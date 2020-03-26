На рынок выходит международная образовательная платформа Lectera на четырех языках

Дубай, ОАЭ, 26 марта 2020 г. /PRNewswire/ -- В ближайшее время на международный рынок выходит образовательная платформа Lectera , разработанная специально для решения актуальных задач онлайн-обучения и основанная на принципе Money Education — «обучайся зарабатывать». Образовательные модули платформы по самым разным направлениям содержат максимум практической информации, нацелены на отработку практических навыков и будут посвящены тому, как эти навыки помогут пользователю повысить свой доход. Скоро платформа будет доступна в бета-версии и в течение нескольких месяцев выйдет на ключевые рынки мира.

Впервые онлайн-обучение базируется на специально разработанной профессионалами Lectera методологии быстрого обучения (fast education). Именно она позволяет платформе создавать новые эффективные инструменты обучения, которые дают пользователю быстрый результат. По словам генерального директора и основателя Lectera.com Милы Семешкиной, команда Lectera понимает, что большинству потребителей сегодня не нужна оторванная от жизни теория — им нужна качественная информация, которую можно быстро получить и использовать для повышения своих доходов и карьерного роста. Поэтому платформа разработана и структурирована как ответ именно на эти потребности — как отдельных пользователей, так и целых корпораций.

Онлайн-обучение в Lectera представляет собой курсы, состоящие из 8–10 видеоуроков по 15–20 минут, а также марафоны, большие образовательные программы и еще один инновационный формат обучения, разработанный командой экспертов платформы, который Lectera пока держит в секрете. К видеоурокам разработаны дополнительные материалы, в том числе тесты для проверки знаний. Весь контент создается на 4 языках — английском, испанском, немецком и русском. Lectera стала одной из немногих платформ, создатели которых решились взяться за такую задачу, как локализация тысяч часов видео и сотен тысяч страниц текста. Над ней работает большая команда экспертов из разных стран мира.

Lectera — это группа компаний с тремя штаб-квартирами: в США, ОАЭ и России. Такая структура должна позволить платформе равномерно развиваться одновременно на всех рынках, отвечая потребностям в обучении во всех регионах мира. «В течение нескольких лет мы планируем локализовать платформу на 20 языков, чтобы быть полезными максимально большому числу людей. На старте мы приняли решение выходить с 4 языками, к середине 2020 года добавим хинди. Каждый новый язык — это очень серьезные инвестиции, и мы тщательно анализируем потребности рынков, прежде чем запускать процесс локализации», — комментирует CEO Lectera.com Мила Семешкина.

Платформа также предлагает программы развития и поощрения пользователей. Например, партнерская программа мотивации Lectera Affiliate поощряет участников рекомендовать обучение Lectera и зарабатывать на этих рекомендациях. В настоящий момент наиболее популярные курсы от Lectera стоят всего $29,99, с дополнительными скидками и бонусами для участников Lectera Affiliate и других программ.

Anna Tutova

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https://lectera.com/en



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