На территории крупнейшего в Дубае курортно-развлекательного комплекса открылся отель JA Lake View

Благодаря экологически сознательным партнерам, элегантный, современный отель, соседствующий с легендарной 800-летней оливой, может похвалиться солнечными панелями, снабжающими электроэнергией оборудование здания, а также передовыми технологиями сокращения объемов пищевых отходов и безбумажной регистрации заезда. Администрация отеля продвинулась еще дальше по пути экоустойчивости, полностью отказавшись от пластиковых бутылок. Впервые на Ближнем Востоке к услугам постояльцев будет работать виртуальный голосовой помощник Volera-Alexa.

Отель с 348 роскошными номерами и апартаментами, концептуальными ресторанами под управлением мишленовских шеф-поваров, тремя открытыми бассейнами и потрясающим панорамным баром на крыше является достойным пополнением и еще одной яркой достопримечательностью популярного курортного комплекса JA The Resort. Kinara by Vikas Khanna - стильный и не пафосный авторский ресторан с аутентичной кухней различных регионов Индии и Южной Азии. На территории отеля будут работать и другие заведения: 81 - ресторан со "шведским столом", названный в честь года открытия первого заведения JA Resorts & Hotels, - современный гастропаб Republik и коктейльный лаунж-бар Bibé на крыше с захватывающими дух панорамными видами.

Находясь ближе всех к месту проведения EXPO 2020, JA Lake View Hotel расположен всего в 10 минутах езды от Dubai Parks & Resorts, 20 минутах от оживленного комплекса JBR и 30 минутах от легендарного торгового центра Dubai Mall. Кроме нового отеля на территории единственного в Дубае курортного комплекса формата All Inclusive уже открыты титулованный JA Beach Hotel и виллы-апартаменты в средиземноморском стиле JA Palm Tree Court. Площадь рекреационных объектов раскинувшегося вдоль 800-метрового частного пляжа комплекса JA The Resort превышает 1 млн кв.м. К услугам гостей работают семь роскошных бассейнов с четырьмя барами на воде, 25 ресторанов и баров, профессиональное гольф-поле с 9 лунками (par 35) с тренировочной площадкой, паттинг- и питчинг-гринами, Leadbetter Golf Academy Dubai, 4 теннисных корта и академия тенниса, площадками для игры в сквош, бадминтон и пляжный волейбол, конюшни, поле для мини-гольфа, центр Watercooled Watersports Centre с водными лыжами, виндсерфингом, лодками-"бананами", катамаранами и частная стоянка для яхт с 104 причалами и полным комплексом услуг, где можно арендовать судно для рыбалки или морской прогулки. Постояльцы комплекса могут также воспользоваться услугами гидроплана. Своих гостей ждут 6 стрелковых тиров, центр Calm Spa, био-сад, ясли и детский клуб с услугами няни.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/974927/JA_The_Resort.jpg

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/880585/JA_Resorts_and_Hotels_Logo.jpg

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SOURCE JA Resorts & Hotels