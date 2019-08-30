MVA Entertainment: новый сингл певицы ALYA "American Beauty" дебютировал в Billboard Magazine

Информация предоставлена

MVA Entertainment

30 авг, 2019, 02:14 BST

ГОЛЛИВУД (HOLLYWOOD), Калифорния, 30 августа 2019 г. /PRNewswire/ -- Искусство объединяет мир. На этот раз - при участии певицы российского происхождения ALYA, чей новый сингл American Beauty (Красота по-американски) призывает к единению и сплочению народов мира. Релиз композиции, созданной при участии удостоенного премии Грэмми продюсера Билла Шнее, состоялся 30 августа 2019 года. На этой неделе сингл дебютировал и в рейтинге журнала Billboard.

Music Artist ALYA on Billboard Magazine for her new single release American Beauty
Music Artist ALYA on Billboard Magazine for her new single release American Beauty

Основной акцент в композиции сделан на красоте нашей страны, воплощенной в уникальной смеси характерных особенностей женщин-иммигранток. ALYA собрала серию фотографий с изображением cплетенных вручную цветочных венков с семи континентов земного шара и одной женщины, кожа которой раскрашена в разные цвета, продемонстрировав тем самым потрясающую самобытность прекрасного пола при отсутствии политического подтекста.

Классически поставленный вокал ALYA одновременно и вдохновляет, и пробуждает в сердцах целую бурю эмоций. Этим синглом исполнительница готовит почву для выпуска своего альбома в январе будущего года.

Благодаря высочайшему продюсерскому мастерству и ангельскому голосу певицы, American Beauty способна проникать в самые глубины человеческой души.

"Источником неземной красоты музыки ALYA служит творческая сущность, наполняющая все формы искусства, которые ей довелось осваивать", - отмечает Билл Шнее.

"Все мы уникальны по своей природе и в равной степени прекрасны. Для меня American Beauty - это потрясающее музыкальное произведение, выходящие за рамки любых стандартов и клише. Эта композиция воплощает в себе красоту и гостеприимство страны, прекрасную уникальность каждого из нас. Это гимн счастью и любови", - комментирует, в свою очередь, ALYA.

MVA Entertainment
Компания MVA Entertainment LLC с головным офисом в Беверли-Хиллз - одна из ведущих мировых рекламно-информационных фирм, специализирующихся на освещении творческой деятельности в национальных и международных СМИ. Располагая более чем 20-летней историей и впечатляющим перечнем всемирно известных брендов, актеров, писателей, музыкантов и исполнителей, MVA прилагает все усилия для обеспечения каждому из своих клиентов максимального признания в масштабах развлекательной индустрии.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/967584/MVA_Entertainment_ALYA.jpg

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SOURCE MVA Entertainment

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MVA Entertainment: новый сингл певицы ALYA "American Beauty" дебютировал в Billboard Magazine

Информация предоставлена

MVA Entertainment

30 авг, 2019, 02:14 BST