аушвиц-Биркенау».

Музей Друзья Израиля вручает награду Владимиру Путину. В декабре 2017 г. Президент Дональд Трамп получил «Награду Друзей Израиля» в Овальном кабинете Белого Дома из рук Майка Эванса (Спасибо Белому Дому за фото)

«Награда Друзей Израиля» была установлена девятым Президентом Израиля Шимоном Пересом, который был первым Международным Председателем Друзей Израиля. Она вручается мировым лидерам, внесшим вклад в поддержку еврейского народа и Государства Израиль.

Девять мировых лидеров получили «Награду Друзей Израиля», включая двух президентов США: Президента Трампа и 43-го президента Джорджа Буша (младшего).

В декабре 2017 г. Президент Дональд Трамп получил «Награду Друзей Израиля» в Овальном кабинете Белого Дома из рук Майка Эванса. На этом событии присутствовали вице-президент Майк Пенс, старший советник Джаред Кушнер, Иванка Трамп и духовные лидеры, представляющие более 150 миллионов христиан во всем мире.

Майк Эванс сообщил посольству Российской Федерации о своем решении наградить Президента Путина. В дополнение он объявил, что: «Центр Наследия Друзей Израиля создает специальную выставку, посвященную вкладу России в спасение множества евреев во время Второй мировой войны. Также Центр Наследия создает выставку, посвященную Президенту Трампу за его большой вклад в поддержку Государства Израиль и борьбу с антисемитизмом», - по словам Эванса.

«Центр Наследия Друзей Израиля» является организацией, представляющей крупнейшую в мире социальную сеть по борьбе с антисемитизмом. Только в Фейсбуке она имеет 69 миллионов сторонников (Jerusalem Prayer Team).

Музей Друзей Израиля, расположенный в центре Иерусалима, это уникальная туристическая достопримечательность. Здесь рассказываются истории героической и самоотверженной любви друзей Израиля к Израилю на протяжении поколений. Благодаря новейшим технологиям посетители испытывают настоящее погружение в историю. Экспозиция музея, сопровождающаяся оригинальной музыкальной композицией, объемным звуком и интерактивными изображениями, которые будто оживают прямо перед глазами, поражает зрителей со всех концов света. Посетители попадают в совершенно новый мир, где они встречают библейских персонажей, ученых, бизнесменов и военных деятелей, которые, благодаря своей вере, создали подлинную нерушимую связь между евреями и христианскими народами.

Майк Эванс автор бестселлеров номер 1 по версии Нью Йорк Таймс. Его перу принадлежат более 100 опубликованных книг. Он является основателем «Музея друзей Израиля» в Иерусалиме, председателем которого был покойный девятый президент Израиля Шимон Перес. Он также является членом-основателем Инициативы Евангельского Духовного Центра и имеет более 69 миллионов сторонников Jerusalem Prayer Teaм в Фейсбуке.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1080634/Friends_of_Zion_Award.jpg

Для получения дальнейшей информации или заинтересованности в интервью просьба обращаться PR360 по телефону +972-3-5449494 или office@pr360.co.il.

SOURCE Friends of Zion Museum