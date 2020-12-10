На долю Шаньдуна приходится 16,3% от общего объема выпуска морской продукции в Китае

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The Information Office of Shandong Provincial People's Government

10 дек, 2020, 17:07 GMT

ЦИНДАО (Китай), 10 декабря 2020 г. /PRNewswire/ -- Недавно на пресс-конференции, проводимой информационной службой Народного правительства провинции Шаньдун, генеральный директор Океанической администрации провинции Шаньдун Чжан Цзяндун (Zhang Jiandong) сообщил, что в 2019 году совокупный объем реализации морской продукции Шаньдуна достиг 1,46 трлн юаней, и по этому показателю провинция сохраняет за собой второе место в Китае, а ее доля составляет 16,3% от общего объема по стране. Такие отрасли шаньдунского морского сектора, как морское рыболовство, морская биомедицина, производство морской соли, морская электроэнергетика и морской транспорт, занимают первое место в Китае.

Г-н Чжан заявил, что морская биомедицина является одной из наиболее перспективных из развивающихся стратегических отраслей в Китае. За годы 13-й Пятилетки (2016-2020) провинция Шаньдун существенно активизировала исследования и разработку новейших лекарственных средств на основе морепродуктов, организовала Фонд развития банка лекарственных средств China Blue ("China Blue Drug Bank Development Fund") на общую сумму 5 млрд юаней, создала Шаньдунский инновационный центр производства лекарственных средств на основе морепродуктов (Shandong Marine Drugs Manufacturing Industry Innovation Center) и построила шесть НИОКР-платформ для развития производства современных препаратов с использованием морепродуктов, современной морской китайской медицины и др. Новое китайское лекарственное средство для лечения болезни Альцгеймера — GV971, самостоятельно разработанное группой академика Гуаня Хуаши (Guan Huashi), уже одобрено и поступило в коммерческий оборот, став 14-м в мире и вторым в Китае лекарственным препаратом на основе морепродуктов. В Циндао построена крупнейшая в мире база промышленного производства биологических продуктов на основе морских водорослей, а ее мощности по производству альгинатов занимают первое место в мире. Компания Yantai Dongcheng Pharmaceutical Group Co., Ltd. стала крупнейшим в мире производителем сырья для хондроитинсульфата и единственным внутренним поставщиком данного препарата в форме инъекций.

«Мы удвоим наши усилия, направленные на разработку новейшего оборудования и стимулирование развития морских ресурсов, с целью продвижения в глубоководные районы моря», — заявил г-н Чжан, добавив, что производство морского инженерного оборудования является новой стратегической отраслью в системе морских отраслей Шаньдуна. За последние пять лет провинция Шаньдун ускорила развитие высокотехнологичного производства морского инженерного оборудования и построила с нуля три крупных морских производственных базы для судостроения и судоремонта, тяжелой морской промышленности и производства шельфового нефтяного оборудования. Было введено в эксплуатацию глубоководное морское оборудование Jiaolong, Xiangyanghong 01, Kexue, Hailong, Qianlong и других фирм с независимыми правами интеллектуальной собственности, что позволило существенно расширить и углубить сферу освоения моря. Сверхглубоководные полупогружные буровые установки Blue Whale 1 и Blue Whale 2, самостоятельно спроектированные и построенные компанией CIMC Raffles, успешно приняли на себя задачу по опытному производству горючего льда в Южно-Китайском море, что вывело возможности Китая по разведке и освоению глубоководных месторождений нефти и газа на передовые позиции в мире.

Кроме того, сектор морских перевозок стал одной из базовых отраслей в процессе построения современной морской инфраструктуры в Шаньдуне. В целях повышения эффективности согласованного развития на суше и в море, а также интеграции прибрежных и портовых ресурсов в провинции Шаньдун создана Шаньдунская портовая группа (Shandong Port Group), что позволило сформировать модель развития морских портов, в которой портам Циндао, Яньтай и Жичжао отводится роль центрального ядра, а портам Вэйхай, Вэйфан, Дунъин, Биньчжоу и другим важным региональным портам — вспомогательная роль, и открыть судоходство с участием более 700 портов в 180 странах и регионах мира. В 2019 году пропускная способность морских портов провинции достигла 1,61 млрд тонн грузов и 31 млн контейнеров (TEU), что является вторым показателем среди прибрежных провинций Китая. Объекты I и II очередей строительства лучшего в мире полностью автоматизированного терминала в порту Циндао успешно построены и введены в эксплуатацию. Порт Циндао также стал обладателем почетных званий «Национальный экологически чистый порт» ("National Green Port") и «Самый экологически чистый порт Азиатско-Тихоокеанского региона 2019 г.» ("Asia Pacific Green Port 2019").

SOURCE The Information Office of Shandong Provincial People's Government

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