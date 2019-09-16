На территории крупнейшего в Дубае курортно-развлекательного комплекса открылся отель JA Lake View

Информация предоставлена

JA Resorts & Hotels

16 сен, 2019, 08:00 BST

ДУБАЙ, ОАЭ, 16 сентября 2019 г. /PRNewswire/ -- 22 сентябя в дубайской гавани Джебель-Али открылся отель JA Lake View - третий уникальный объект на территории курортного комплекса JA The Resort площадью в 1 млн кв.м. Необычное здание JA Lake View Hotel с панорамными видами на поле для гольфа и Аравийское море можно по праву назвать "воплощением актуальных тенденций дизайна с акцентом на экологической устойчивости".

Чтобы ознакомиться с мультимедийным пресс-релизом, перейдите по ссылке: https://www.multivu.com/players/uk/8607651-ja-lake-view-hotel-opens/

One million square metres of unique experiences and leisure facilities at JA The Resort
One million square metres of unique experiences and leisure facilities at JA The Resort

Благодаря экологически сознательным партнерам, элегантный, современный отель, соседствующий с легендарной 800-летней оливой, может похвалиться солнечными панелями, снабжающими электроэнергией оборудование здания, а также передовыми технологиями сокращения объемов пищевых отходов и безбумажной регистрации заезда. Администрация отеля продвинулась еще дальше по пути экоустойчивости, полностью отказавшись от пластиковых бутылок. Впервые на Ближнем Востоке к услугам постояльцев будет работать виртуальный голосовой помощник Volera-Alexa.

Отель с 348 роскошными номерами и апартаментами, концептуальными ресторанами под управлением мишленовских шеф-поваров, тремя открытыми бассейнами и потрясающим панорамным баром на крыше является достойным пополнением и еще одной яркой достопримечательностью популярного курортного комплекса JA The Resort. Kinara by Vikas Khanna - стильный и не пафосный авторский ресторан с аутентичной кухней различных регионов Индии и Южной Азии. На территории отеля будут работать и другие заведения: 81 - ресторан со "шведским столом", названный в честь года открытия первого заведения JA Resorts & Hotels, - современный гастропаб Republik и коктейльный лаунж-бар Bibé на крыше с захватывающими дух панорамными видами.

Находясь ближе всех к месту проведения EXPO 2020, JA Lake View Hotel расположен всего в 10 минутах езды от Dubai Parks & Resorts, 20 минутах от оживленного комплекса JBR и 30 минутах от легендарного торгового центра Dubai Mall. Кроме нового отеля на территории единственного в Дубае курортного комплекса формата All Inclusive уже открыты титулованный JA Beach Hotel и виллы-апартаменты в средиземноморском стиле JA Palm Tree Court.  Площадь рекреационных объектов раскинувшегося вдоль 800-метрового частного пляжа комплекса JA The Resort превышает 1 млн кв.м. К услугам гостей работают семь роскошных бассейнов с четырьмя барами на воде, 25 ресторанов и баров, профессиональное гольф-поле с 9 лунками (par 35) с тренировочной площадкой, паттинг- и питчинг-гринами, Leadbetter Golf Academy Dubai, 4 теннисных корта и академия тенниса, площадками для игры в сквош, бадминтон и пляжный волейбол, конюшни, поле для мини-гольфа, центр Watercooled Watersports Centre с водными лыжами, виндсерфингом, лодками-"бананами", катамаранами и частная стоянка для яхт с 104 причалами и полным комплексом услуг, где можно арендовать судно для рыбалки или морской прогулки. Постояльцы комплекса могут также воспользоваться услугами гидроплана. Своих гостей ждут 6 стрелковых тиров, центр Calm Spa, био-сад, ясли и детский клуб с услугами няни.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/974927/JA_The_Resort.jpg 
Логотип -  https://mma.prnewswire.com/media/880585/JA_Resorts_and_Hotels_Logo.jpg

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SOURCE JA Resorts & Hotels

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На территории крупнейшего в Дубае курортно-развлекательного комплекса открылся отель JA Lake View

Информация предоставлена

JA Resorts & Hotels

16 сен, 2019, 08:00 BST