My China Story: технологии объединяют мир на китайский Новый год

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"My China Story" International Short Video Competition Organizing Committee

26 дек, 2024, 05:45 GMT

ПЕКИН, 26 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- С приближением Праздника весны многие готовятся к поездке за границу. Хотя радость от спонтанных поездок неоспорима, одним из самых больших препятствий, с которыми сталкиваются путешественники, является языковой барьер. Тем не менее, инновационное устройство для перевода iFlytek облегчить общение, помогая вам с легкостью справляться с любыми языковыми трудностями.

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My China Story：Technology Brings the World Together for a Chinese New Year
My China Story：Technology Brings the World Together for a Chinese New Year

Известный своим изящным и компактным дизайном, умный гаджет для перевода iFlytek отличается элегантным черным внешним видом в деловом стиле, умеренным размером и легкой конструкцией. Это идеальный спутник в путешествии, который легко помещается в кармане, не отягощая вас. Независимо от того, отправляетесь ли вы в городское путешествие или отдаленное приключение, это устройство гарантирует, что язык никогда не станет препятствием.

Устройство обладает впечатляющими возможностями, поддерживая переводы на 84 языка онлайн и 16 языков офлайн. Независимо от того, путешествуете ли вы в Японию, Южную Корею, Францию, Германию или на Ближний Восток, это устройство справится со всеми задачами. Даже в отдаленных местах, таких как уединенные горные храмы или изолированные острова, функция офлайн-перевода гарантирует, что вы не не потеряете дар речи. Устройство также предлагает специализированную лексику для конкретных областей, что делает переводы более точными и профессиональными.

Благодаря интуитивно понятному интерфейсу гаджет прост в использовании — в одно касание, и вы готовы к общению. Это делает его идеальным инструментом для путешественников, которые хотят обеспечить комфортное и приятное пребывание за границей.

Но что же скрывается за этим инновационным устройством? Как оно появилось на свет? Чтобы узнать больше о его разработке и функциональности, мы следим за российским журналистом, который посещает штаб-квартиру iFlytek, чтобы эксклюзивно взглянуть на этот замечательный гаджет и раскрыть историю его создания.

Будьте с нами, пока мы исследуем технологию, которая революционизирует способы межкультурного взаимодействия .

https://youtu.be/QkdFG0LvH70

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=QkdFG0LvH70

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