На Хайнане открылся первый Международный кинофестиваль, обещающий стать «непрекращающимся праздником кинематографа»

САНЬЯ (SANYA), Китай, 13 декабря 2018 г. /PRNewswire/ -- 11 декабря в курортном городе Санья состоялась церемония открытия первого Хайнаньского международного кинофестиваля (Hainan International Film Festival (HIFF)), обещающего стать весьма ярким событием как для китайских, так и для зарубежных поклонников кинематографа. Помимо реализации основных целей - круглогодичного обзора актуальных новинок кино, трансляции фильмов по всему острову, популяризации кинотеатров и охвата всех звеньев отраслевой цепочки, - организаторы мероприятия заявили о своем намерении создать «непрекращающийся международный кинофестиваль».

«Лицом» фестиваля стал всемирно известный актер Джеки Чан. 1-ый фестиваль HIFF привлек около 100 выдающихся деятелей кинематографа из таких стран, как США, Франция, Индия и Турция. В церемонии открытия приняли участие Николас Кейдж, Мэгги Кью, Чжан Чжэнь и многие другие звезды кино и телевидения.

Кроме «Международной киновыставки» и «Кинематографического форума» в программу фестиваля вошли три других тематических мероприятия – «Конференция по вопросам продвижения новых фильмов-2019», «Первая национальная выставка-презентация съемочных локаций» и «Программа по борьбе с бедностью «Starlight»». «Конференция по вопросам продвижения новых фильмов-2019» является одним из наиболее ярких событий в ходе фестиваля. Именитые продюсеры и режиссеры представят картины от имени руководителей 2 000 кинотеатров с миллионными кассовыми сборами и менеджеров 48 киносетей из более чем 100 городов по всей стране. Подобная презентация позволит открыть новым картинам прямой доступ к рынку. Цель «Первой национальной выставки-презентации съемочных локаций» - продвижение и интеграция культурных и туристических ресурсов различных регионов, используя для этого возможности кинофестиваля и преимущества медиа-ресурсов.

Как отметил член Постоянной комиссии Комитета КПК пров. Хайнань и секретарь Городского комитета КПК Саньи Тун Даочи (Tong Daochi), HIFF поспособствует обмену между Китаем и народами всего мира, благодаря проведению киновыставок и показов по всей провинции. По его словам, Хайнань постепенно превращается в ключевой регион для развития киноиндустрии не только Китая, но и всей Азии.

Фестиваль, проводимый Народным правительством провинции Хайнань, входит в число пилотных проектов, ориентированных на создание экспериментальной портовой зоны свободной торговли с китайской спецификой. В рамках мероприятия проходит показ более 100 картин из 30 стран и регионов мира. Победитель основной конкурсной программы получит премию Golden Coconut Award. Кроме того, каждый вечер в ходе проведения фестиваля с 11 по 16 декабря все желающие смогут бесплатно попасть на пляж ландшафтного парка Дадунхай, который будет служить площадкой для демонстрации фильмов на открытом воздухе.

SOURCE The Organizing Committee of HIFF