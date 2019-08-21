Мужской хор Российско-американского музыкального института имени патриарха Тихона запишет новый диск в Саратове

ТИБУРОН, Калифорния, 21 августа 2019 г. /PRNewswire/ -- С 19 по 26 августа в Саратове по инициативе хора Русско-Американского института им. Патриарха Тихона (США), учредителем которого является Алексей Лукьянов, будет проходить запись нового диска духовных песнопений. В сводный мужский хор, собранный специально для записи, также войдут Мужской хор Московского Подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Архиерейский хор Саратовской митрополии.

В записи под руководством известного дирижера Владимира Горбика примут участие пятьдесят шесть певчих из пяти стран (США, Канады, Австралии, Сербии и России). В альбом войдут духовные произведения разных композиторов, посвященные Пресвятой Богородице.

Запись CD-диска будет проводиться в Свято-Никольском мужском монастыре компанией Sound Mirror – обладательницей более 100 премий «Грэмми». PaTRAM очень рады новой совместной работе и надеются, что создаваемая запись будет способна передать западной аудитории всю красоту звучания русской хоровой музыки. Предыдущий совместный альбом «Научи мя оправданием Твоим» ('Teach Me Thy Statutes') был номинирован на Grammy в 2019 г.

22 августа сводный хор выступит с концертом в Большом зале Саратовской государственной консерватории.

20 августа в Покровском храме сводный хор в течение дня проведет открытые репетиции и исполнит духовные песнопения в честь главной святыни Русского Зарубежья – Курской-Коренной иконы Божией матери. Хор Русско-Американского института им. Патриарха Тихона (США) организует принесение этой чудотворной иконы в Саратовскую епархию.

Верующие смогут поклониться святыне в Покровском храме Саратова (ул. Горького, 85). Встреча иконы состоится в храме 20 августа в 19.00. Икона будет доступна для поклонения ежедневно с 20 по 28 августа.

В 2020 году Хор Русско-Американского института им. Патриарха Тихона (США) исполнит произведения, записанные в Саратове, а также другие духовные песнопения, собирающие полные залы по всему миру, в Москве. Специальным гостем концерта станет народный артист России Евгений Миронов. Все вырученные от концерта средства будут направлены на поддержку подопечных Благотворительного фонда «Жизнь в Движении», учредителями которого являются Евгений Миронов и Наталья Шагинян-Нидэм.

Курская-Коренная икона была явлена в сентябре 1295 года недалеко от сожженного татаро-монгольскими полчищами Курска. Название Коренной она получила потому, что, по преданию, местный охотник увидел ее в лесу лежащей ликом вниз на корне дерева. Когда этот человек поднял икону, на месте ее обретения забил родник.

Согласно житию, в 1767 году после молитвы перед этой иконой исцелился, будучи ребенком, преподобный Серафим Саровский.

Образ покинул Россию в октябре 1920 года. С тех пор икона находилась в Сербии, Германии, Швейцарии, а в 1951 году была перевезена в США.

Этот святой образ не без оснований называют главной святыней Русского Зарубежья: перед ней молились о покинутой Родине, терзаемой безбожниками, несколько поколений русских эмигрантов, перед ней скончался во время молитвы святитель Иоанн Шанхайский. Место постоянного пребывания святыни — Синодальный Знаменский собор на Манхеттене г. Нью-Йорка. В 2009 году, спустя 90 лет нахождения за пределами нашей страны, икона была в первый раз привезена в Россию.

Пресс-активности:

16-17 августа | Москва | интервью и встреча с основателем PaTRAM Алексеем Лукьяновым.

20 августа | Саратов, Покровский храм | Пресс-брифинг, интервью, съемка Курской-Коренной иконы Божией материи, духовные песнопения.

22 августа | Большой зал Саратовской государственной консерватории | концерт.

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SOURCE PaTRAM Institute