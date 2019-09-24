На северо-востоке Китая прошла выставка China Panjin Rural Revitalization Industry Expo-2019

ПАНЬЦЗИНЬ (PANJIN), Китай, 24 сентября 2019 г. /PRNewswire/ -- 23 сентября в городе Паньцзинь на северо-востоке Китая состоялась выставка 2019 China Panjin Rural Revitalization Industry Expo. Мероприятие привлекло активное внимание общественности. Свою продукцию на выставке представили 515 отечественных и зарубежных предприятий. Модернизация сельского хозяйства Китая приобретает весьма обширные масштабы.

Общая площадь выставки составила около 30 000 кв. м, из которых 10 000 кв. м пришлось на крытую экспозицию, а на 20 000 кв. м расположилась открытая экспозиция. Трехдневное мероприятие было посвящено достижениям города в вопросах развития сельского хозяйства и эко-туризма. Участники выставки представили высококачественную продукцию, умные сельскохозяйственные технологии, современную сельхозтехнику и т.д. В общей сложности, экспоненты продемонстрировали почти 100 различных проектов.

Город Паньцзин, расположенный в центральной части пров. Ляонин, известен развитой нефтехимической промышленностью, экологически безопасным сельским хозяйством и туризмом. В последние годы руководство города направляет заметные усилия на инфраструктурное строительство и достижение заметных результатов в перечисленных сферах, оказывая значительное влияние не только на провинцию, но и на всю страну в целом. С точки зрения экологически устойчивого строительства города, в прошлом году власти Паньцзиня приступили к созданию промышленного парка модернизации сельского хозяйства.

Выставка, организованная муниципальным правительством города совместно с Ляонинским управлением по вопросам сельского хозяйства, проходила на территории этого парка. Мероприятие под тематическим названием «Промышленная модернизация и создание экопространства для жизни» стала своеобразной платформой для обмена новыми идеями и технологиями, а также площадкой для демонстрации новых продуктов и моделей.

Сельское хозяйство и занятые в нем жители села неизменно были и остаются основополагающими элементами национальной экономики Китая. В конце 2017 года государство представило стратегию модернизации сельского хозяйства, направленную на радикальное решение проблемы сельхозпроизводства и трудоустройства крестьян, а также на обеспечение сельским жителям стабильно растущих источников дохода и создание условий для комфортной жизни.

Внедрение данной стратегии положило начало новому расцвету сопутствующих отраслей и дало толчок к стремительному развитию сельского хозяйства. Продуманная нормативно-правовая база и колоссальные размеры рынка послужили стимулом для развития китайских предприятий и привлекли внимание международных производителей.

Среди предприятий, принимавших участие в выставке, были как передовые китайские компании - Alibaba Cloud Computing, National Agricultural Intelligent Equipment Engineering Technology Research Center, Hanhe Robot и Jifei UAV, - так и известные зарубежные гиганты сельскохозяйственной отрасли из Израиля, Нидерландов и Японии.

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SOURCE Panjin Municipal Government