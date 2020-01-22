Музей Друзья Израиля вручает награду Владимиру Путину
22 янв, 2020, 17:27 GMT
ИЕРУСАЛИМ, 22 января 2020 г. /PRNewswire/ -- Майк Эванс, от лица Центра Наследия Друзей Израиля, объявил в среду, 22 января 2020 г., что он вручит «Награду Друзей Израиля» Президенту России Владимиру Путину и, в его лице, народ России, спасший множество евреев во время Второй мировой войны.
Президент Путин находится в Иерусалиме в числе более чем сорока мировых лидеров для участия в Пятом Всемирном Форуме памяти Холокоста, носящем название «Помним о Холокосте: боремся с антисемитизмом». Форум приурочен к 75-й годовщине освобождения концентрационного лагеря «Аушвиц-Биркенау».
«Награда Друзей Израиля» была установлена девятым Президентом Израиля Шимоном Пересом, который был первым Международным Председателем Друзей Израиля. Она вручается мировым лидерам, внесшим вклад в поддержку еврейского народа и Государства Израиль.
Девять мировых лидеров получили «Награду Друзей Израиля», включая двух президентов США: Президента Трампа и 43-го президента Джорджа Буша (младшего).
В декабре 2017 г. Президент Дональд Трамп получил «Награду Друзей Израиля» в Овальном кабинете Белого Дома из рук Майка Эванса. На этом событии присутствовали вице-президент Майк Пенс, старший советник Джаред Кушнер, Иванка Трамп и духовные лидеры, представляющие более 150 миллионов христиан во всем мире.
Майк Эванс сообщил посольству Российской Федерации о своем решении наградить Президента Путина. В дополнение он объявил, что: «Центр Наследия Друзей Израиля создает специальную выставку, посвященную вкладу России в спасение множества евреев во время Второй мировой войны. Также Центр Наследия создает выставку, посвященную Президенту Трампу за его большой вклад в поддержку Государства Израиль и борьбу с антисемитизмом», - по словам Эванса.
«Центр Наследия Друзей Израиля» является организацией, представляющей крупнейшую в мире социальную сеть по борьбе с антисемитизмом. Только в Фейсбуке она имеет 69 миллионов сторонников (Jerusalem Prayer Team).
Музей Друзей Израиля, расположенный в центре Иерусалима, это уникальная туристическая достопримечательность. Здесь рассказываются истории героической и самоотверженной любви друзей Израиля к Израилю на протяжении поколений. Благодаря новейшим технологиям посетители испытывают настоящее погружение в историю. Экспозиция музея, сопровождающаяся оригинальной музыкальной композицией, объемным звуком и интерактивными изображениями, которые будто оживают прямо перед глазами, поражает зрителей со всех концов света. Посетители попадают в совершенно новый мир, где они встречают библейских персонажей, ученых, бизнесменов и военных деятелей, которые, благодаря своей вере, создали подлинную нерушимую связь между евреями и христианскими народами.
Майк Эванс автор бестселлеров номер 1 по версии Нью Йорк Таймс. Его перу принадлежат более 100 опубликованных книг. Он является основателем «Музея друзей Израиля» в Иерусалиме, председателем которого был покойный девятый президент Израиля Шимон Перес. Он также является членом-основателем Инициативы Евангельского Духовного Центра и имеет более 69 миллионов сторонников Jerusalem Prayer Teaм в Фейсбуке.
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1080634/Friends_of_Zion_Award.jpg
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SOURCE Friends of Zion Museum
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