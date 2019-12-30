На фоне роста международного авторитета организаторы CIFF Guangzhou 2020 планируют представить новый павильон для зарубежных брендов

В выставке площадью 760 000 м 2 примут участие 4 300 экспонентов, а также свыше 300 000 профессиональных посетителей из 200 стран и регионов мира.

Являясь флагманским отраслевым мероприятием, CIFF неизменно повышает свое влияние на международной арене и расширяет спектр представленных на выставке товаров и услуг. Большое внимание участников и гостей выставки привлекает Павильон международных брендов в секции мебели для дома (Зал 3.1-5.1) - число его посетителей с каждым годом растет.

В CIFF Guangzhou 2020 примут участие как хорошо известные международные бренды - Manwah, HTL, M&D, TA, KODA, Asiades, PREMIER и ACME, - так и стремительно развивающиеся молодые торговые марки - Sharda, In Trading, Kappesberg, Merlino, Star и Diamond.

В непрерывном стремлении к инновациям организаторы выставки преобразуют Зал 9.3 экспозиции офисной мебели в павильон международных брендов, где свою продукцию представят ведущие торговые марки мира. По задумке организаторов CIFF, обновленная экспозиция бросит вызов привычному восприятию офисного пространства, изменив принципы взаимодействия людей с пространством, природой и обществом как сегодня, так и в будущем.

Благодаря растущему международному влиянию, CIFF привлекает множество высококачественных экспонентов и профессиональных посетителей как из Китая, так и из других стран мира. CIFF Guangzhou 2019 посетили 297 759 гостей из более чем 200 стран земного шара. В их числе были международные импортеры и экспортеры, дилеры, ритейлеры, брендовые сети, дизайнеры, архитекторы, застройщики и другие эксперты отрасли.

Число покупателей, представляющих ведущие отраслевые рынки Великобритании, России, Италии, Германии и других стран Европы, продолжает расти, и на этом фоне заметно увеличивается поток гостей из развивающихся регионов мира.

На CIFF Guangzhou 2019 самый значительный рост по данному показателю продемонстрировали такие страны, как Австралия, Индия, Индонезия, Малайзия, Филиппины, Сингапур, Южная Корея, Таиланд, Вьетнам и другие страны Юго-Восточной Азии. Стабильно увеличивается и число посетителей выставки из стран Ближнего Востока - в частности, из Саудовской Аравии и ОАЭ. Более чем в два раза выросло количество гостей из Африки.

https://www.ciff-gz.com/en/index

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1059905/CIFF_2020.jpg

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https://www.ciff-gz.com/en/index



SOURCE China International Furniture Fair (Guangzhou)